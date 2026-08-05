Муҳаммад Салах фаолиятини Trabzonspor сафида давом эттиради

·30·Спорт
Муҳаммад Салах фаолиятини Trabzonspor сафида давом эттиради
Қисқача

Ливерпулдаги фаолиятини якунлаб, еркин агентга айланган 34 ёшли Муҳаммад Салах Trabzonspor билан икки йиллик шартнома имзолади. У Саудия Арабистони клубларининг таклифларини рад етиб, Туркия Суперлигасини танлаган. Trabzonspor футболчига йилига 17 миллион евро гонорар таклиф қилган ва бу келишув Салахни Туркия футболи тарихидаги енг кўп маош олувчи футболчига айлантиради.

Ливерпул клубидаги ёрқин даврини якунлаб, эркин агентга айланган ҳужумчи Муҳаммад Салах Туркия чемпионатининг Trabzonspor жамоаси билан икки йиллик шартнома имзолашга эришди. Goal.com хабар қилишича, 34 ёшли мисрлик футболчи учун кураш ёзги трансфер ойнасида кескин кечган бўлиб, у Саудия Арабистони клубларининг таклифларини рад этган ҳолда Туркия Суперлигасини танлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер ойнаси давомида тажрибали вингер учун бир қатор турк грандлари даъвогарлик қилган эди. Хусусан, Besiktas клуби дастлаб асосий давогар сифатида кўрилган бўлса-да, молиявий чекловлар ва маош борасидаги келишмовчиликлар сабабли бу трансфер амалга ошмади. Шундан сўнг ташаббудни қўлга олган Trabzonspor раҳбарияти футболчини ўз лойиҳасига ишонтира олди.

Тарихий молиявий шартнома ва Туркияга ташриф

Trabzonspor клуби ўз мухлисларини хабардор қилиш учун ижтимоий тармоқлардан фаол фойдаланди. Расмий баёнотга кўра, Муҳаммад Салах музокараларни якунлаш ва тиббий кўрикдан ўтиш учун Истанбулга етиб келади ҳамда ўша куни кечқурун Трабзон шаҳрига йўл олади.

Туркия ОАВ маълумотларига кўра, Trabzonspor бу трансфер учун йилига 17 миллион евро миқдоридаги гонорар таклиф қилган. Ушбу улкан молиявий пакет Муҳаммад Салахни Туркия футболи тарихидаги энг кўп маош олувчи футболчига айлантиради. Жамоа бу орқали Истанбул клубларининг устунлигига барҳам бериб, 2022-йилги чемпионликни яна қўлга киритишни мақсад қилган.

Янги жамоадаги таниш юзлар ва амбициялар

Trabzonspor сафида Муҳаммад Салахни Премер-лига ва Европа майдонларидан таниш бўлган бир қанча тажрибали футболчилар кутиб олади. Жумлаликдан, таркибда Манчестер Юнайтед дарвозабони Андре Онана ва собиқ Атлетико Мадрид ҳимоячиси Штефан Савич каби таниқли ўйинчилар тўп сурмоқда.

Ўтган мавсумни Суперлигада учинчи ўринда якунлаган ва чемпион Galatasarayдан саккиз очко ортда қолган Trabzonspor раҳбарияти ушбу трансферлар эвазига янги мавсумда янада юқори натижалар қайд этишни режалаштирмоқда. Салахнинг тажрибаси жамоанинг ҳужум чизиғини кескин кучайтириши кутилмоқда.

Муҳаммад СалахTrabzonsporТуркия СуперлигасиТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда