Муҳаммад Салах фаолиятини Trabzonspor сафида давом эттиради
Ливерпулдаги фаолиятини якунлаб, еркин агентга айланган 34 ёшли Муҳаммад Салах Trabzonspor билан икки йиллик шартнома имзолади. У Саудия Арабистони клубларининг таклифларини рад етиб, Туркия Суперлигасини танлаган. Trabzonspor футболчига йилига 17 миллион евро гонорар таклиф қилган ва бу келишув Салахни Туркия футболи тарихидаги енг кўп маош олувчи футболчига айлантиради.
Ливерпул клубидаги ёрқин даврини якунлаб, эркин агентга айланган ҳужумчи Муҳаммад Салах Туркия чемпионатининг Trabzonspor жамоаси билан икки йиллик шартнома имзолашга эришди. Goal.com хабар қилишича, 34 ёшли мисрлик футболчи учун кураш ёзги трансфер ойнасида кескин кечган бўлиб, у Саудия Арабистони клубларининг таклифларини рад этган ҳолда Туркия Суперлигасини танлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер ойнаси давомида тажрибали вингер учун бир қатор турк грандлари даъвогарлик қилган эди. Хусусан, Besiktas клуби дастлаб асосий давогар сифатида кўрилган бўлса-да, молиявий чекловлар ва маош борасидаги келишмовчиликлар сабабли бу трансфер амалга ошмади. Шундан сўнг ташаббудни қўлга олган Trabzonspor раҳбарияти футболчини ўз лойиҳасига ишонтира олди.
Тарихий молиявий шартнома ва Туркияга ташрифTrabzonspor клуби ўз мухлисларини хабардор қилиш учун ижтимоий тармоқлардан фаол фойдаланди. Расмий баёнотга кўра, Муҳаммад Салах музокараларни якунлаш ва тиббий кўрикдан ўтиш учун Истанбулга етиб келади ҳамда ўша куни кечқурун Трабзон шаҳрига йўл олади.
Туркия ОАВ маълумотларига кўра, Trabzonspor бу трансфер учун йилига 17 миллион евро миқдоридаги гонорар таклиф қилган. Ушбу улкан молиявий пакет Муҳаммад Салахни Туркия футболи тарихидаги энг кўп маош олувчи футболчига айлантиради. Жамоа бу орқали Истанбул клубларининг устунлигига барҳам бериб, 2022-йилги чемпионликни яна қўлга киритишни мақсад қилган.
Янги жамоадаги таниш юзлар ва амбицияларTrabzonspor сафида Муҳаммад Салахни Премер-лига ва Европа майдонларидан таниш бўлган бир қанча тажрибали футболчилар кутиб олади. Жумлаликдан, таркибда Манчестер Юнайтед дарвозабони Андре Онана ва собиқ Атлетико Мадрид ҳимоячиси Штефан Савич каби таниқли ўйинчилар тўп сурмоқда.
Ўтган мавсумни Суперлигада учинчи ўринда якунлаган ва чемпион Galatasarayдан саккиз очко ортда қолган Trabzonspor раҳбарияти ушбу трансферлар эвазига янги мавсумда янада юқори натижалар қайд этишни режалаштирмоқда. Салахнинг тажрибаси жамоанинг ҳужум чизиғини кескин кучайтириши кутилмоқда.
…