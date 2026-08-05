Каннаваро миш-мишларга жавоб берди ва асосий муаммони айтди
Фабио Каннаваро мундиал якунига қадар Ўзбекистон миллий жамоаси билан бирга бўлганини ва Италияга Суперлигадаги танаффус пайтида қисқа муддатга кетганини айтди. У терма жамоа учун номзодларни баҳолаш мақсадида Суперлига учрашувларини кузатиш давом етаётганини билдирди. Каннаварога кўра, жамоанинг асосий муаммоси юқори темпда узоқ вақт ўйнаш ва босим остида тез қарор қабул қилишга тўлиқ мослашмаганидадир.
Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро мундиалдан кейин жамоани ташлаб, Италияга дам олишга кетгани ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди. Италиялик мутахассис турнир якунигача футболчилар билан бирга қолганини, кейинги сафари эса Суперлигадаги танаффус билан боғлиқ бўлганини айтди.
5 август куни Ўзбекистон футбол ассоциациясида ўтказилган матбуот анжуманида Каннаваро терма жамоанинг жаҳон чемпионатидаги асосий муаммосини ҳам очиқ тилга олди. Унинг фикрича, футболчилар юқори суръатда узоқ вақт ўйнашга ҳали тўлиқ мослашмаган.
«Мундиал тугамай туриб кетмаганман»
Жаҳон чемпионатидан кейин айрим нашрларда Каннаваро Тошкентга қайтмаслиги, Нью-Йоркдан Италияга йўл олиб, сентябргача таътилда бўлиши ҳақида хабарлар тарқалганди.
Мураббий матбуот анжуманида бу хабарлардаги воқеалар кетма-кетлиги тўғри берилмаганини таъкидлади.
«Жаҳон чемпионатидан кейин дарҳол Италияга дам олиш учун кетди, деган гаплар ҳақиқатга тўғри келмайди. Мен мундиал якунига қадар Нью-Йоркдаги меҳмонхонада миллий жамоа билан бирга бўлдим».
Каннаваронинг тушунтиришича, у терма жамоани мусобақа тугамасидан олдин тарк этмаган. Кейинчалик Ўзбекистон Суперлигасида танаффус юзага келгач, қисқа муддатга уйига бориб келган.
Чемпионат ўйинлари қайта бошланганидан сўнг эса Ўзбекистонга қайтиб, маҳаллий футболчиларнинг ҳаракатларини кузатишни давом эттирган.
Суперлига ўйинлари яна назоратда
Каннаваро миллий жамоа учун номзодларни баҳолаш жараёни тўхтамаганини билдирди. Унинг айтишича, мураббийлар штаби Суперлига учрашувларини мунтазам кузатиб, футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва ўйиндаги ҳаракатларини таҳлил қилмоқда.
Бу жараён терма жамоанинг мундиалдан кейинги янги босқичи учун муҳим. Чунки жаҳон чемпионати Ўзбекистон футболчилари индивидуал маҳоратдан ташқари, ўйин суръати ва қарор қабул қилиш тезлиги бўйича ҳам ишлаши кераклигини кўрсатди.
Каннаваро айнан шу камчилик ҳақида мусобақадан бир неча ой олдин ҳам гапирганини эслатди.
Асосий муаммо — юқори темпни ушлаб туриш
Италиялик мутахассис миллий жамоа олдида турган энг катта вазифа ўйин интенсивлигини ошириш эканини яна бир бор таъкидлади.
«Футболчилар юқори темпда ўйнаши кераклигини доимо айтиб келганман. Жаҳон чемпионатида ўйин суръати жуда баланд бўлишини олдиндан билардим».
Каннаваронинг фикрича, мундиал даражасида рақиб футболчига тўпни қабул қилиш, атрофга қараш ва қарор чиқариш учун жуда кам вақт беради. Жамоа босим остида ҳам тез ҳаракатланиши ва бутун учрашув давомида бир хил суръатни сақлаши керак.
У Жаҳон чемпионатигача ўтказилган матбуот анжуманларида ҳам жисмоний тайёргарлик ва интенсивликни ошириш зарурлигини таъкидлаган. Каннаваро ўша пайтда Колумбия ва Португалия каби рақибларни фақат техника ҳисобига енгиб бўлмаслиги, футболчилар ҳар бир вазият учун охиригача курашиши кераклигини айтганди.
Мундиалдаги натижа муаммони очиб берди
Ўзбекистон терма жамоаси ўз тарихида илк бор иштирок этган жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичидан ўта олмади. Турнирдан кейин Каннаваро мундиал даражаси ўта шафқатсиз эканини, кичик хатолар ҳам натижага кескин таъсир қилишини тан олганди.
Мураббийнинг янги баёноти мағлубиятларни фақат тажриба етишмаслиги билан изоҳлашга уринмаганини кўрсатади. Унингча, асосий фарқ футболчиларнинг юқори босимда ҳаракат қилиши, темпни сақлаши ва чарчоқ пайтида ҳам тўғри қарор қабул қилишида кўринган.
Каннаваро бу хавф ҳақида олдиндан огоҳлантирганини ҳам яширмади:
«Балки кўпчилик мундиалда қийналмаймиз деб ўйлагандир. Аммо мен бу ҳақда аввалдан айтган эдим».
Энди огоҳлантириш эмас, натижа керак
Жаҳон чемпионати Ўзбекистон терма жамоаси учун катта тажриба бўлди. Аммо кейинги босқичда «темп юқори эди» деган хулосанинг ўзи етарли бўлмайди.
Мураббийлар штаби маҳаллий чемпионатдаги футболчиларнинг жисмоний тайёргарлигини ошириш, юқори интенсивликда ўйнай оладиган таркибни шакллантириш ва мундиалда кўринган камчиликларни бартараф этиши керак.
Каннаваронинг матбуот анжуманидаги гапларидан бир нарса аниқ англашилди: у кетиш ҳақидаги миш-мишларни ёпди, аммо жамоанинг асосий муаммосини яширмади. Энди бу муаммони ҳал қилиш учун қанча вақт ва қандай қарорлар талаб этилиши асосий масала бўлиб қолмоқда. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…