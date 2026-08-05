Каннаваро миш-мишларга жавоб берди ва асосий муаммони айтди

·69·Спорт
Каннаваро миш-мишларга жавоб берди ва асосий муаммони айтди
Қисқача

Фабио Каннаваро мундиал якунига қадар Ўзбекистон миллий жамоаси билан бирга бўлганини ва Италияга Суперлигадаги танаффус пайтида қисқа муддатга кетганини айтди. У терма жамоа учун номзодларни баҳолаш мақсадида Суперлига учрашувларини кузатиш давом етаётганини билдирди. Каннаварога кўра, жамоанинг асосий муаммоси юқори темпда узоқ вақт ўйнаш ва босим остида тез қарор қабул қилишга тўлиқ мослашмаганидадир.

Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро мундиалдан кейин жамоани ташлаб, Италияга дам олишга кетгани ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди. Италиялик мутахассис турнир якунигача футболчилар билан бирга қолганини, кейинги сафари эса Суперлигадаги танаффус билан боғлиқ бўлганини айтди.

5 август куни Ўзбекистон футбол ассоциациясида ўтказилган матбуот анжуманида Каннаваро терма жамоанинг жаҳон чемпионатидаги асосий муаммосини ҳам очиқ тилга олди. Унинг фикрича, футболчилар юқори суръатда узоқ вақт ўйнашга ҳали тўлиқ мослашмаган.

«Мундиал тугамай туриб кетмаганман»

Жаҳон чемпионатидан кейин айрим нашрларда Каннаваро Тошкентга қайтмаслиги, Нью-Йоркдан Италияга йўл олиб, сентябргача таътилда бўлиши ҳақида хабарлар тарқалганди.

Мураббий матбуот анжуманида бу хабарлардаги воқеалар кетма-кетлиги тўғри берилмаганини таъкидлади.

«Жаҳон чемпионатидан кейин дарҳол Италияга дам олиш учун кетди, деган гаплар ҳақиқатга тўғри келмайди. Мен мундиал якунига қадар Нью-Йоркдаги меҳмонхонада миллий жамоа билан бирга бўлдим».

Каннаваронинг тушунтиришича, у терма жамоани мусобақа тугамасидан олдин тарк этмаган. Кейинчалик Ўзбекистон Суперлигасида танаффус юзага келгач, қисқа муддатга уйига бориб келган.

Чемпионат ўйинлари қайта бошланганидан сўнг эса Ўзбекистонга қайтиб, маҳаллий футболчиларнинг ҳаракатларини кузатишни давом эттирган.

Суперлига ўйинлари яна назоратда

Каннаваро миллий жамоа учун номзодларни баҳолаш жараёни тўхтамаганини билдирди. Унинг айтишича, мураббийлар штаби Суперлига учрашувларини мунтазам кузатиб, футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва ўйиндаги ҳаракатларини таҳлил қилмоқда.

Бу жараён терма жамоанинг мундиалдан кейинги янги босқичи учун муҳим. Чунки жаҳон чемпионати Ўзбекистон футболчилари индивидуал маҳоратдан ташқари, ўйин суръати ва қарор қабул қилиш тезлиги бўйича ҳам ишлаши кераклигини кўрсатди.

Каннаваро айнан шу камчилик ҳақида мусобақадан бир неча ой олдин ҳам гапирганини эслатди.

Асосий муаммо — юқори темпни ушлаб туриш

Италиялик мутахассис миллий жамоа олдида турган энг катта вазифа ўйин интенсивлигини ошириш эканини яна бир бор таъкидлади.

«Футболчилар юқори темпда ўйнаши кераклигини доимо айтиб келганман. Жаҳон чемпионатида ўйин суръати жуда баланд бўлишини олдиндан билардим».

Каннаваронинг фикрича, мундиал даражасида рақиб футболчига тўпни қабул қилиш, атрофга қараш ва қарор чиқариш учун жуда кам вақт беради. Жамоа босим остида ҳам тез ҳаракатланиши ва бутун учрашув давомида бир хил суръатни сақлаши керак.

У Жаҳон чемпионатигача ўтказилган матбуот анжуманларида ҳам жисмоний тайёргарлик ва интенсивликни ошириш зарурлигини таъкидлаган. Каннаваро ўша пайтда Колумбия ва Португалия каби рақибларни фақат техника ҳисобига енгиб бўлмаслиги, футболчилар ҳар бир вазият учун охиригача курашиши кераклигини айтганди.

Мундиалдаги натижа муаммони очиб берди

Ўзбекистон терма жамоаси ўз тарихида илк бор иштирок этган жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичидан ўта олмади. Турнирдан кейин Каннаваро мундиал даражаси ўта шафқатсиз эканини, кичик хатолар ҳам натижага кескин таъсир қилишини тан олганди.

Мураббийнинг янги баёноти мағлубиятларни фақат тажриба етишмаслиги билан изоҳлашга уринмаганини кўрсатади. Унингча, асосий фарқ футболчиларнинг юқори босимда ҳаракат қилиши, темпни сақлаши ва чарчоқ пайтида ҳам тўғри қарор қабул қилишида кўринган.

Каннаваро бу хавф ҳақида олдиндан огоҳлантирганини ҳам яширмади:

«Балки кўпчилик мундиалда қийналмаймиз деб ўйлагандир. Аммо мен бу ҳақда аввалдан айтган эдим».

Энди огоҳлантириш эмас, натижа керак

Жаҳон чемпионати Ўзбекистон терма жамоаси учун катта тажриба бўлди. Аммо кейинги босқичда «темп юқори эди» деган хулосанинг ўзи етарли бўлмайди.

Мураббийлар штаби маҳаллий чемпионатдаги футболчиларнинг жисмоний тайёргарлигини ошириш, юқори интенсивликда ўйнай оладиган таркибни шакллантириш ва мундиалда кўринган камчиликларни бартараф этиши керак.

Каннаваронинг матбуот анжуманидаги гапларидан бир нарса аниқ англашилди: у кетиш ҳақидаги миш-мишларни ёпди, аммо жамоанинг асосий муаммосини яширмади. Энди бу муаммони ҳал қилиш учун қанча вақт ва қандай қарорлар талаб этилиши асосий масала бўлиб қолмоқда. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Фабио КаннавароЎзбекистонИталияТошкентНью-Йорк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда