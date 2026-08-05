Саида Раметованинг онаси вафот этди

·54·Маданият
Саида Раметованинг онаси вафот этди
Қисқача

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, Ўзбекистон Миллий академик драма театри устоз санъаткори ва Ўзбекистон халқ артисти Саида Ramетованинг онаси Заҳрохон она Солиева 90 ёшида вафот етди. Марҳума умр давомида фарзандлари ва яқинларига меҳр-оқибат кўрсатиб, уларнинг дуоси ва ҳурматида яшади. Театр жамоаси Саида Ramетова ва унинг оила аъзоларига чуқур ҳамдардлик билдирди.

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, Ўзбекистон Миллий академик драма театри устоз санъаткори, Ўзбекистон халқ артисти Саида Раметованинг онаси Заҳрохон она Солиева 90 ёшида вафот этди.

Марҳума умри давомида фарзандлари ва яқинларига меҳр-оқибат кўрсатиб, уларнинг дуоси ва ҳурматида яшади.

Театр жамоаси Саида Раметова ва унинг оила аъзоларига ушбу оғир мусибат муносабати билан чуқур ҳамдардлик билдирди.

Аллоҳ таоло марҳуманинг жойларини жаннатдан қилсин, яқинларига сабр-матонат ато этсин.

Саида РаметоваЗаҳрохон СолиеваЎзбекистонЎзбекистон Миллий академик драма театри
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Жуфти ҳалолим”: Улуғбек Раҳматуллаевдан янги тарона (аудио)"Жуфти ҳалолим”: Улуғбек Раҳматуллаевдан янги тарона (аудио)Бугун, 14:17Хонанда Ариана Гранде ижодий фаолиятида танаффус қилишга қарор қилдиХонанда Ариана Гранде ижодий фаолиятида танаффус қилишга қарор қилдиБугун, 13:41Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ўртадаги даромадни қандай тақсимланишини очиқ айтди (видео)Зебо Раҳимова Умид Эшонқулов билан ўртадаги даромадни қандай тақсимланишини очиқ айтди (видео)Бугун, 13:29Ажрашган жуфтлик ўртасида муносабатлар тикландими? Бен Аффлек ва Женнифер Лопес яна бирга кўриниш бердиАжрашган жуфтлик ўртасида муносабатлар тикландими? Бен Аффлек ва Женнифер Лопес яна бирга кўриниш бердиБугун, 04:53BTS мухлисларини хавотирга солган воқеа: BTS аъзоси V аварияга учрагани ҳақидаги хабар тарқалдиBTS мухлисларини хавотирга солган воқеа: BTS аъзоси V аварияга учрагани ҳақидаги хабар тарқалдиБугун, 04:327000 марваридли либос: Айшвария Райнинг Канн кинофестивалидаги тўртинчи образи намойиш этилди7000 марваридли либос: Айшвария Райнинг Канн кинофестивалидаги тўртинчи образи намойиш этилдиБугун, 04:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида