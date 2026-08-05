Саида Раметованинг онаси вафот этди
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, Ўзбекистон Миллий академик драма театри устоз санъаткори ва Ўзбекистон халқ артисти Саида Ramетованинг онаси Заҳрохон она Солиева 90 ёшида вафот етди. Марҳума умр давомида фарзандлари ва яқинларига меҳр-оқибат кўрсатиб, уларнинг дуоси ва ҳурматида яшади. Театр жамоаси Саида Ramетова ва унинг оила аъзоларига чуқур ҳамдардлик билдирди.
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, Ўзбекистон Миллий академик драма театри устоз санъаткори, Ўзбекистон халқ артисти Саида Раметованинг онаси Заҳрохон она Солиева 90 ёшида вафот этди.
Марҳума умри давомида фарзандлари ва яқинларига меҳр-оқибат кўрсатиб, уларнинг дуоси ва ҳурматида яшади.
Театр жамоаси Саида Раметова ва унинг оила аъзоларига ушбу оғир мусибат муносабати билан чуқур ҳамдардлик билдирди.
Аллоҳ таоло марҳуманинг жойларини жаннатдан қилсин, яқинларига сабр-матонат ато этсин.
…