Ўзбекистон мактабларидаэнди ўқувчилардан дарсликлар учун ижара ҳақи ундирилмайди
Ўзбекистон мактабларида ўқувчилардан дарсликлар учун ижара ҳақи ундирилмайди, китоблар 2022/2023 ўқув йилидан бошлаб бепул фойдаланиш учун тарқатилмоқда. Президентнинг 2023 йил 26 майдаги ПФ-79-сон фармонига мувофиқ, дарсликлар ижара тўлови давлат буджети ҳисобидан қопланади. Республика мақсадли китоб жамғармаси фаолияти тугатилиб, унинг вазифалари Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигига ўтказилган.
Ўзбекистон мактабларида ўқувчилардан дарсликлар учун ижара ҳақи ундирилмайди. 2022/2023 ўқув йилидан бошлаб китоблар ўқувчиларга бепул фойдаланиш учун тарқатиб келинмоқда.
Президентнинг 2023 йил 26 майдаги ПФ-79-сон фармонига мувофиқ, мактаб дарсликларининг ижара тўлови тўлиқ давлат бюджети маблағлари ҳисобидан қопланади. Шу муносабат билан бюджетдан ташқари Республика мақсадли китоб жамғармаси фаолияти тугатилган.
Жамғарманинг барча вазифалари Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигига ўтказилган. Дарсликларни харид қилиш ва ўқувчиларга етказиш учун бюджетдан ажратиладиган маблағлар алоҳида шахсий ғазна ҳисобварағида юритилади.
Шу тариқа мактаб маъмурияти ёки бошқа шахслар ўқувчилардан дарслик ижараси учун пул талаб қилмаслиги керак.
…