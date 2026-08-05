Ўзбекистон мактабларидаэнди ўқувчилардан дарсликлар учун ижара ҳақи ундирилмайди

·34·Ўзбекистон
Ўзбекистон мактабларидаэнди ўқувчилардан дарсликлар учун ижара ҳақи ундирилмайди
Қисқача

Ўзбекистон мактабларида ўқувчилардан дарсликлар учун ижара ҳақи ундирилмайди, китоблар 2022/2023 ўқув йилидан бошлаб бепул фойдаланиш учун тарқатилмоқда. Президентнинг 2023 йил 26 майдаги ПФ-79-сон фармонига мувофиқ, дарсликлар ижара тўлови давлат буджети ҳисобидан қопланади. Республика мақсадли китоб жамғармаси фаолияти тугатилиб, унинг вазифалари Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигига ўтказилган.

Ўзбекистон мактабларида ўқувчилардан дарсликлар учун ижара ҳақи ундирилмайди. 2022/2023 ўқув йилидан бошлаб китоблар ўқувчиларга бепул фойдаланиш учун тарқатиб келинмоқда.

Президентнинг 2023 йил 26 майдаги ПФ-79-сон фармонига мувофиқ, мактаб дарсликларининг ижара тўлови тўлиқ давлат бюджети маблағлари ҳисобидан қопланади. Шу муносабат билан бюджетдан ташқари Республика мақсадли китоб жамғармаси фаолияти тугатилган.

Жамғарманинг барча вазифалари Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигига ўтказилган. Дарсликларни харид қилиш ва ўқувчиларга етказиш учун бюджетдан ажратиладиган маблағлар алоҳида шахсий ғазна ҳисобварағида юритилади.

Шу тариқа мактаб маъмурияти ёки бошқа шахслар ўқувчилардан дарслик ижараси учун пул талаб қилмаслиги керак.

ЎзбекистонМактабгача ва мактаб таълими вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 5 дақиқалик йўл 2:45 дақиқага тушди: янги йўналиш (видео)Тошкентда 5 дақиқалик йўл 2:45 дақиқага тушди: янги йўналиш (видео)Бугун, 10:4754 минг амалдор маоши KPIга боғланади: янги тизимда нима ўзгаради?54 минг амалдор маоши KPIга боғланади: янги тизимда нима ўзгаради?Бугун, 10:41Ўзбекистоннинг икки қишлоғи Қирғизистонга ўтди: Эвазига нима берилади?Ўзбекистоннинг икки қишлоғи Қирғизистонга ўтди: Эвазига нима берилади?Кеча, 23:36Ўзбекистон тиббиёт рейтингида МДҲни ортда қолдирдиЎзбекистон тиббиёт рейтингида МДҲни ортда қолдирдиКеча, 19:29Ўзбекистон ушбу рейтинг бўйича 94-ўринда: минтақада кимлар олдинда?Ўзбекистон ушбу рейтинг бўйича 94-ўринда: минтақада кимлар олдинда?Кеча, 18:20Ўзбекистонда олтин қазиб олиш ҳуқуқи қарийб уч баравар қимматлашдиЎзбекистонда олтин қазиб олиш ҳуқуқи қарийб уч баравар қимматлашдиКеча, 16:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди