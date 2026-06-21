Юрген Клопп Туркия терма жамоасининг муваффақиятсизлиги сабабини айтди

·0·Спорт
Юрген Клопп Туркия терма жамоасининг муваффақиятсизлиги сабабини айтди

«Ливерпуль» клуби собиқ бош мураббийи Юрген Клопп Туркия миллий терма жамоасининг 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги омадсиз иштироки борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Таниқли германиялик мутахассис жамоанинг тактик мувозанатни йўқотгани ва руҳий босимни енга олмаганини асосий муаммо сифатида кўрсатди.

Юрген Клоппнинг баёноти

Германиянинг Magenta TV телеканалига берган интервьюсида Клопп турк футболчиларининг ўйинини қуйидагича баҳолади:

«Босим жуда юқори эди ва улар буни енгиб ўта олмади. Жамоа шунчалик ғалаба қозонишни истадики, ҳужум ва ҳимоя ўртасидаги мувозанат бутунлай унутиб қўйилди».

Муваффақиятсизликнинг асосий сабаблари

Таҳлилларга кўра, Туркия терма жамоасининг муддатидан олдин турнирдан чиқиб кетишига иккита бош омил таъриф бўлди:

  • Руҳий босим: Жамоа аъзолари мухлислар ва ОАВ томонидан бўлган катта масъулият юкини кўтара олишмади.

  • Тактик интизомнинг бузилиши: Ҳаддан ташқари ғалабага интилиш ва кўп ҳужум ташкил этиш оқибатида ҳимоя ва ярим ҳимоя чизиқлари ўртасидаги боғланиш йўқолди.

Даҳшатли статистика: 62 та зарба ва 0 та гол

Туркия миллий жамоаси гуруҳ босқичининг дастлабки икки турида ҳужум чизиғида катта ҳажмдаги ишларни бажарганига қарамай, самарадорлик борасида мундиалнинг энг ёмон кўрсаткичларидан бирини қайд этди:

  • Кетма-кет иккита учрашувда мағлубият қабул қилиб олинди;

  • Рақиблар дарвозаси томон жами 62 маротаба зарба йўлланди;

  • Ушбу зарбаларнинг бирортаси ҳам голга айланмади ва жамоа муддатидан аввал плей-офф йўлланмасидан маҳрум бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»Бугун, 10:42Кюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиКюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиБугун, 10:35Кюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритдиКюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритдиБугун, 10:29UFC Vegas 119: Лас-Вегасдаги турнир якунланди — барча жанглар натижалариUFC Vegas 119: Лас-Вегасдаги турнир якунланди — барча жанглар натижалариБугун, 10:23Нидерландия ва Швеция баҳсида бир нечта рекорд қайд этилдиНидерландия ва Швеция баҳсида бир нечта рекорд қайд этилдиБугун, 03:18Рафиня Бразилиянинг Шотландияга қарши баҳсини ўтказиб юборадиРафиня Бразилиянинг Шотландияга қарши баҳсини ўтказиб юборадиБугун, 03:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди