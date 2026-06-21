Юрген Клопп Туркия терма жамоасининг муваффақиятсизлиги сабабини айтди
«Ливерпуль» клуби собиқ бош мураббийи Юрген Клопп Туркия миллий терма жамоасининг 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги омадсиз иштироки борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Таниқли германиялик мутахассис жамоанинг тактик мувозанатни йўқотгани ва руҳий босимни енга олмаганини асосий муаммо сифатида кўрсатди.
Юрген Клоппнинг баёноти
Германиянинг Magenta TV телеканалига берган интервьюсида Клопп турк футболчиларининг ўйинини қуйидагича баҳолади:
«Босим жуда юқори эди ва улар буни енгиб ўта олмади. Жамоа шунчалик ғалаба қозонишни истадики, ҳужум ва ҳимоя ўртасидаги мувозанат бутунлай унутиб қўйилди».
Муваффақиятсизликнинг асосий сабаблари
Таҳлилларга кўра, Туркия терма жамоасининг муддатидан олдин турнирдан чиқиб кетишига иккита бош омил таъриф бўлди:
Руҳий босим: Жамоа аъзолари мухлислар ва ОАВ томонидан бўлган катта масъулият юкини кўтара олишмади.
Тактик интизомнинг бузилиши: Ҳаддан ташқари ғалабага интилиш ва кўп ҳужум ташкил этиш оқибатида ҳимоя ва ярим ҳимоя чизиқлари ўртасидаги боғланиш йўқолди.
Даҳшатли статистика: 62 та зарба ва 0 та гол
Туркия миллий жамоаси гуруҳ босқичининг дастлабки икки турида ҳужум чизиғида катта ҳажмдаги ишларни бажарганига қарамай, самарадорлик борасида мундиалнинг энг ёмон кўрсаткичларидан бирини қайд этди:
Кетма-кет иккита учрашувда мағлубият қабул қилиб олинди;
Рақиблар дарвозаси томон жами 62 маротаба зарба йўлланди;
Ушбу зарбаларнинг бирортаси ҳам голга айланмади ва жамоа муддатидан аввал плей-офф йўлланмасидан маҳрум бўлди.
…