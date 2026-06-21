World Boxing кубоги: Ўзбекистонлик 2 боксчи чемпионликни қўлга киритди

·0·Спорт
World Boxing кубоги: Ўзбекистонлик 2 боксчи чемпионликни қўлга киритди

Хитойнинг Гуиянг шаҳрида "World Boxing" ташкилоти томонидан ташкил этилган Жаҳон кубогининг ҳал қилувчи финал баҳслари бўлиб ўтмоқда. Ўзбекистон вакиллари мусобақада юқори натижаларни қайд этиб, навбатдаги медалларни қўлга киритишмоқда.

Мусобақанинг илк медали

Аёллар ўртасидаги баҳсларда 48 килограмм вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган Фарзона Фозилова ҳал қилувчи жангда рингга кўтарилди. Унинг рақиби ҳиндистонлик Жёти бўлди. Кескин кечган тўқнашувда Фарзонага бироз омад етишмади ва у 0:5 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақанинг кумуш медалига сазовор бўлди.

Терма жамоамиз ҳисобидаги олтин медаллар

Эркаклар ўртасидаги финалларда вакилларимиз ҳозиргача иккита олтин медални нақд қилишга улгуришди:

  • Абдумалик Ҳалоков (60 килограмм вазнда): Олимпиада чемпиони бўлган ҳамюртимиз финалда бразилиялик Луиз Габриелга қарши баҳс олиб борди. Ҳалоков ўзининг юқори маҳоратини намойиш этиб, рақибига ҳақиқий маҳорат дарси ўтиб берди ва 5:0 ҳисобидаги ишончли ғалаба билан олтин медални қўлга киритди.

  • Тўрабек Ҳабибуллаев (90 килограмм вазнда): Тўрабек финал жангида англиялик Исаак Окохга қарши рингга чиқиши керак эди. Бироқ рақиб спортчининг жароҳат олгани сабабли жанг қила олмаслиги маълум бўлди. Шу тариқа, Ҳабибуллаев жангсиз Жаҳон кубоги ғолиби деб эълон қилинди.

Навбатдаги кутилаётган тўқнашув

Ўзбекистонлик бокс ишқибозларини олдинда яна бир ҳаяжонли баҳс кутмоқда. Вакилимиз Асилбек Жалилов олтин медаль учун кечадиган ҳал қилувчи жангда Қозоғистон терма жамоаси аъзоси Санжар Ташкенбайга қарши рингга кўтарилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трансфер яқин: Шомуродов учун Туркия грандлари ўртасида кураш бошландиТрансфер яқин: Шомуродов учун Туркия грандлари ўртасида кураш бошландиБугун, 11:22Япония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди: гуруҳда вазият янада қизидиЯпония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди: гуруҳда вазият янада қизидиБугун, 11:16Юрген Клопп Туркия терма жамоасининг муваффақиятсизлиги сабабини айтдиЮрген Клопп Туркия терма жамоасининг муваффақиятсизлиги сабабини айтдиБугун, 10:53Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»Бугун, 10:42Кюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиКюрасао дарвозабони Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиБугун, 10:35Кюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритдиКюрасао тарихий натижа қайд этди: мундиалдаги илк очкони қўлга киритдиБугун, 10:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди