World Boxing кубоги: Ўзбекистонлик 2 боксчи чемпионликни қўлга киритди
Хитойнинг Гуиянг шаҳрида "World Boxing" ташкилоти томонидан ташкил этилган Жаҳон кубогининг ҳал қилувчи финал баҳслари бўлиб ўтмоқда. Ўзбекистон вакиллари мусобақада юқори натижаларни қайд этиб, навбатдаги медалларни қўлга киритишмоқда.
Мусобақанинг илк медали
Аёллар ўртасидаги баҳсларда 48 килограмм вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган Фарзона Фозилова ҳал қилувчи жангда рингга кўтарилди. Унинг рақиби ҳиндистонлик Жёти бўлди. Кескин кечган тўқнашувда Фарзонага бироз омад етишмади ва у 0:5 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақанинг кумуш медалига сазовор бўлди.
Терма жамоамиз ҳисобидаги олтин медаллар
Эркаклар ўртасидаги финалларда вакилларимиз ҳозиргача иккита олтин медални нақд қилишга улгуришди:
Абдумалик Ҳалоков (60 килограмм вазнда): Олимпиада чемпиони бўлган ҳамюртимиз финалда бразилиялик Луиз Габриелга қарши баҳс олиб борди. Ҳалоков ўзининг юқори маҳоратини намойиш этиб, рақибига ҳақиқий маҳорат дарси ўтиб берди ва 5:0 ҳисобидаги ишончли ғалаба билан олтин медални қўлга киритди.
Тўрабек Ҳабибуллаев (90 килограмм вазнда): Тўрабек финал жангида англиялик Исаак Окохга қарши рингга чиқиши керак эди. Бироқ рақиб спортчининг жароҳат олгани сабабли жанг қила олмаслиги маълум бўлди. Шу тариқа, Ҳабибуллаев жангсиз Жаҳон кубоги ғолиби деб эълон қилинди.
Навбатдаги кутилаётган тўқнашув
Ўзбекистонлик бокс ишқибозларини олдинда яна бир ҳаяжонли баҳс кутмоқда. Вакилимиз Асилбек Жалилов олтин медаль учун кечадиган ҳал қилувчи жангда Қозоғистон терма жамоаси аъзоси Санжар Ташкенбайга қарши рингга кўтарилади.
…