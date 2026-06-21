Япония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди

·1·Спорт
Япония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди

ФИФА Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидан ўрин олган учрашувда Япония терма жамоаси Тунисни 4:0 ҳисобида мағлуб этди.

Ўйиннинг 4-дақиқасида Даичи Камада ҳисобни очди ва жамоасини олдинга олиб чиқди.

Кейинчалик Аясэ Уэда 31 ва 83-дақиқаларда икки марта рақиб дарвозасини ишғол қилди.

Японларнинг яна бир голига 69-дақиқада Дзюн Ито муаллифлик қилди.

Статистикага кўра, Япония ўйин давомида устунлик қилди ва тўпга эгалик қилиш бўйича 57 фоиз кўрсаткич қайд этди.

Шунингдек, япон футболчилари 10 та зарба бериб, шуларнинг 5 тасини дарвоза томон йўллади.

Ушбу ғалабадан кейин Япония 2 та ўйинда 4 очко тўплаб, F гуруҳида иккинчи ўринга кўтарилди.

Гуруҳда Нидерландия ҳам 4 очко билан пешқадам бўлиб турибди. Швеция ҳисобида 3 очко мавжуд бўлса, Тунис икки турдан кейин очкосиз қолмоқда.

Япониянинг плей-офф босқичига чиқиш масаласи сўнгги турда ҳал бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Профессионал бокс: Руслан Абдуллаев Куба вакилини нокаутга учратдиПрофессионал бокс: Руслан Абдуллаев Куба вакилини нокаутга учратдиБугун, 11:59Виллиам Салиба Чемпионлар лигасидаги мағлубият ва PSJ футболчиларининг ҳазиллари ҳақидаВиллиам Салиба Чемпионлар лигасидаги мағлубият ва PSJ футболчиларининг ҳазиллари ҳақидаБугун, 11:57Абдуқодир Ҳусанов Криштиану Роналдуга қарши: К гуруҳидаги марказий дуэльАбдуқодир Ҳусанов Криштиану Роналдуга қарши: К гуруҳидаги марказий дуэльБугун, 11:40World Boxing кубоги: Ўзбекистонлик 2 боксчи чемпионликни қўлга киритдиWorld Boxing кубоги: Ўзбекистонлик 2 боксчи чемпионликни қўлга киритдиБугун, 11:27Трансфер яқин: Шомуродов учун Туркия грандлари ўртасида кураш бошландиТрансфер яқин: Шомуродов учун Туркия грандлари ўртасида кураш бошландиБугун, 11:22Япония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди: гуруҳда вазият янада қизидиЯпония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди: гуруҳда вазият янада қизидиБугун, 11:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди