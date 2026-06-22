Дунёни тўлқинлантирган кичкина мухлис миллий терма жамоа машғулотида

·0·Спорт
Дунёни тўлқинлантирган кичкина мухлис миллий терма жамоа машғулотида

FIFA Жаҳон чемпионати доирасида бўлиб ўтган Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги учрашув нафақат майдондаги муросасиз кураш, балки трибунада юз берган, миллионлаб инсонлар қалбини ларзага солган таъсирли лаҳзалари билан ҳам футбол тарихидан жой олди.

Дунё ОАВлари диққат марказидаги кўз ёшлар

Ўша учрашув давомида Колумбия терма жамоаси гол урганидан кейин, трибунада ўзимизнинг миллий терма жамоамизга чин дилдан мухлислик қилаётган ёш болакай Исфандиёрнинг хафа бўлиб, кўз ёш тўкаётгани ўйин трансляцияси камераларига муҳрланган эди. Болакайнинг ушбу самимий туйғулари стадиондаги рақиб жамоа мухлисларини ҳам бефарқ қолдирмади.

Колумбиялик ишқибозлар ёш ўзбекистонлик мухлисни овутиш ва қўллаб-қувватлаш мақсадида бутун стадионни янгратиб «Ўзбекистон, Ўзбекистон» дея ҳайқира бошлашди. Бу ҳолат нафақат стадионда, балки бутун дунё бўйлаб ижтимоий тармоқларда жуда катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Мухлислар ва экспертлар ушбу воқеани Жаҳон чемпионатининг энг гўзал, таъсирли ва спорт жаҳонни бирлаштиришига исбот бўла оладиган эсда қоларли лаҳзаси сифатида баҳолашди.

Терма жамоанинг кутилмаган совғаси

Ушбу машҳурлик ва халқаро эътирофдан сўнг Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари ўзларининг энг жажжи ва содиқ мухлисини унутиб қолдиришмади. Исфандиёр терма жамоанинг АҚШдаги машғулотлар базасига таклиф этилди.

Тақдим этилган расмда кўриб турганингиздек, миллий терма жамоамиз футболчилари ва мураббийлар штаби ёш қаҳрамонни жуда катта қувонч билан кутиб олишди. Машғулот майдонида ташкил этилган ушбу учрашувда Исфандиёрга футболчиларнинг дастхатлари туширилган 22-рақамли терма жамоа либоси ҳамда эсдалик учун Жаҳон кубогининг рамзий макети совға қилинди.

Бу каби учрашувлар терма жамоамиз ва мухлислар ўртасидаги кўринмас меҳр ришталари қанчалик мустаҳкам эканлигини яна бир бор кўрсатиб беради. Кичкина Исфандиёр учун эса бу воқеа умрбод унутилмас ва сеҳрли хотира бўлиб қолиши шубҳасиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салах Миср термасига Жаҳон чемпионатидаги илк ғалабани тақдим этдиМуҳаммад Салах Миср термасига Жаҳон чемпионатидаги илк ғалабани тақдим этдиБугун, 11:55Кабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиКабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиБугун, 11:26Каннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиКаннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиБугун, 11:22Фабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиФабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиБугун, 11:13Майкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайманМайкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайманБугун, 11:07Миср иккинчи бўлимда камбэк намойиш этиб, Янги Зеландияни мағлуб этдиМиср иккинчи бўлимда камбэк намойиш этиб, Янги Зеландияни мағлуб этдиБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди