Дунёни тўлқинлантирган кичкина мухлис миллий терма жамоа машғулотида
FIFA Жаҳон чемпионати доирасида бўлиб ўтган Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги учрашув нафақат майдондаги муросасиз кураш, балки трибунада юз берган, миллионлаб инсонлар қалбини ларзага солган таъсирли лаҳзалари билан ҳам футбол тарихидан жой олди.
Дунё ОАВлари диққат марказидаги кўз ёшлар
Ўша учрашув давомида Колумбия терма жамоаси гол урганидан кейин, трибунада ўзимизнинг миллий терма жамоамизга чин дилдан мухлислик қилаётган ёш болакай Исфандиёрнинг хафа бўлиб, кўз ёш тўкаётгани ўйин трансляцияси камераларига муҳрланган эди. Болакайнинг ушбу самимий туйғулари стадиондаги рақиб жамоа мухлисларини ҳам бефарқ қолдирмади.
Колумбиялик ишқибозлар ёш ўзбекистонлик мухлисни овутиш ва қўллаб-қувватлаш мақсадида бутун стадионни янгратиб «Ўзбекистон, Ўзбекистон» дея ҳайқира бошлашди. Бу ҳолат нафақат стадионда, балки бутун дунё бўйлаб ижтимоий тармоқларда жуда катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Мухлислар ва экспертлар ушбу воқеани Жаҳон чемпионатининг энг гўзал, таъсирли ва спорт жаҳонни бирлаштиришига исбот бўла оладиган эсда қоларли лаҳзаси сифатида баҳолашди.
Терма жамоанинг кутилмаган совғаси
Ушбу машҳурлик ва халқаро эътирофдан сўнг Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари ўзларининг энг жажжи ва содиқ мухлисини унутиб қолдиришмади. Исфандиёр терма жамоанинг АҚШдаги машғулотлар базасига таклиф этилди.
Тақдим этилган расмда кўриб турганингиздек, миллий терма жамоамиз футболчилари ва мураббийлар штаби ёш қаҳрамонни жуда катта қувонч билан кутиб олишди. Машғулот майдонида ташкил этилган ушбу учрашувда Исфандиёрга футболчиларнинг дастхатлари туширилган 22-рақамли терма жамоа либоси ҳамда эсдалик учун Жаҳон кубогининг рамзий макети совға қилинди.
Бу каби учрашувлар терма жамоамиз ва мухлислар ўртасидаги кўринмас меҳр ришталари қанчалик мустаҳкам эканлигини яна бир бор кўрсатиб беради. Кичкина Исфандиёр учун эса бу воқеа умрбод унутилмас ва сеҳрли хотира бўлиб қолиши шубҳасиз.
…