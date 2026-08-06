Anthropic сунъий интеллект инфратузилмаси учун яна 36 миллиард доллар жалб қилиши мумкин
Anthropic ҳисоблаш қувватларини кенгайтириш учун 36 миллиард долларлик янги қарз пакети бўйича музокаралар олиб бормоқда. Blackstone Google тенсор процессорларини молиялаштиришга мўлжалланган ушбу пакетни яратиш бўйича дастлабки музокараларни бошлаган. Келишув бундан икки ой олдин эълон қилинган тахминан 35 миллиард долларлик битимнинг давоми бўлиши кутилмоқда, бироқ унинг ҳажми, тузилмаси ва иштирокчилари ҳали ўзгариши мумкин.
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг ҳисоблаш қувватларини кенгайтириш учун яна бир улкан молиялаштириш босқичига тайёргарлик кўрмоқда. Bloomberg агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, йирик инвестиция компанияси Blackstone Google тенсор процессорларини молиялаштириш учун 36 миллиард долларлик иккинчи қарз пакетини яратиш бўйича дастлабки музокараларни бошлаб юборган. Мазкур келишув сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш харажатлари нақадар улкан миқёсга етганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда музокаралар бошланғич босқичида тургани сабабли, унинг якуний ҳажми, тузилмаси ва иштирокчилар таркиби ўзгариши мумкин. Бироқ ушбу янги молиялаштириш пакети бундан икки ой олдин эълон қилинган тахминан 35 миллиард долларлик келишувнинг мантиқий давоми бўлиши кутилмоқда. Аввалги битим доирасида маблағлар Anthropic компаниясининг бешта йирик маълумотлар марказидаги Google ҳисоблаш инфратузилмасини узоқ муддатли ижара қилиш учун йўналтирилган эди.
Инфратузилма сифатида молиялаштирилаётган сунъий интеллектФинансиал Times нашрининг хабар қилишича, ўтган шартнома махсус лойиҳа компанияси (СПВ) орқали расмийлаштирилган. Ушбу тузилма Google TPU базасида қуввати тахминан 1 гигаваттга тенг бўлган ҳисоблаш ускуналарини сотиб олган, Anthropic эса уларни узоқ муддатли ижара асосида қўлга киритган. Бундай ёндашув дастурий таъминот ишлаб чиқарувчига қимматбаҳо жиҳозларни дарҳол сотиб олиш мажбуриятидан қутқариб, сунъий интеллект инфратузилмасини худди йирик энергетика объекти каби молиялаштириш имконини беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу схема юқори технологияли бозор учун мутлақо янги молиявий механизмга айланиб бормоқда. Сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва қўллаб-қувватлаш учун зарур бўлган улкан ҳисоблаш қувватлари эндиликда худди йирик электр станциялари каби узоқ муддатли қарз воситалари ва махсус активлар синфи сифатида молиялаштирилмоқда.
Бўлажак келишувнинг истиқболлариҲозирги босқичда томонлар фақат дастлабки масалаларни муҳокама қилмоқда ва якуний битим имзолангани ёки янги чиплар буюртма қилингани ҳақида гап йўқ. Шунингдек, Blackstone, Anthropic, Google ҳамда Аполло компаниялари вакиллари Bloomberg нашрининг мазкур молиявий режаларига оид сўровларини изоҳлашдан бош тортишди.
Агар янги 36 миллиард долларлик келишув муваффақиятли якунланса, бу сунъий интеллект саноати тарихидаги энг йирик инфратузилмали битимлардан бирига айланади. Шартнома бозорда ҳисоблаш қувватларини етказиб бериш ва уларни молиялаштириш механизмлари келгусида қандай йўналишда ривожланишини белгилаб берувчи муҳим омил бўлиб хизмат қилади.
…