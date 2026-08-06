Anthropic сунъий интеллект инфратузилмаси учун яна 36 миллиард доллар жалб қилиши мумкин

·37·Техно
Anthropic сунъий интеллект инфратузилмаси учун яна 36 миллиард доллар жалб қилиши мумкин
Қисқача

Anthropic ҳисоблаш қувватларини кенгайтириш учун 36 миллиард долларлик янги қарз пакети бўйича музокаралар олиб бормоқда. Blackstone Google тенсор процессорларини молиялаштиришга мўлжалланган ушбу пакетни яратиш бўйича дастлабки музокараларни бошлаган. Келишув бундан икки ой олдин эълон қилинган тахминан 35 миллиард долларлик битимнинг давоми бўлиши кутилмоқда, бироқ унинг ҳажми, тузилмаси ва иштирокчилари ҳали ўзгариши мумкин.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг ҳисоблаш қувватларини кенгайтириш учун яна бир улкан молиялаштириш босқичига тайёргарлик кўрмоқда. Bloomberg агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, йирик инвестиция компанияси Blackstone Google тенсор процессорларини молиялаштириш учун 36 миллиард долларлик иккинчи қарз пакетини яратиш бўйича дастлабки музокараларни бошлаб юборган. Мазкур келишув сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш харажатлари нақадар улкан миқёсга етганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда музокаралар бошланғич босқичида тургани сабабли, унинг якуний ҳажми, тузилмаси ва иштирокчилар таркиби ўзгариши мумкин. Бироқ ушбу янги молиялаштириш пакети бундан икки ой олдин эълон қилинган тахминан 35 миллиард долларлик келишувнинг мантиқий давоми бўлиши кутилмоқда. Аввалги битим доирасида маблағлар Anthropic компаниясининг бешта йирик маълумотлар марказидаги Google ҳисоблаш инфратузилмасини узоқ муддатли ижара қилиш учун йўналтирилган эди.

Инфратузилма сифатида молиялаштирилаётган сунъий интеллект

Финансиал Times нашрининг хабар қилишича, ўтган шартнома махсус лойиҳа компанияси (СПВ) орқали расмийлаштирилган. Ушбу тузилма Google TPU базасида қуввати тахминан 1 гигаваттга тенг бўлган ҳисоблаш ускуналарини сотиб олган, Anthropic эса уларни узоқ муддатли ижара асосида қўлга киритган. Бундай ёндашув дастурий таъминот ишлаб чиқарувчига қимматбаҳо жиҳозларни дарҳол сотиб олиш мажбуриятидан қутқариб, сунъий интеллект инфратузилмасини худди йирик энергетика объекти каби молиялаштириш имконини беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу схема юқори технологияли бозор учун мутлақо янги молиявий механизмга айланиб бормоқда. Сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва қўллаб-қувватлаш учун зарур бўлган улкан ҳисоблаш қувватлари эндиликда худди йирик электр станциялари каби узоқ муддатли қарз воситалари ва махсус активлар синфи сифатида молиялаштирилмоқда.

Бўлажак келишувнинг истиқболлари

Ҳозирги босқичда томонлар фақат дастлабки масалаларни муҳокама қилмоқда ва якуний битим имзолангани ёки янги чиплар буюртма қилингани ҳақида гап йўқ. Шунингдек, Blackstone, Anthropic, Google ҳамда Аполло компаниялари вакиллари Bloomberg нашрининг мазкур молиявий режаларига оид сўровларини изоҳлашдан бош тортишди.

Агар янги 36 миллиард долларлик келишув муваффақиятли якунланса, бу сунъий интеллект саноати тарихидаги энг йирик инфратузилмали битимлардан бирига айланади. Шартнома бозорда ҳисоблаш қувватларини етказиб бериш ва уларни молиялаштириш механизмлари келгусида қандай йўналишда ривожланишини белгилаб берувчи муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

AnthropicGoogleBlackstoneСунъий интеллектТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди