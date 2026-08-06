Ювентус трансфер бозори: жамоага нима етишмаяпти?
Трансфер ойнаси якунланишига уч ярим ҳафта қолганида, 28 футболчидан иборат Ювентус таркибида дарвозабон, ҳимоя ва марказий ярим ҳимоя чизиқларида муаммолар сақланиб қолмоқда. Турин клуби Эхатор, Селик, Алажбеговик ва Коло Муани билан шартнома имзолаган, Душан Влахович ва Филип Костик эса эркин агент сифатида жамоани тарк этган.
Трансфер ойнасининг якунланишига уч ярим ҳафта қолган бир пайтда, Ювентус клубининг 28 футболчидан иборат улкан таркибидаги аниқ бўшлиқлар яққол намоён бўлмоқда. Жамоа раҳбарияти ҳар бир чизиқни чуқур таҳлил қилиб, сифат ва миқдор жиҳатидан мавжуд камчиликларни бартараф этиш устида иш олиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Турин клуби ёзги трансферлар даврида бир қатор янги ўйинчиларни ўз сафига қўшиб олган бўлса-да, ҳалигача ўз ечимини кутаётган муаммолар талайгина. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клубнинг ёзги трансферлар давридаги ҳаракатларига назар ташласак, таркибга бир нечта янги футболчилар келиб қўшилганини кўрамиз. Хусусан, трансферлар рўйхатидан Женоадан ҳужумчи Эхатор, Ромадан ҳимоячи Селик, Баер Леверкусондан ҳужумчи Алажбеговик ҳамда Пари Сен-Жермендан ҳужумчи Коло Муани ўрин олди. Шу билан бирга, Душан Влахович ва Филип Костик эркин агент сифатида клубни тарк этишди, шунингдек, Опенда Лён сафига ўтди, Роуҳи, Педро Фелипе, Адзик ва Жоау Марио каби ўйинчилар ҳам бошқа жамоаларга йўл олишди.
Дарвозабонлар ва ҳимоя чизиғидаги муаммоларЖамоада уч нафар дарвозабон — Ди Грегорио, Маттиа Перин ва Пинсоглио мавжуд. Бироқ Перин ва Пинсолгионинг шартномаси бир йилдан сўнг якунига етиши, асосий дарвозабон ҳисобланган Ди Грегорио эса бош мураббий Спаллеттининг ишончини тўлиқ оқлай олмагани жиддий бош оғриққа айланган. Ди Грегориога муносиб ўринбосар топиш масаласи очиқ қолмоқда, чунки асосий нишонлар бўлган Алиссон ва Дибу Мартинез қўлдан чиқди. Сўнгги вариант сифатида Пари Сен-Жермендан япониялик дарвозабон Suzuki билан ижара асосида шартнома имзолаш ғояси муҳокама қилинмоқда.
Ҳимоя чизиғида ҳам миқдорий жиҳатдан муаммо йўқдек кўрингани билан, сифат масаласида саволлар етарлича. Мураббий Спаллеттининг тактик талабларига мос келиш жиҳатидан ҳимояда ўзгаришлар талаб этилади. Масалан, Болоня ҳимоячиси Лукуми жамоа ўйинига Гаттига қараганда яхшироқ мос тушиши мумкин, чунки у майдонда анча юқорироқ ҳаракат қилишга ва тўпни бошлашга кўниккан, Гатти эса кўпроқ пастки блокда ва якка курашларда фойдалироқ ҳисобланади.
Марказдаги қийинчиликлар ва трансфер талаблари4-2-3-1 схемасида ҳаракат қилувчи Ювентус таркибида марказий ярим ҳимоячилар ҳаддан ташқари кўп — нақд етти нафар ўйинчи мавжуд. Локателли, Кепҳрен Турам ва МкКенние деярли дахлсиз саналса, Коопмеинерс ҳамда Миретти бўйича келадиган таклифлар кўриб чиқилишга тайёр. Шунингдек, икки бразилиялик футболчининг тақдири ҳам сўроқ остида қолмоқда, улардан бири кутилмаганда жамоада қолиши ҳам мумкинлиги истисно этилмаяпти.
Йиллар давомида жамоага ҳақиқий регеста етишмаётгани ўз ечимини топмай келмоқда. Таркибда ўйинчилар кўп бўлса-да, уларнинг савоси Андреа Пирло ёки Миралем Пжаник даражасига чиққунча етарли эмас. Туринликлар трансфер ойнасининг қолган қисмида шу ва бошқа позицияларни кучайтириш учун ҳаракатни давом эттириши кутилмоқда.
…