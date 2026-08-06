Ювентус трансфер бозори: жамоага нима етишмаяпти?

·76·Спорт
Ювентус трансфер бозори: жамоага нима етишмаяпти?
Қисқача

Трансфер ойнаси якунланишига уч ярим ҳафта қолганида, 28 футболчидан иборат Ювентус таркибида дарвозабон, ҳимоя ва марказий ярим ҳимоя чизиқларида муаммолар сақланиб қолмоқда. Турин клуби Эхатор, Селик, Алажбеговик ва Коло Муани билан шартнома имзолаган, Душан Влахович ва Филип Костик эса эркин агент сифатида жамоани тарк этган.

Трансфер ойнасининг якунланишига уч ярим ҳафта қолган бир пайтда, Ювентус клубининг 28 футболчидан иборат улкан таркибидаги аниқ бўшлиқлар яққол намоён бўлмоқда. Жамоа раҳбарияти ҳар бир чизиқни чуқур таҳлил қилиб, сифат ва миқдор жиҳатидан мавжуд камчиликларни бартараф этиш устида иш олиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Турин клуби ёзги трансферлар даврида бир қатор янги ўйинчиларни ўз сафига қўшиб олган бўлса-да, ҳалигача ўз ечимини кутаётган муаммолар талайгина. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клубнинг ёзги трансферлар давридаги ҳаракатларига назар ташласак, таркибга бир нечта янги футболчилар келиб қўшилганини кўрамиз. Хусусан, трансферлар рўйхатидан Женоадан ҳужумчи Эхатор, Ромадан ҳимоячи Селик, Баер Леверкусондан ҳужумчи Алажбеговик ҳамда Пари Сен-Жермендан ҳужумчи Коло Муани ўрин олди. Шу билан бирга, Душан Влахович ва Филип Костик эркин агент сифатида клубни тарк этишди, шунингдек, Опенда Лён сафига ўтди, Роуҳи, Педро Фелипе, Адзик ва Жоау Марио каби ўйинчилар ҳам бошқа жамоаларга йўл олишди.

Дарвозабонлар ва ҳимоя чизиғидаги муаммолар

Жамоада уч нафар дарвозабон — Ди Грегорио, Маттиа Перин ва Пинсоглио мавжуд. Бироқ Перин ва Пинсолгионинг шартномаси бир йилдан сўнг якунига етиши, асосий дарвозабон ҳисобланган Ди Грегорио эса бош мураббий Спаллеттининг ишончини тўлиқ оқлай олмагани жиддий бош оғриққа айланган. Ди Грегориога муносиб ўринбосар топиш масаласи очиқ қолмоқда, чунки асосий нишонлар бўлган Алиссон ва Дибу Мартинез қўлдан чиқди. Сўнгги вариант сифатида Пари Сен-Жермендан япониялик дарвозабон Suzuki билан ижара асосида шартнома имзолаш ғояси муҳокама қилинмоқда.

Ҳимоя чизиғида ҳам миқдорий жиҳатдан муаммо йўқдек кўрингани билан, сифат масаласида саволлар етарлича. Мураббий Спаллеттининг тактик талабларига мос келиш жиҳатидан ҳимояда ўзгаришлар талаб этилади. Масалан, Болоня ҳимоячиси Лукуми жамоа ўйинига Гаттига қараганда яхшироқ мос тушиши мумкин, чунки у майдонда анча юқорироқ ҳаракат қилишга ва тўпни бошлашга кўниккан, Гатти эса кўпроқ пастки блокда ва якка курашларда фойдалироқ ҳисобланади.

Марказдаги қийинчиликлар ва трансфер талаблари

4-2-3-1 схемасида ҳаракат қилувчи Ювентус таркибида марказий ярим ҳимоячилар ҳаддан ташқари кўп — нақд етти нафар ўйинчи мавжуд. Локателли, Кепҳрен Турам ва МкКенние деярли дахлсиз саналса, Коопмеинерс ҳамда Миретти бўйича келадиган таклифлар кўриб чиқилишга тайёр. Шунингдек, икки бразилиялик футболчининг тақдири ҳам сўроқ остида қолмоқда, улардан бири кутилмаганда жамоада қолиши ҳам мумкинлиги истисно этилмаяпти.

Йиллар давомида жамоага ҳақиқий регеста етишмаётгани ўз ечимини топмай келмоқда. Таркибда ўйинчилар кўп бўлса-да, уларнинг савоси Андреа Пирло ёки Миралем Пжаник даражасига чиққунча етарли эмас. Туринликлар трансфер ойнасининг қолган қисмида шу ва бошқа позицияларни кучайтириш учун ҳаракатни давом эттириши кутилмоқда.

ЮвентусТрансферА СерияФутболСпаллетти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)