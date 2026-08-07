Андреа Камбиасонинг агенти футболчининг келажаги ҳақида гапирди
Андреа Камбиасонинг Ювентус сафини тарк этиши учун ҳозирча жиддий сабаб йўқ, чунки футболчи клубдаги ўйини ва муҳитдан мамнун. Агент Жованни Биа унинг фақат томонларни тўлиқ қониқтирадиган ўта йирик таклиф келиб тушсагина трансфер ҳақида ўйлаши мумкинлигини айтди. Аввал Манчестер Сити томонидан қизиқиш бўлган, бироқ Камбиасо фақат Европанинг энг сара топ-клубларидан келадиган таклифларни кўриб чиқишга тайёр.
Туриннинг Ювентус клуби ва Италия миллий жамоаси қанот ҳимоячиси Андреа Камбиасонинг келажаги борасидаги саволлар мухлислар ва мутахассисларни қизиқтиришда давом этмоқда. Футболчининг вакили Жованни Биа Sky Sport телеканалига берган интервюсида ўз мижози атрофидаги сўнгги трансфер миш-мишларига ойдинлик киритди. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги босқичда ҳимоячининг “кекса синьора” сафини тарк этиши учун ҳеч қандай жиддий сабаб мавжуд эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, агент ўз мижозининг Турин жамоасидаги ўйинидан ва муҳитдан ниҳоятда мамнун эканини алоҳида таъкидлаган. Жованни Биа ҳар бир бола болалигида Ювентус, Интер ёки Милан каби гигант клубларда тўп тепишни орзу қилишини эслатиб ўтди. Шу боисдан ҳам Андреа ўзи учун қадрли бўлган жамоадан фақатгина томонларни тўла қониқтирадиган ўта йирик таклиф келиб тушгандагина кетиш ҳақида ўйлаши мумкин.
Манчестер Сити қизиқиши ва топ-клублар мезониАгентнинг таъкидлашича, ўтмишда Англиянинг Манчестер Сити клуби томонидан Андреа Камбиасога нисбатан аниқ қизиқишлар бўлган. Бироқ футболчи ва унинг вакиллари фақатгина Европанинг энг сара топ-клубларидан таклиф тушсаагина трансфер масаласини кўриб чиқишга тайёр. Биа хусусан, Премер-лиганинг ўрта даражадаги жамоаларидан тушадиган таклифлар футболчи учун қизиқ эмаслигини ва у фақат юқори мақсадлар учун курашувчи жамоаларни танлашини қайд этди.
Сўнгги пайтларда ОАВда Италия чемпионатининг бошқа бир гранд жамоаси — Интер билан эҳтимолий келишувлар ёки футболчилар алмашинуви ҳақида хабарлар тарқалган эди. Хусусан, трансфер бозорида Андреа Камбиасо ҳамда Давиде Фраттекзи ўртасидаги алмашинув эҳтимоли муҳокама қилинганди. Бироқ Жованни Биа бу миш-мишларни қатъиян рад этиб, Интер вакилларидан ҳеч қандай расмий сўров ёки таклиф олмаганини маълум қилди.
…