Андреа Камбиасонинг агенти футболчининг келажаги ҳақида гапирди

·50·Спорт
Андреа Камбиасонинг агенти футболчининг келажаги ҳақида гапирди
Қисқача

Андреа Камбиасонинг Ювентус сафини тарк этиши учун ҳозирча жиддий сабаб йўқ, чунки футболчи клубдаги ўйини ва муҳитдан мамнун. Агент Жованни Биа унинг фақат томонларни тўлиқ қониқтирадиган ўта йирик таклиф келиб тушсагина трансфер ҳақида ўйлаши мумкинлигини айтди. Аввал Манчестер Сити томонидан қизиқиш бўлган, бироқ Камбиасо фақат Европанинг энг сара топ-клубларидан келадиган таклифларни кўриб чиқишга тайёр.

Туриннинг Ювентус клуби ва Италия миллий жамоаси қанот ҳимоячиси Андреа Камбиасонинг келажаги борасидаги саволлар мухлислар ва мутахассисларни қизиқтиришда давом этмоқда. Футболчининг вакили Жованни Биа Sky Sport телеканалига берган интервюсида ўз мижози атрофидаги сўнгги трансфер миш-мишларига ойдинлик киритди. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги босқичда ҳимоячининг “кекса синьора” сафини тарк этиши учун ҳеч қандай жиддий сабаб мавжуд эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, агент ўз мижозининг Турин жамоасидаги ўйинидан ва муҳитдан ниҳоятда мамнун эканини алоҳида таъкидлаган. Жованни Биа ҳар бир бола болалигида Ювентус, Интер ёки Милан каби гигант клубларда тўп тепишни орзу қилишини эслатиб ўтди. Шу боисдан ҳам Андреа ўзи учун қадрли бўлган жамоадан фақатгина томонларни тўла қониқтирадиган ўта йирик таклиф келиб тушгандагина кетиш ҳақида ўйлаши мумкин.

Манчестер Сити қизиқиши ва топ-клублар мезони

Агентнинг таъкидлашича, ўтмишда Англиянинг Манчестер Сити клуби томонидан Андреа Камбиасога нисбатан аниқ қизиқишлар бўлган. Бироқ футболчи ва унинг вакиллари фақатгина Европанинг энг сара топ-клубларидан таклиф тушсаагина трансфер масаласини кўриб чиқишга тайёр. Биа хусусан, Премер-лиганинг ўрта даражадаги жамоаларидан тушадиган таклифлар футболчи учун қизиқ эмаслигини ва у фақат юқори мақсадлар учун курашувчи жамоаларни танлашини қайд этди.

Сўнгги пайтларда ОАВда Италия чемпионатининг бошқа бир гранд жамоаси — Интер билан эҳтимолий келишувлар ёки футболчилар алмашинуви ҳақида хабарлар тарқалган эди. Хусусан, трансфер бозорида Андреа Камбиасо ҳамда Давиде Фраттекзи ўртасидаги алмашинув эҳтимоли муҳокама қилинганди. Бироқ Жованни Биа бу миш-мишларни қатъиян рад этиб, Интер вакилларидан ҳеч қандай расмий сўров ёки таклиф олмаганини маълум қилди.

Андреа КамбиасоЮвентусИнтерТрансферСерие А
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)