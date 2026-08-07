Родри Каталония сари: Барселона кутилмаган трансферга яқинлашмоқда

·60·Спорт
Родри Каталония сари: Барселона кутилмаган трансферга яқинлашмоқда
Қисқача

Mundo Deportivo хабарига кўра, Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри фаолиятини Барселонада давом эттириши мумкин. Родри Барселона раҳбариятига Манчестер Сити билан музокараларни бошлаш учун расман розилик берган. Каталонияликлар унинг Ханси Флик лойиҳасига мос келиши ва жароҳат олган Френки де Йонгнинг ўрнини тўлдириши мумкинлигини ҳисобга олмоқда.

Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри фаолиятини кутилмаганда Барселонада давом эттириши мумкин. Аввалроқ футболчи Реал Мадрид қизиқишлари доирасида бўлгани ҳақида хабарлар тарқалган эди, бироқ каталонияликлар лойиҳаси испаниялик юлдузни ўзига жалб қилишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Родри Барселона раҳбариятига Манчестер Сити билан музокараларни бошлаш учун расман розилик берган. Клуб бошқаруви бу борадаги энг асосий тўсиқ — футболчининг асл ниятларини аниқлаб олиш босқичидан муваффақиятли ўтганига ишонмоқда.

Ханси Флик лойиҳасига мукаммал мос келувчи футболчи

Гарчи ёзги трансфер ойнасида ҳужум чизиғини кучайтириш Барселона учун устувор вазифа бўлиб қолаётган бўлса-да, дунёнинг энг яхши яримҳимоячиларидан бирини қўлга киритиш имконияти раҳбариятни бу рекани жиддий кўриб чиқишга мажбур қилди. Ўзининг маҳорати, улкан тажрибаси ва сардорлик фазилатлари билан Родри бош мураббий Ханси Фликнинг ўйин фалсафасига жуда мос тушади.

Мутахассисларнинг фикрича, каталонияликлар ушбу трансферни амалга оширишга интилаётганининг яна бир сабаби жароҳат олган нидерландиялик яримҳимоячи Френки де Йонгнинг ўрнини муносиб ёпиш истагидир. Родрининг келиши жамоанинг марказдаги имкониятларини янада кенгайтиради.

Марказий чизиқдаги улкан рақобат

Агар ушбу трансфер амалга ошса, Барселона марказий чизиғида ҳақиқий юлдузлар армияси йиғилади. Ҳозирнинг ўзида жамоада Гави, Педри, Дани Олмо, Френки де Йонг, Фермин Лопес, Марк Касадо ва Марк Бернал каби иқтидорли футболчилар тўп сурмоқда ва уларнинг сафига Родрининг қўшилиши таркиб чуқурлигини янада оширади.

Шунга қарамай, мутахассислар орасида бу битим клубнинг умумий молиявий ва стратегик режасига қанчалик тўғри келиши ҳақида саволлар ҳам йўқ эмас. Манчестер Сити етакчисини ўз сафига қўшиб олиш Каталония клубидан улкан маблағ ва жиддий саъй-ҳаракатларни талаб қилиши аниқ.

РодриБарселонаМанчестер СитиЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)