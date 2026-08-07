Родри Каталония сари: Барселона кутилмаган трансферга яқинлашмоқда
Mundo Deportivo хабарига кўра, Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри фаолиятини Барселонада давом эттириши мумкин. Родри Барселона раҳбариятига Манчестер Сити билан музокараларни бошлаш учун расман розилик берган. Каталонияликлар унинг Ханси Флик лойиҳасига мос келиши ва жароҳат олган Френки де Йонгнинг ўрнини тўлдириши мумкинлигини ҳисобга олмоқда.
Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри фаолиятини кутилмаганда Барселонада давом эттириши мумкин. Аввалроқ футболчи Реал Мадрид қизиқишлари доирасида бўлгани ҳақида хабарлар тарқалган эди, бироқ каталонияликлар лойиҳаси испаниялик юлдузни ўзига жалб қилишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Родри Барселона раҳбариятига Манчестер Сити билан музокараларни бошлаш учун расман розилик берган. Клуб бошқаруви бу борадаги энг асосий тўсиқ — футболчининг асл ниятларини аниқлаб олиш босқичидан муваффақиятли ўтганига ишонмоқда.
Ханси Флик лойиҳасига мукаммал мос келувчи футболчиГарчи ёзги трансфер ойнасида ҳужум чизиғини кучайтириш Барселона учун устувор вазифа бўлиб қолаётган бўлса-да, дунёнинг энг яхши яримҳимоячиларидан бирини қўлга киритиш имконияти раҳбариятни бу рекани жиддий кўриб чиқишга мажбур қилди. Ўзининг маҳорати, улкан тажрибаси ва сардорлик фазилатлари билан Родри бош мураббий Ханси Фликнинг ўйин фалсафасига жуда мос тушади.
Мутахассисларнинг фикрича, каталонияликлар ушбу трансферни амалга оширишга интилаётганининг яна бир сабаби жароҳат олган нидерландиялик яримҳимоячи Френки де Йонгнинг ўрнини муносиб ёпиш истагидир. Родрининг келиши жамоанинг марказдаги имкониятларини янада кенгайтиради.
Марказий чизиқдаги улкан рақобатАгар ушбу трансфер амалга ошса, Барселона марказий чизиғида ҳақиқий юлдузлар армияси йиғилади. Ҳозирнинг ўзида жамоада Гави, Педри, Дани Олмо, Френки де Йонг, Фермин Лопес, Марк Касадо ва Марк Бернал каби иқтидорли футболчилар тўп сурмоқда ва уларнинг сафига Родрининг қўшилиши таркиб чуқурлигини янада оширади.
Шунга қарамай, мутахассислар орасида бу битим клубнинг умумий молиявий ва стратегик режасига қанчалик тўғри келиши ҳақида саволлар ҳам йўқ эмас. Манчестер Сити етакчисини ўз сафига қўшиб олиш Каталония клубидан улкан маблағ ва жиддий саъй-ҳаракатларни талаб қилиши аниқ.
…