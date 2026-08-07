Парма Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқда ва Пеллегринони қўйиб юборишга тайёр

·55·Спорт
Парма Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқда ва Пеллегринони қўйиб юборишга тайёр
Қисқача

Парма Тигре сафида тўп сураётган 2003 йилда туғилган аргентиналик ҳужумчи Давид Ромерони трансфер қилиш бўйича музокараларнинг якуний босқичини олиб бормоқда. Ромеро якунланган мавсумда Аргентина Примера Дивисиони ва КОНМЕБОЛ Судамерикана мусобақаларида жами 17 та учрашувда 10 та гол уриб, 2 та голли узатмани амалга оширди.

Италия А сериясининг Парма клуби трансфер бозорида фаол ҳаракатларни давом эттириб, ўз ҳужум чизиғини яна бир иқтидорли футболчи билан кучайтиришга яқин турибди. Sky Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоа Тигре сафида тўп сураётган ёш аргентиналик ҳужумчи Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларнинг якуний босқичини олиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эл Билал Тоуре трансферини муваффақиятли якунлаган Парма раҳбарияти 2003 йилда туғилган аргентиналик марказий ҳужумчини харид қилиш бўйича Тигре клуби билан деярли келишувга эришди. Футболчининг ўзи ҳам сўнгги соатларда жамоа мухлислар билан хайрлашиб, Италияга кўчиб ўтиши кутилаётганини ўз ҳаракатлари билан яққол кўрсатиб қўйди.

Давид Ромеро якунланган мавсумда ўзини кўрсатишга улгурди. У Аргентина Примера Дивисиони ҳамда КОНМEБОЛ Судамерикана мусобақаларида жами 17 та учрашувда майдонга тушиб, 10 та гол урди ва 2 та голли узатмага муаллифлик қилди. Айнан шу барқарор ва самарали ўйинлар Парма скаутларининг эътиборини тортди.

Матео Пеллегрино тақдири ва грандлар қизиқиши

Парманинг Давид Ромерони харид қилиши клубдаги бошқа бир ҳужумчининг тақдирига ҳам бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. 2001 йилда туғилган бошқа бир аргентиналик ҳужумчи Матео Пеллегрино янги футболчининг келиши ортидан жамоани тарк этиши мумкин. Унга Италия ва хориж клубларидан жиддий қизиқишлар мавжуд бўлиб, айниқса Фиорентина ва Ювентус вазиятни диққат билан кузатиб турибди.

Фиорентина жамоаси агар Моисе Кеан учун яхши таклиф тушса ёки Роберто Пикколи Болоняга йўл оладиган бўлса, Пеллегрино трансфери бўйича қатъий қадам ташлашга шай турибди. Ўз навбатида, Ювентус ҳам ҳужум чизиғини сарҳисоб қилиб, ёш ҳужумчини ўз нишонига олган.

Трансфер бозоридаги кейинги қадамлар

Туринликлар учун Пеллегрино бўйича аниқ ҳаракатларни бошлашдан аввал ҳужум чизиғидаги баъзи футболчиларни сотиш талаб этилади. Ҳозирча Жонатан Давид жамоадан кетишга асосий номзод бўлиб турибди, бироқ ҳамон қониқарли таклифлар келиб тушгани йўқ. Шунга қарамай, Ювентус ҳам бу курашда четда қолгани йўқ.

Парма эса мавсум бошланишигача бош мураббийга тўлиқ шаклланган ҳужум чизиғини тақдим этишни мақсад қилган. Давид Ромеронинг гиаллоблу либосини кийиши вақти келгани ва томонлар барча кичик тафсилотларни келишиб олиши қолди, хабар беради Sky Sport.

ПармаДавид РомероМатео ПеллегриноЮвентусФиорентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)