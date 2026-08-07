Парма Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқда ва Пеллегринони қўйиб юборишга тайёр
Парма Тигре сафида тўп сураётган 2003 йилда туғилган аргентиналик ҳужумчи Давид Ромерони трансфер қилиш бўйича музокараларнинг якуний босқичини олиб бормоқда. Ромеро якунланган мавсумда Аргентина Примера Дивисиони ва КОНМЕБОЛ Судамерикана мусобақаларида жами 17 та учрашувда 10 та гол уриб, 2 та голли узатмани амалга оширди.
Италия А сериясининг Парма клуби трансфер бозорида фаол ҳаракатларни давом эттириб, ўз ҳужум чизиғини яна бир иқтидорли футболчи билан кучайтиришга яқин турибди. Sky Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоа Тигре сафида тўп сураётган ёш аргентиналик ҳужумчи Давид Ромерони ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларнинг якуний босқичини олиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эл Билал Тоуре трансферини муваффақиятли якунлаган Парма раҳбарияти 2003 йилда туғилган аргентиналик марказий ҳужумчини харид қилиш бўйича Тигре клуби билан деярли келишувга эришди. Футболчининг ўзи ҳам сўнгги соатларда жамоа мухлислар билан хайрлашиб, Италияга кўчиб ўтиши кутилаётганини ўз ҳаракатлари билан яққол кўрсатиб қўйди.
Давид Ромеро якунланган мавсумда ўзини кўрсатишга улгурди. У Аргентина Примера Дивисиони ҳамда КОНМEБОЛ Судамерикана мусобақаларида жами 17 та учрашувда майдонга тушиб, 10 та гол урди ва 2 та голли узатмага муаллифлик қилди. Айнан шу барқарор ва самарали ўйинлар Парма скаутларининг эътиборини тортди.
Матео Пеллегрино тақдири ва грандлар қизиқишиПарманинг Давид Ромерони харид қилиши клубдаги бошқа бир ҳужумчининг тақдирига ҳам бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. 2001 йилда туғилган бошқа бир аргентиналик ҳужумчи Матео Пеллегрино янги футболчининг келиши ортидан жамоани тарк этиши мумкин. Унга Италия ва хориж клубларидан жиддий қизиқишлар мавжуд бўлиб, айниқса Фиорентина ва Ювентус вазиятни диққат билан кузатиб турибди.
Фиорентина жамоаси агар Моисе Кеан учун яхши таклиф тушса ёки Роберто Пикколи Болоняга йўл оладиган бўлса, Пеллегрино трансфери бўйича қатъий қадам ташлашга шай турибди. Ўз навбатида, Ювентус ҳам ҳужум чизиғини сарҳисоб қилиб, ёш ҳужумчини ўз нишонига олган.
Трансфер бозоридаги кейинги қадамларТуринликлар учун Пеллегрино бўйича аниқ ҳаракатларни бошлашдан аввал ҳужум чизиғидаги баъзи футболчиларни сотиш талаб этилади. Ҳозирча Жонатан Давид жамоадан кетишга асосий номзод бўлиб турибди, бироқ ҳамон қониқарли таклифлар келиб тушгани йўқ. Шунга қарамай, Ювентус ҳам бу курашда четда қолгани йўқ.
Парма эса мавсум бошланишигача бош мураббийга тўлиқ шаклланган ҳужум чизиғини тақдим этишни мақсад қилган. Давид Ромеронинг гиаллоблу либосини кийиши вақти келгани ва томонлар барча кичик тафсилотларни келишиб олиши қолди, хабар беради Sky Sport.
…