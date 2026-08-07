NVIDIA ҚуакеКон тадбирида GeForce RTX 50 график карталарини тавсия этилган нархда сотади
NVIDIA ҚуакеКон фестивалида GeForce RTX 50 сериясидаги видеокарталарни тавсия этилган нархларда сотмоқда. Харидорлар GeForce RTX 5070 Фоундерс Эдитион моделини 550 АҚШ долларига, GeForce RTX 5080 FE версиясини 1000 АҚШ долларига, RTX 5090 FE моделини эса 2000 АҚШ долларига олишлари мумкин. Тадбир 6-9-август кунлари ўтказилмоқда, бироқ NVIDIA қанча миқдорда видеокарта ажратгани номаълум.
Сўнгги пайтларда видеокарталар бозорида нархларнинг кескин ошиши кузатилмоқда, бу эса фойдаланувчилар учун жиддий қийинчиликларни туғдирмоқда. Шундай шароитда ixbt.com нашрининг хабар қилишича, NVIDIA компанияси фойдаланувчиларга энг сўнгги авлод график карталарини расмий тавсия этилган нархларда харид қилиш имкониятини тақдим этишга қарор қилди. Ушбу ташаббус бозордаги қимматлашув фонида ўз компьютерини янгиламоқчи бўлганлар учун муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания мазкур имкониятни кенг миқёсдаги чакана савдо тармоқларида эмас, балки махсус тадбир доирасида амалга оширади. Жорий йилда ўз эшикларини очган ҚуакеКон фестивалида NVIDIA ўзининг махсус реклама стендини намойиш этмоқда. Мазкур стенд ташриф буюрувчиларга энг сўнгги RTX 50 сериясидаги қурилмаларни сунъий равишда оширилмаган асл қийматида қўлга киритиш йўлини очиб беради.
Тадбир доирасидаги нархлар сиёсатиЭълон қилинган шартларга кўра, харидорлар GeForce RTX 5070 Фоундерс Эдитион моделини 550 АҚШ долларига, GeForce RTX 5080 FE версиясини 1000 АҚШ долларига, флагман ҳисобланган RTX 5090 FE моделини эса 2000 АҚШ долларига сотиб олишлари мумкин бўлади. Таъкидлаш жоизки, ҳозирги вақтда эркин чакана савдода айниқса RTX 5090 видеокартасининг нархи 4000 дан 5000 долларгача ва ундан ҳам юқорига кўтарилиб кетган. Шу боис ҚуакеКон тадбиридаги бу таклиф бозордаги мавжуд вазиятга нисбатан ўта фойдали ва қулай келишув сифатида баҳоланмоқда.
NVIDIA ушбу акцияни «Тасдиқланган устувор кириш ҳуқуқи» деб атамоқда. Бу атама замонавий бозор реалликлари ва талаб юқори бўлган шароитда асл тавсия этилган нархларнинг ўзгармай қолганини ўзига хос тарзда таъкидлайди. Гарчи амалдаги бозор қоидалари бошқача ҳолатни кўрсатаётган бўлса-да, компания ўз мухлисларига адолатли нархларда техника тақдим этишга ҳаракат қилмоқда.
Тадбир тафсилотлари ва шартлариАгар сиз жорий йилнинг 6-9-август кунлари ўтказилаётган мазкур тадбирда қатнашишни режалаштирган бўлсангиз, ташкилотчилар GeForce стендига имкон қадар тезроқ ташриф буюришни тавсия қилмоқдалар. Мақсад – товарлар тугаб қолишидан олдин уларни кафолатланган нархда қўлга киритишдир. Компания вакилларининг маълум қилишича, исталган хоҳловчи ушбу қурилмаларни жонли равишда сотиб олиш имкониятига эга бўлади.
Шунга қарамай, мутахассислар ва харидорларни ўйлантираётган асосий савол – NVIDIA ушбу тадбир учун аниқ қанча миқдордаги видеокарталарни ажратгани номаълумлигича қолмоқда. Талаб жуда юқори бўлиши кутилаётгани боис, барча хоҳловчилар ҳам бу имкониятдан улгуриб қолиши даргумон. Шу сабабли фестивалга ташриф буюрувчиларнинг фаоллиги ва тезкорлиги муҳим аҳамият касб этади.
…