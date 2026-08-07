NVIDIA ҚуакеКон тадбирида GeForce RTX 50 график карталарини тавсия этилган нархда сотади

·43·Техно
NVIDIA ҚуакеКон тадбирида GeForce RTX 50 график карталарини тавсия этилган нархда сотади
Қисқача

NVIDIA ҚуакеКон фестивалида GeForce RTX 50 сериясидаги видеокарталарни тавсия этилган нархларда сотмоқда. Харидорлар GeForce RTX 5070 Фоундерс Эдитион моделини 550 АҚШ долларига, GeForce RTX 5080 FE версиясини 1000 АҚШ долларига, RTX 5090 FE моделини эса 2000 АҚШ долларига олишлари мумкин. Тадбир 6-9-август кунлари ўтказилмоқда, бироқ NVIDIA қанча миқдорда видеокарта ажратгани номаълум.

Сўнгги пайтларда видеокарталар бозорида нархларнинг кескин ошиши кузатилмоқда, бу эса фойдаланувчилар учун жиддий қийинчиликларни туғдирмоқда. Шундай шароитда ixbt.com нашрининг хабар қилишича, NVIDIA компанияси фойдаланувчиларга энг сўнгги авлод график карталарини расмий тавсия этилган нархларда харид қилиш имкониятини тақдим этишга қарор қилди. Ушбу ташаббус бозордаги қимматлашув фонида ўз компьютерини янгиламоқчи бўлганлар учун муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания мазкур имкониятни кенг миқёсдаги чакана савдо тармоқларида эмас, балки махсус тадбир доирасида амалга оширади. Жорий йилда ўз эшикларини очган ҚуакеКон фестивалида NVIDIA ўзининг махсус реклама стендини намойиш этмоқда. Мазкур стенд ташриф буюрувчиларга энг сўнгги RTX 50 сериясидаги қурилмаларни сунъий равишда оширилмаган асл қийматида қўлга киритиш йўлини очиб беради.

Тадбир доирасидаги нархлар сиёсати

Эълон қилинган шартларга кўра, харидорлар GeForce RTX 5070 Фоундерс Эдитион моделини 550 АҚШ долларига, GeForce RTX 5080 FE версиясини 1000 АҚШ долларига, флагман ҳисобланган RTX 5090 FE моделини эса 2000 АҚШ долларига сотиб олишлари мумкин бўлади. Таъкидлаш жоизки, ҳозирги вақтда эркин чакана савдода айниқса RTX 5090 видеокартасининг нархи 4000 дан 5000 долларгача ва ундан ҳам юқорига кўтарилиб кетган. Шу боис ҚуакеКон тадбиридаги бу таклиф бозордаги мавжуд вазиятга нисбатан ўта фойдали ва қулай келишув сифатида баҳоланмоқда.

NVIDIA ушбу акцияни «Тасдиқланган устувор кириш ҳуқуқи» деб атамоқда. Бу атама замонавий бозор реалликлари ва талаб юқори бўлган шароитда асл тавсия этилган нархларнинг ўзгармай қолганини ўзига хос тарзда таъкидлайди. Гарчи амалдаги бозор қоидалари бошқача ҳолатни кўрсатаётган бўлса-да, компания ўз мухлисларига адолатли нархларда техника тақдим этишга ҳаракат қилмоқда.

Тадбир тафсилотлари ва шартлари

Агар сиз жорий йилнинг 6-9-август кунлари ўтказилаётган мазкур тадбирда қатнашишни режалаштирган бўлсангиз, ташкилотчилар GeForce стендига имкон қадар тезроқ ташриф буюришни тавсия қилмоқдалар. Мақсад – товарлар тугаб қолишидан олдин уларни кафолатланган нархда қўлга киритишдир. Компания вакилларининг маълум қилишича, исталган хоҳловчи ушбу қурилмаларни жонли равишда сотиб олиш имкониятига эга бўлади.

Шунга қарамай, мутахассислар ва харидорларни ўйлантираётган асосий савол – NVIDIA ушбу тадбир учун аниқ қанча миқдордаги видеокарталарни ажратгани номаълумлигича қолмоқда. Талаб жуда юқори бўлиши кутилаётгани боис, барча хоҳловчилар ҳам бу имкониятдан улгуриб қолиши даргумон. Шу сабабли фестивалга ташриф буюрувчиларнинг фаоллиги ва тезкорлиги муҳим аҳамият касб этади.

NvidiaҚуакеКонGeForceRTX50Видеокарта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди