Samsung мижозларни 5 нанометрли технологияга фаол ўтказмоқда

·55·Техно
Samsung мижозларни 5 нанометрли технологияга фаол ўтказмоқда
Қисқача

Samsung Electronикс компанияси 4 нанометрли ишлаб чиқариш қувватлари келаси йилгача деярли тўлиқ банд қилингани сабабли мижозларини 5 нанометрли технологияга йўналтирмоқда. Бунга компаниянинг HBM4 хотира чипларига ички буюртмалари ва сунъий интеллект тезлаткичларини ишлаб чиқариши сабаб бўлмоқда.

Жаҳон бозорида яримўтказгичлар ишлаб чиқариш ҳажми ва қувватлари учун кескин рақобат давом этмоқда. ЗДНет Кореа нашрининг хабар беришича, Samsung Electronикс компанияси ўзининг 4 нанометрли қувватлари ҳаддан ташқари бандлиги сабабли мижозларни 5 нанометрли технологик жараёнга ўтишга фаол равишда йўналтирмоқда. Ушбу қарор глобал яримўтказгичлар бозоридаги мавжуд мувозанат ва ишлаб чиқариш занжирларига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, Samsung Фоундрй бўлинмасининг 4 нанометрли линиялари келаси йилга қадар деярли тўлиқ банд қилинган. Бунга асосий сабаб сифатида компаниянинг ўз ички эҳтиёжлари, жумладан, янги турдаги HBM4 хотира чипларини ишлаб чиқариш бўйича буюртмаларнинг кескин ошгани кўрсатилмоқда. Шунингдек, ушбу қувватларда турли сунъий интеллект тезлаткичлари ҳам тайёрланмоқда.

Компромисс ечим сифатида 5 нанометр

Ҳозирги вазиятда Samsung ўз мижозларига етарлича етук ва тежамкор бўлган 5 нанометрли технологияни муқобил вариант сифатида таклиф қилмоқда. Ушбу жараён энг илғор 2 ва 3 нанометрли технологияларга нисбатан арзонроқ бўлиб, айни пайтда кўплаб замонавий ишлаб чиқарувчиларнинг талабларини тўлиқ қоплашга қодир. Аслида автомобилсозлик электроникаси учун мўлжалланган бу технология бугунги кунда сунъий интеллект ечимлари, нейропроцессорлар ва сервер чипларини яратувчилар орасида ҳам оммалашиб бормоқда.

Сўнгги ойларда мазкур технологияга бўлган қизиқиш сезиларли даражада ортгани кузатилмоқда. Бунга соҳа мутахассисларининг фикрича, TSMC фабрикаларидаги юқори юкланиш ва мураккаб геосиёсий вазият ҳам туртки бўлди. Дунёдаги етакчи шартномавий ишлаб чиқарувчида бўш қувватлар етишмагани сабабли, Хитой, Ҳиндистон ва бошқа мамлакатлардан келган кўплаб компаниялар айнан Samsung хизматларидан фойдаланишга қарор қилишди.

Истиқболлар ва келажакдаги режалар

TSMC қабул қила олмаётган кичикроқ ҳаждаги буюртмалар ҳам ҳозирда Жанубий Корея гиганти ҳисобига тўғри келмоқда. Бу эса компанияга ўз мавқеини мустаҳкамлаш учун қўшимча имкониятлар яратмоқда. Шу билан бирга, Samsung 2 нанометрли илғор технология бўйича ҳам сўровларни қабул қилишни давом эттирмоқда.

Шунга қарамай, 2 нанометрли йўналишнинг келгусидаги муваффақияти кўп жиҳатдан яроқли кристаллар чиқишини ошириш ва янги технологияни оммавий буюртмачилар учун жозибадор қилишга қанчалик эришилишига боғлиқ бўлади. Ҳозирги босқичда эса 5 нанометрли технологик жараён компания ва унинг мижозлари учун энг мақбул ва барқарор компромисс бўлиб қолмоқда.

SamsungТехнологияЧипслаб чиқаришHBM4Суний интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди