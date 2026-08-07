Samsung мижозларни 5 нанометрли технологияга фаол ўтказмоқда
Samsung Electronикс компанияси 4 нанометрли ишлаб чиқариш қувватлари келаси йилгача деярли тўлиқ банд қилингани сабабли мижозларини 5 нанометрли технологияга йўналтирмоқда. Бунга компаниянинг HBM4 хотира чипларига ички буюртмалари ва сунъий интеллект тезлаткичларини ишлаб чиқариши сабаб бўлмоқда.
Жаҳон бозорида яримўтказгичлар ишлаб чиқариш ҳажми ва қувватлари учун кескин рақобат давом этмоқда. ЗДНет Кореа нашрининг хабар беришича, Samsung Electronикс компанияси ўзининг 4 нанометрли қувватлари ҳаддан ташқари бандлиги сабабли мижозларни 5 нанометрли технологик жараёнга ўтишга фаол равишда йўналтирмоқда. Ушбу қарор глобал яримўтказгичлар бозоридаги мавжуд мувозанат ва ишлаб чиқариш занжирларига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, Samsung Фоундрй бўлинмасининг 4 нанометрли линиялари келаси йилга қадар деярли тўлиқ банд қилинган. Бунга асосий сабаб сифатида компаниянинг ўз ички эҳтиёжлари, жумладан, янги турдаги HBM4 хотира чипларини ишлаб чиқариш бўйича буюртмаларнинг кескин ошгани кўрсатилмоқда. Шунингдек, ушбу қувватларда турли сунъий интеллект тезлаткичлари ҳам тайёрланмоқда.
Компромисс ечим сифатида 5 нанометрҲозирги вазиятда Samsung ўз мижозларига етарлича етук ва тежамкор бўлган 5 нанометрли технологияни муқобил вариант сифатида таклиф қилмоқда. Ушбу жараён энг илғор 2 ва 3 нанометрли технологияларга нисбатан арзонроқ бўлиб, айни пайтда кўплаб замонавий ишлаб чиқарувчиларнинг талабларини тўлиқ қоплашга қодир. Аслида автомобилсозлик электроникаси учун мўлжалланган бу технология бугунги кунда сунъий интеллект ечимлари, нейропроцессорлар ва сервер чипларини яратувчилар орасида ҳам оммалашиб бормоқда.
Сўнгги ойларда мазкур технологияга бўлган қизиқиш сезиларли даражада ортгани кузатилмоқда. Бунга соҳа мутахассисларининг фикрича, TSMC фабрикаларидаги юқори юкланиш ва мураккаб геосиёсий вазият ҳам туртки бўлди. Дунёдаги етакчи шартномавий ишлаб чиқарувчида бўш қувватлар етишмагани сабабли, Хитой, Ҳиндистон ва бошқа мамлакатлардан келган кўплаб компаниялар айнан Samsung хизматларидан фойдаланишга қарор қилишди.
Истиқболлар ва келажакдаги режаларTSMC қабул қила олмаётган кичикроқ ҳаждаги буюртмалар ҳам ҳозирда Жанубий Корея гиганти ҳисобига тўғри келмоқда. Бу эса компанияга ўз мавқеини мустаҳкамлаш учун қўшимча имкониятлар яратмоқда. Шу билан бирга, Samsung 2 нанометрли илғор технология бўйича ҳам сўровларни қабул қилишни давом эттирмоқда.
Шунга қарамай, 2 нанометрли йўналишнинг келгусидаги муваффақияти кўп жиҳатдан яроқли кристаллар чиқишини ошириш ва янги технологияни оммавий буюртмачилар учун жозибадор қилишга қанчалик эришилишига боғлиқ бўлади. Ҳозирги босқичда эса 5 нанометрли технологик жараён компания ва унинг мижозлари учун энг мақбул ва барқарор компромисс бўлиб қолмоқда.
…