Родри "Барселона"га ўтишга яқин турибди

·69·Спорт
Родри "Барселона"га ўтишга яқин турибди
Қисқача

Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри "Барселона" лойиҳасига ижобий баҳо бериб, клуб раҳбариятига Манчестер Сити билан музокараларни бошлаш учун расман розилик берди. Каталония клуби трансферни тезлаштиришга ҳаракат қилмоқда, бунга Френки де Йонгнинг жароҳати сабабли узоқ муддатга сафдан чиққани ҳам туртки бўлмоқда. Родри Ханси Фликнинг ўйин фалсафасига юқори маҳорати, тажрибаси ва етакчилик фазилатлари билан мос келади.

Сўнгги кунларда Манчестер Сити етакчиси Родри номи Реал Мадрид клуби билан кўп бор тилга олинганига қарамай, футболчи кутилмаганда Каталониянинг Барселона жамоасига кўчиб ўтишга жуда яқин келди. Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, испаниялик яримҳимоячи блаугранас лойиҳасига ижобий баҳо бериб, раҳбариятга Манчестер Сити билан музокараларни бошлаш учун расман розилик билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Каталония клуби раҳбарияти асосий тўсиқ — футболчининг ўзи нимани хоҳлашини аниқлаштириб олиш энг мураккаб қадам бўлганини ва бу вазифа муваффақиятли ҳал этилганини таъкидламоқда. Гарчи клубнинг ёзги трансфер ойнасидаги асосий устувор вазифаси ҳужум чизиғини кучайтириш бўлиб қолаётган бўлса-да, дунёнинг энг яхши яримҳимоячиларидан бирини ўз сафига қўшиб олиш имконияти клубни бу трансфер борасида жиддий бош қотиришга мажбур қилди.

Ханси Флик лойиҳасига мос келувчи футболчи

Родри бош мураббий Ханси Фликнинг ўйин фалсафасига барча жиҳатлари, жумладан юқори маҳорати, улкан тажрибаси ва етакчилик фазилатлари билан мукаммал даражада мос тушади. Шунингдек, хабарларга кўра, Барселона ушбу трансферни тезлаштиришга ҳаракат қилмоқда, чунки жамоанинг нидерландиялик яримҳимоячиси Френки де Йонг жароҳати сабабли узоқ муддатга сафдан чиққан эди.

Бироқ Родрининг келиши каталонияликлар таркибида марказий чизиқнинг ҳаддан ташқари тўлиб кетишига ва ҳатто ўйинчилар ортиқчалигига олиб келиши мумкин. Ҳозирнинг ўзида ҳам Барселона ярим ҳимоясида Гави, Педри, Дани Олмо, Френки де Йонг, Фермин Лопес, Марк Касадо ва Марк Бернал каби иқтидорли футболчилар ўз ўғри учун кураш олиб бормоқда.

Мураббий учун ижобий бош оғриқ

Бундай бой танлов Ханси Флик учун ўзига хос ижобий бош оғриқ туғдиради. Германиялик мутахассис таркиб кучини йўқотмаган ҳолда, кўплаб ёрқин номлар орасидан хоҳлаганча танлов қилиш ва футболчиларни эркин ротация қилиш имкониятига эга бўлади.

Мутахассисларнинг фикрича, Родрининг трансфери нафақат ички рақобатни кучайтиради, балки Барселона клубига Европа аренасида ҳам энг юқори мақсадлар учун курашишда қўшимча ишонч бағишлайди.

РодриБарселонаМанчестер СитиЛа ЛигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)