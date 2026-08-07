Родри "Барселона"га ўтишга яқин турибди
Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри "Барселона" лойиҳасига ижобий баҳо бериб, клуб раҳбариятига Манчестер Сити билан музокараларни бошлаш учун расман розилик берди. Каталония клуби трансферни тезлаштиришга ҳаракат қилмоқда, бунга Френки де Йонгнинг жароҳати сабабли узоқ муддатга сафдан чиққани ҳам туртки бўлмоқда. Родри Ханси Фликнинг ўйин фалсафасига юқори маҳорати, тажрибаси ва етакчилик фазилатлари билан мос келади.
Сўнгги кунларда Манчестер Сити етакчиси Родри номи Реал Мадрид клуби билан кўп бор тилга олинганига қарамай, футболчи кутилмаганда Каталониянинг Барселона жамоасига кўчиб ўтишга жуда яқин келди. Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, испаниялик яримҳимоячи блаугранас лойиҳасига ижобий баҳо бериб, раҳбариятга Манчестер Сити билан музокараларни бошлаш учун расман розилик билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Каталония клуби раҳбарияти асосий тўсиқ — футболчининг ўзи нимани хоҳлашини аниқлаштириб олиш энг мураккаб қадам бўлганини ва бу вазифа муваффақиятли ҳал этилганини таъкидламоқда. Гарчи клубнинг ёзги трансфер ойнасидаги асосий устувор вазифаси ҳужум чизиғини кучайтириш бўлиб қолаётган бўлса-да, дунёнинг энг яхши яримҳимоячиларидан бирини ўз сафига қўшиб олиш имконияти клубни бу трансфер борасида жиддий бош қотиришга мажбур қилди.
Ханси Флик лойиҳасига мос келувчи футболчиРодри бош мураббий Ханси Фликнинг ўйин фалсафасига барча жиҳатлари, жумладан юқори маҳорати, улкан тажрибаси ва етакчилик фазилатлари билан мукаммал даражада мос тушади. Шунингдек, хабарларга кўра, Барселона ушбу трансферни тезлаштиришга ҳаракат қилмоқда, чунки жамоанинг нидерландиялик яримҳимоячиси Френки де Йонг жароҳати сабабли узоқ муддатга сафдан чиққан эди.
Бироқ Родрининг келиши каталонияликлар таркибида марказий чизиқнинг ҳаддан ташқари тўлиб кетишига ва ҳатто ўйинчилар ортиқчалигига олиб келиши мумкин. Ҳозирнинг ўзида ҳам Барселона ярим ҳимоясида Гави, Педри, Дани Олмо, Френки де Йонг, Фермин Лопес, Марк Касадо ва Марк Бернал каби иқтидорли футболчилар ўз ўғри учун кураш олиб бормоқда.
Мураббий учун ижобий бош оғриқБундай бой танлов Ханси Флик учун ўзига хос ижобий бош оғриқ туғдиради. Германиялик мутахассис таркиб кучини йўқотмаган ҳолда, кўплаб ёрқин номлар орасидан хоҳлаганча танлов қилиш ва футболчиларни эркин ротация қилиш имкониятига эга бўлади.
Мутахассисларнинг фикрича, Родрининг трансфери нафақат ички рақобатни кучайтиради, балки Барселона клубига Европа аренасида ҳам энг юқори мақсадлар учун курашишда қўшимча ишонч бағишлайди.
…