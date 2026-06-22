ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 2-турида Белгия ва Эрон жамоалари ўртасидаги баҳс 0:0 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
Эронликлар 25-дақиқада ҳисобни очди. Меҳди Торемий рақиб дарвозасини ишғол қилган эди, бироқ VAR текширувидан сўнг гол бекор қилинди.
ЖЧ-2026. 2-тур
Белгия - Эрон 0:0
Бекор қилинган гол: Торемий (25)
Қизил карточка: Натан Нгой (66)
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…