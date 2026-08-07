OpenAIнинг илк ақлли колонкаси нархи ва дизайни маълум бўлди

·49·Техно
OpenAIнинг илк ақлли колонкаси нархи ва дизайни маълум бўлди
Қисқача

OpenAI ChatGPT имкониятларини ўзида мужассам этган илк жисмоний қурилмасини 300 АҚШ долларидан 400 АҚШ долларигача бўлган нархда сотишни режалаштирмоқда. Пончик шаклидаги ақлли колонкани юқори сифатли металлдан тайёрлаш ва унга ҳаракатланувчи қисмлар қўшиш кўзда тутилган. Қурилма Apple компаниясининг собиқ бош дизайнери Жонни Айв асос солган ЛовеФром студияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилмоқда.

Сунъий интеллект соҳасида етакчилик қилаётган OpenAI компанияси ChatGPT имкониятларини ўзида мужассам этган илк жисмоний қурилмаси устида иш олиб бормоқда. Bloomberg нашрининг хабар беришича, ушбу янги гаджет ўзига хос дизайн ва юқори нарх сегментига эга ақлли колона кўринишида бозорга чиқарилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, мазкур сунъий интеллект қурилмаси ғайриоддий – пончик шаклида яратилмоқда. Бундай ечим фойдаланувчиларга уни уйдаги исталган жойга, масалан, ётоқхона столи ёки ошхона пештахтасига осонгина кўчириб ўтказиш ва ўрнатиш имконини беради. Қурилма юқори сифатли металлдан ясалиб, жуда қимматбаҳо ва жозибали кўринишга эга бўлиши кутилмоқда.

Дизайн хусусиятлари ва кутилаётган нарх

Таҳлилчилар ва мутахассисларни ҳайрон қолдирган жиҳатлардан бири шундаки, гаджет ўзига хос ҳаракатланувчи қисмларга ҳам эга бўлади. Нарх масаласига тўхталадиган бўлсак, Bloomberg манбаларининг маълумотига кўра, қурилманинг чакана нархи 300 АҚШ долларидан 400 АҚШ долларигача бўлиши мумкин. Бу рақам бозордаги ўртача кўрсаткичлардан сезиларли даражада юқори.

Таққослаш учун, Amazon компаниясининг аксарият ақлли уйлар учун мўлжалланган колонкалари 40 доллардан 240 долларгача бўлган нархларда сотилади. OpenAI маҳсулотининг нархи юқори белгиланиши унинг бозордаги рақобатбардошлигига қандай таъсир қилиши ҳозирча номаълум, чунки тарихан бундай турдаги ақлли қурилмалар ҳар доим ҳам юқори фойда келтирмаган.

Таниқли дизайнерлар ҳамкорлиги ва келажакдаги режалар

Ушбу истиқболли лойиҳа Apple компаниясининг собиқ бош дизайнери Жонни Айв томонидан асос солинган машҳур ЛовеФром дизайн студияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилмоқда. Дастлабки режаларга кўра, OpenAI'нинг ушбу инновацион гаджети 2027-йилда расман савдога чиқарилиши кутилмоқда.

Шунга қарамай, компаниянинг аппарат таъминоти бозорига кириш уринишлари баъзи қийинчиликлар ва можаролар билан кечмоқда. Жумладан, ҳозирги кунда технология бозорида етакчи бўлиб турган Apple компанияси OpenAI'ни тижорий сирларни ўғирлашда айблаб судга мурожаат қилган. Ўз навбатида, OpenAI раҳбарияти барча айбловларни қатъиян рад этмоқда.

OpenAI'нинг ушбу қадами ChatGPT'ни фойдаланувчиларнинг кундалик ҳаётига янада чуқурроқ интеграция қилиш йўлидаги муҳим стратегик қадам ҳисобланади. Бироқ қимматбаҳо нарх ва рақобат муҳити компания олдида жиддий синовлар турганидан далолат беради.

OpenAIChatGPTАқлли колонкаТехнологияЖонни Айв
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди