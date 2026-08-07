OpenAIнинг илк ақлли колонкаси нархи ва дизайни маълум бўлди
OpenAI ChatGPT имкониятларини ўзида мужассам этган илк жисмоний қурилмасини 300 АҚШ долларидан 400 АҚШ долларигача бўлган нархда сотишни режалаштирмоқда. Пончик шаклидаги ақлли колонкани юқори сифатли металлдан тайёрлаш ва унга ҳаракатланувчи қисмлар қўшиш кўзда тутилган. Қурилма Apple компаниясининг собиқ бош дизайнери Жонни Айв асос солган ЛовеФром студияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилмоқда.
Сунъий интеллект соҳасида етакчилик қилаётган OpenAI компанияси ChatGPT имкониятларини ўзида мужассам этган илк жисмоний қурилмаси устида иш олиб бормоқда. Bloomberg нашрининг хабар беришича, ушбу янги гаджет ўзига хос дизайн ва юқори нарх сегментига эга ақлли колона кўринишида бозорга чиқарилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, мазкур сунъий интеллект қурилмаси ғайриоддий – пончик шаклида яратилмоқда. Бундай ечим фойдаланувчиларга уни уйдаги исталган жойга, масалан, ётоқхона столи ёки ошхона пештахтасига осонгина кўчириб ўтказиш ва ўрнатиш имконини беради. Қурилма юқори сифатли металлдан ясалиб, жуда қимматбаҳо ва жозибали кўринишга эга бўлиши кутилмоқда.
Дизайн хусусиятлари ва кутилаётган нархТаҳлилчилар ва мутахассисларни ҳайрон қолдирган жиҳатлардан бири шундаки, гаджет ўзига хос ҳаракатланувчи қисмларга ҳам эга бўлади. Нарх масаласига тўхталадиган бўлсак, Bloomberg манбаларининг маълумотига кўра, қурилманинг чакана нархи 300 АҚШ долларидан 400 АҚШ долларигача бўлиши мумкин. Бу рақам бозордаги ўртача кўрсаткичлардан сезиларли даражада юқори.
Таққослаш учун, Amazon компаниясининг аксарият ақлли уйлар учун мўлжалланган колонкалари 40 доллардан 240 долларгача бўлган нархларда сотилади. OpenAI маҳсулотининг нархи юқори белгиланиши унинг бозордаги рақобатбардошлигига қандай таъсир қилиши ҳозирча номаълум, чунки тарихан бундай турдаги ақлли қурилмалар ҳар доим ҳам юқори фойда келтирмаган.
Таниқли дизайнерлар ҳамкорлиги ва келажакдаги режаларУшбу истиқболли лойиҳа Apple компаниясининг собиқ бош дизайнери Жонни Айв томонидан асос солинган машҳур ЛовеФром дизайн студияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилмоқда. Дастлабки режаларга кўра, OpenAI'нинг ушбу инновацион гаджети 2027-йилда расман савдога чиқарилиши кутилмоқда.
Шунга қарамай, компаниянинг аппарат таъминоти бозорига кириш уринишлари баъзи қийинчиликлар ва можаролар билан кечмоқда. Жумладан, ҳозирги кунда технология бозорида етакчи бўлиб турган Apple компанияси OpenAI'ни тижорий сирларни ўғирлашда айблаб судга мурожаат қилган. Ўз навбатида, OpenAI раҳбарияти барча айбловларни қатъиян рад этмоқда.
OpenAI'нинг ушбу қадами ChatGPT'ни фойдаланувчиларнинг кундалик ҳаётига янада чуқурроқ интеграция қилиш йўлидаги муҳим стратегик қадам ҳисобланади. Бироқ қимматбаҳо нарх ва рақобат муҳити компания олдида жиддий синовлар турганидан далолат беради.
…