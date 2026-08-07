АҚШда 30 миллион йилда атиги бир сония адашадиган атом соатлари ишлаб чиқарилади

·55·Техно
АҚШда 30 миллион йилда атиги бир сония адашадиган атом соатлари ишлаб чиқарилади
Қисқача

IonQ компанияси Эвергреен-05 оптик атом соатларини серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш учун DARPAдан қўшимча 28 миллион долларлик контракт олди. Ҳажми атиги беш литр бўлган қурилма бир сония ичида 50 фемтосекунд даражасидаги синхронизация барқарорлигини таъминлайди ва тахминан 30 миллион йил давомида атиги бир сониялик хатолик тўплайди.

АҚШ Мудофаа вазирлигининг Илғор тадқиқот лойиҳалари агентлиги (DARPA) томонидан ихчам ва ўта аниқ атом соатларини ишлаб чиқариш кўламини кенгайтириш учун йирик маблағ ажратилди. ixbt.com маълумотига кўра, IonQ компанияси Эвергреэн-05 деб номланган оптик атом соатларини серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш учун қўшимча 28 миллион долларлик контракт олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур лойиҳа DARPA ташаббуси остидаги Итъс Абоут Тиме дастури доирасида амалга оширилмоқда. Унинг асосий мақсади сунъий йўлдош навигациясига боғлиқ бўлмаган автоном, юқори аниқликдаги синхронизация тизимларини яратишдан иборат. Бундай қурилмалар ГПС сигнали мавжуд бўлмаган ёки атайлаб бостириладиган шароитларда радар ва алоқа тизимлари учун жуда муҳимдир.

Эвергреэн-05 соатларининг техник имкониятлари

Янги қурилманинг асосий устунлиги унинг ўта аниқлиги ва ихчам ўлчамларининг ўзаро уйғунлигидир. Қурилма атиги беш литр ҳажмдаги корпусга — пойабзал қутисидек жойга сиғади. Таққослаш учун, классик лаборатория оптик атом соатлари одатда бутун бошли ускуналар растасини эгаллайди.

Кичик ҳажмга қарамай, тизим бир сония ичида 50 фемтосекунда даражасидаги синхронизация барқарорлигини таъминлайди. Шунингдек, у ташқи вақт манбаига таянмаган ҳолда ўн сутка давомида наносекундларгача бўлган аниқликни сақлаб қолишга қодир. IonQ маълумотига кўра, бундай аниқлик тахминан 30 миллион йил давомида атиги бир сониялик хатолик тўпланишига тенгдир.

Ишлаб чиқаришни кенгайтириш режалари

Муҳандислар ушлаб турувчи қурилмани лабораториядан ташқарида ҳам ишлатишга тайёрлаган бўлиб, унинг конструкцияси қуруқлик техникаси, кемалар ва ҳаво платформаларида фойдаланишга мўлжалланган. Янги буюртмани бажариш учун IonQ ишлаб чиқаришни кенгайтиришга қўшимча равишда 15 миллион доллар инвестиция киритади.

Ажратилган маблағлар ихтисослаштирилган ишлаб чиқариш биноларини қуриш, ускуналар харид қилиш, синов инфратузилмасини яратиш ва янги ходимларни ёллашга йўналтирилади. Компания чекланган чиқаришдан бундай тизимларни тўлақонли серияли ишлаб чиқаришга ўтишни режалаштирмоқда.

Маълум қилинишича, Эвергреэн-05 технологияси IonQ компаниясига 2025 йилда Вектор Атомик стартапини сотиб олиш натижасида ўтган. Ушбу соатларни ишлаб чиқиш ишлари 2019 йилдан буён DARPA томонидан молиялаштириб келинмоқда ва янги шартнома уларни амалиётга жорий этиш йўлидаги навбатдаги муҳим босқич бўлди.

Атом соатлариIonQDARPAТехнологияГПС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди