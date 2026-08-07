Маченике компанияси 17 дюймли ўйин ноутбукларини AMD платформасига ўтказди
Маченике 17 дюймли Стар туркумидаги Плуто-А, Нептуне-А ва Моон-А ХЛ ўйин ноутбукларини AMD платформасига ўтказди. Янги қурилмалар аввалги Intel Коре i7-13620H ўрнига Ҳавк Поинт Ҳ Рефреш архитектурасига асосланган AMD Ryzen 7 H255 процессорлари билан жиҳозланган. Моделлар NVIDIA RTX 5050, RTX 5060 ва RTX 5070 график карталари, 17,3 дюймли экранлар ҳамда 16 ёки 32 GB DDR5 тезкор хотира билан таъминланган, барчасида 1 TB SSD ва 2,65 килограмм оғирлик мавжуд.
Маиший техника ва электроника бозорида ўз ўрнига эга бўлган Хитойнинг Маченике бренди ўзининг 17 дюймли Стар туркумидаги ўйин ноутбуклари қаторини сезиларли даражада янгилади. ixbt.com маълумотига кўра, янгиланиш Плуто-А, Нептуне-А ва Моон-А ХЛ каби учта асосий моделни қамраб олган бўлиб, номдаги «А» ҳарфи айнан AMD платформасига ўтилганини англатади. Ушбу қадам қурилмаларнинг унумдорлигини ошириш билан бирга, уларнинг қувват манбаидан мустақил ишлаш вақтини ҳам узайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, аввалги авлод қурилмаларида Intel Коре i7-13620H процессорлари ишлатилган бўлса, янги версиялар Ҳавк Поинт Ҳ Рефреш архитектурасига асосланган замонавий AMD Ryzen 7 H255 процессорлари билан жиҳозланди. Ишлаб чиқарувчи мазкур ўзгариш туфайли ҳисоблаш қуввати ошиши билан бирга аккумулятор қуввати ҳам сезиларли даражада узоқроқ хизмат қилишини вада қилмоқда, гарчи аниқ рақамлар ҳозирча эълон қилинмаган бўлса ҳам.
Техник имкониятлар ва график қувватЯнги туркумдаги ноутбуқларнинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири шундаки, улардаги дискрет видео-карталар Дйнамик Боост функциясини ҳисобга олган ҳолда тўлиқ 115 В гача бўлган ТГП билан ишлайди. Бу эса ўйин ноутбуклари эгалари кўпинча дуч келадиган сунъий қувват чекловларининг олдини олади ва графика имкониятларини тўлиқ очиб беришга имкон яратади.
Моделар қатори ўзининг техник кўрсаткичларига кўра қуйидагича тақсимланган:
- Плуто-А: 8 GB хотирага эга NVIDIA RTX 5050 графкаси, 17,3 дюймли ФҲД ИПС экран (144 Гк) ва 16 GB DDR5 тезкор хотира билан таъминланган.
- Нептуне-А: RTX 5060 видео-картаси (8 GB), шунингдек, 17,3 дюймли ФҲД ИПС дисплей (144 Гк) ва 16 GB DDR5 оператив хотирага эга.
- Моон-А ХЛ: энг кучли туркум бўлиб, унга RTX 5070 (8 GB), юқори сифатли 17,3 дюймли ҚҲД ИПС экран (165 Гк) ҳамда 32 GB DDR5 тезкор хотира ўрнатилган.
Совутиш тизими ва бренд ҳақидаКучли компонентларнинг барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида муҳандислар иккита фанат ва тўртта иссиқлик трубкасидан иборат самарали совутиш тизимини қўллаганлар. Бу эса қизиб кетишнинг олдини олиб, энг қизғин ўйин жараёнларида ҳам ноутбук барқарорлигини сақлашга хизмат қилади.
Маълумот учун, 2014 йилда асос солинган ва Haier Груп холдинги таркибига кирувчи Маченике компанияси асосан геймерларга мўлжалланган ноутбуклар ҳамда турли хил ўйин перифериялари — клавиатура, сичқонча, эшитиш воситалари ва геймпадлар ишлаб чиқаришга ихтисослашган. 2017 йилда эса у биржа листинги орқали Хитойдаги илк профессионал ўйин ускуналари очиқ компаниясига айланган эди.
Ҳозирги кунда янги Стар туркумидаги ноутбуклар учун дастлабки буюртмалар қабул қилиш жараёни бошлаб юборилган. Ушбу янги қурилмаларнинг бозорга чиқарилиши ўйин ихлосмандлари учун янада юқори унумдорлик ва қулайликларни тақдим этиши кутилмоқда.
…