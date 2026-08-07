Маченике компанияси 17 дюймли ўйин ноутбукларини AMD платформасига ўтказди

·45·Техно
Маченике компанияси 17 дюймли ўйин ноутбукларини AMD платформасига ўтказди
Қисқача

Маченике 17 дюймли Стар туркумидаги Плуто-А, Нептуне-А ва Моон-А ХЛ ўйин ноутбукларини AMD платформасига ўтказди. Янги қурилмалар аввалги Intel Коре i7-13620H ўрнига Ҳавк Поинт Ҳ Рефреш архитектурасига асосланган AMD Ryzen 7 H255 процессорлари билан жиҳозланган. Моделлар NVIDIA RTX 5050, RTX 5060 ва RTX 5070 график карталари, 17,3 дюймли экранлар ҳамда 16 ёки 32 GB DDR5 тезкор хотира билан таъминланган, барчасида 1 TB SSD ва 2,65 килограмм оғирлик мавжуд.

Маиший техника ва электроника бозорида ўз ўрнига эга бўлган Хитойнинг Маченике бренди ўзининг 17 дюймли Стар туркумидаги ўйин ноутбуклари қаторини сезиларли даражада янгилади. ixbt.com маълумотига кўра, янгиланиш Плуто-А, Нептуне-А ва Моон-А ХЛ каби учта асосий моделни қамраб олган бўлиб, номдаги «А» ҳарфи айнан AMD платформасига ўтилганини англатади. Ушбу қадам қурилмаларнинг унумдорлигини ошириш билан бирга, уларнинг қувват манбаидан мустақил ишлаш вақтини ҳам узайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, аввалги авлод қурилмаларида Intel Коре i7-13620H процессорлари ишлатилган бўлса, янги версиялар Ҳавк Поинт Ҳ Рефреш архитектурасига асосланган замонавий AMD Ryzen 7 H255 процессорлари билан жиҳозланди. Ишлаб чиқарувчи мазкур ўзгариш туфайли ҳисоблаш қуввати ошиши билан бирга аккумулятор қуввати ҳам сезиларли даражада узоқроқ хизмат қилишини вада қилмоқда, гарчи аниқ рақамлар ҳозирча эълон қилинмаган бўлса ҳам.

Техник имкониятлар ва график қувват

Янги туркумдаги ноутбуқларнинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири шундаки, улардаги дискрет видео-карталар Дйнамик Боост функциясини ҳисобга олган ҳолда тўлиқ 115 В гача бўлган ТГП билан ишлайди. Бу эса ўйин ноутбуклари эгалари кўпинча дуч келадиган сунъий қувват чекловларининг олдини олади ва графика имкониятларини тўлиқ очиб беришга имкон яратади.

Моделар қатори ўзининг техник кўрсаткичларига кўра қуйидагича тақсимланган:

  • Плуто-А: 8 GB хотирага эга NVIDIA RTX 5050 графкаси, 17,3 дюймли ФҲД ИПС экран (144 Гк) ва 16 GB DDR5 тезкор хотира билан таъминланган.
  • Нептуне-А: RTX 5060 видео-картаси (8 GB), шунингдек, 17,3 дюймли ФҲД ИПС дисплей (144 Гк) ва 16 GB DDR5 оператив хотирага эга.
  • Моон-А ХЛ: энг кучли туркум бўлиб, унга RTX 5070 (8 GB), юқори сифатли 17,3 дюймли ҚҲД ИПС экран (165 Гк) ҳамда 32 GB DDR5 тезкор хотира ўрнатилган.
Барча учала модел бир хил ҳажмга эга — 1 TB ли SSD хотира билан жиҳозланган. Шунингдек, қурилмаларнинг оғирлиги ҳам бир хил бўлиб, 2,65 килограммни ташкил этади.

Совутиш тизими ва бренд ҳақида

Кучли компонентларнинг барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида муҳандислар иккита фанат ва тўртта иссиқлик трубкасидан иборат самарали совутиш тизимини қўллаганлар. Бу эса қизиб кетишнинг олдини олиб, энг қизғин ўйин жараёнларида ҳам ноутбук барқарорлигини сақлашга хизмат қилади.

Маълумот учун, 2014 йилда асос солинган ва Haier Груп холдинги таркибига кирувчи Маченике компанияси асосан геймерларга мўлжалланган ноутбуклар ҳамда турли хил ўйин перифериялари — клавиатура, сичқонча, эшитиш воситалари ва геймпадлар ишлаб чиқаришга ихтисослашган. 2017 йилда эса у биржа листинги орқали Хитойдаги илк профессионал ўйин ускуналари очиқ компаниясига айланган эди.

Ҳозирги кунда янги Стар туркумидаги ноутбуклар учун дастлабки буюртмалар қабул қилиш жараёни бошлаб юборилган. Ушбу янги қурилмаларнинг бозорга чиқарилиши ўйин ихлосмандлари учун янада юқори унумдорлик ва қулайликларни тақдим этиши кутилмоқда.

МаченикеЎйин ноутбуклариAMD RyzenRTX 50 сериясиТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди