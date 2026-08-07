Барселона чап қанот ҳимоясида муаммога дуч келди

·50·Спорт
Барселона чап қанот ҳимоясида муаммога дуч келди
Қисқача

Барселонанинг чап қанот ҳимоячиси Александро Балде жисмоний муаммолар сабаб мавсумолди тайёргарлик машғулотларида тўлиқ қатнаша олмади ва ҳозирча бир дақиқа ҳам майдонга тушмади. У Бирмингемга қарши ўртоқлик учрашуви ҳамда жамоа ўтказган иккита синов баҳсини ўтказиб юборди, футболчининг жароҳати эса шифокорлар ва мураббийлар штаби томонидан сир тутилмоқда.

Испаниянинг Барселона клуби янги мавсум олдидан таркибни шакллантириш жараёнида жиддий муаммога дуч келди. Хусусан, жамоанинг чап қанот ҳимояси чизиғида ноаниқликлар сақланиб қолмоқда, бу эса бош мураббий Ханси Фликнинг режаларига ўз таъсирини ўтказмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АС нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоанинг асосий умидларидан бири бўлган Александро Бальде жисмоний муаммолар сабабли мавсумолди тайёргарлик машғулотларида тўлиқ қатнаша олмади. Футболчи ҳозирча бир дақиқа ҳам майдонга тушгани йўқ, бу эса клуб мухлислари ва мутахассисларни хавотирга солмоқда.

Жароҳат сир тутиляпти

Александро Бальде Бирмингемга қарши ўртоқлик учрашувини ҳамда Ханси Флик шогирдлари ўтказган иккита синов баҳсини ўтказиб юборишга мажбур бўлди. Шифокорлар ва мураббийлар штаби футболчининг ҳолати борасида сир сақлаётгани вазиятни янада чигаллаштирмоқда.

ОАВ хабарларига кўра, футболчининг соғлиғидаги муаммолар бел қисмидаги чурра асоратлари ёки қов соҳаси оғриқлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Охирги вариант мураббийлар учун янада жиддий бош оғриғига сабаб бўлади, чунки бундай жароҳатлар тикланиш жараёнини чўзиб юборади.

Имкониятни бой бериш хавфи

Ўтган мавсумда Жоау Канцелу жамоага келиб қўшилгач, Бальде асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйган эди. Шунингдек, у жаҳон чемпионатида ҳам майдонга туша олмаганди. Шу маънода, мавсумолди йиғинлари футболчи учун ўз мавқеини тиклаб олиш ва Ханси Фликнинг ишончини қозониш учун идеал имконият эди.

Немис мутахассиси ўтган мавсумдаёқ Бальденинг салоҳияти юқорилигини таъкидлаб, унинг ўйин даражасини янада ошириши кераклигини бир неча бор айтган эди. Бироқ кутилмаган жисмоний муаммолар ёш ҳимоячининг ўзини кўрсатишига тўсқинлик қилмоқда ва унинг янги мавсумдаги истиқболи сўроқ остида қолмоқда.

БарселонаАлександро БальдеХанси ФликЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)