Родри «Реал»га қарорини айтди: Нима учун танлови «Барселона» бўлди?

·115·Спорт
Родри «Реал»га қарорини айтди: Нима учун танлови «Барселона» бўлди?
Қисқача

Родри «Реал»га ҳурмат юзасидан «Барселона»га ўтишни танлаганини шахсан маълум қилди. Энди «Барселона» 30 ёшли яримҳимоячининг 2027 йил 30 июнгача амал қиладиган шартномаси бўйича «Манчестер Сити» билан келишиши керак. «Сити» тахминан 60 миллион фунтлик таклифни кўриб чиқиши мумкин, Родрининг Трансфермарктдаги бозор қиймати эса 50 миллион евро атрофида баҳоланган.

«Манчестер Сити» ва Испания миллий жамоаси етакчиси Родри атрофидаги трансфер воқеалари ҳал қилувчи босқичга кирди. Узоқ вақт давомида «Реал Мадрид»нинг асосий мақсадларидан бири бўлиб келган яримҳимоячи якунда бутунлай бошқа йўлни танлади.

Энг эътиборлиси, Родри Мадрид клубини ноаниқликда қолдирмаган. У «Реал» билан олиб борилган музокараларга ҳурмат юзасидан ўз қарорини клубга шахсан маълум қилган. Энди «Барселона» олдида битта катта вазифа қолмоқда — «Манчестер Сити» билан келишиш.

Родри «Реал»га нима деди?

Cadena SER’нинг El Larguero дастури маълумотига кўра, футболчининг агенти Пабло Баркеро музокаралар давомида «Реал» ўзини профессионал ва ҳурматга лойиқ тарзда тутганини таъкидлаган.

«Ўзини бенуқсон тутган “Реал”га ҳурмат юзасидан Родри “Барселона”га ўтишга қарор қилганини клубга шахсан маълум қилди».

Манбага кўра, мадридликлар Родри учун жиддий таклиф тайёрлаган ва томонлар сўнгги икки ҳафта мобайнида музокаралар олиб борган. Шунга қарамай, футболчи якуний қарорни шахсий омиллардан келиб чиқиб қабул қилган ва «Барселона» лойиҳасини афзал кўрган.

Бу билан «Реал» учун вазият анча ойдинлашди: клуб футболчининг фикри ўзгаришини кутиб вақт йўқотиш ўрнига трансфер бозорида бошқа вариантларга эътибор қаратиши мумкин.

Энди навбат «Манчестер Сити» билан музокарага

Родрининг розилиги трансферни автоматик равишда якунламайди.

30 ёшли яримҳимоячининг «Манчестер Сити» билан шартномаси 2027 йил 30 июнгача амал қилади. Шу сабаб «Барселона» футболчини қўлга киритиш учун Англия клуби билан ҳам келишувга эришиши шарт. Transfermarkt’нинг ҳозирги маълумотида унинг бозор қиймати 50 миллион евро атрофида баҳоланган.

Британия матбуотига кўра, «Сити» футболчисини сақлаб қолиш имкониятидан ҳали бутунлай воз кечмаган. Бироқ шартноманинг охирги йили бошлангани клубнинг музокаралардаги позициясига таъсир қилиши мумкин. The Guardian «шаҳарликлар» тахминан 60 миллион фунт атрофидаги таклифни кўриб чиқиши мумкинлигини ёзмоқда.

Демак, эндиликда асосий интрига Родрининг хоҳишида эмас — «Барселона» унинг учун қанча тўлашга тайёр эканида.

Жаҳон чемпионатидан кейин унинг мақоми яна ошди

Родрининг қарорини янада қизиқ қилаётган жиҳат — у «Барселона»ни фаолиятидаги энг катта турнирлардан бирини ўтказганидан кейин танламоқда.

Испания 2026 йилги жаҳон чемпионати финалида Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи марта дунё чемпиони бўлди. Ҳал қилувчи гол қўшимча вақтнинг 106-дақиқасида Ферран Торрес томонидан урилди.

Родри эса турнирда Испаниянинг барча саккизта учрашувида иштирок этди ва FIFA томонидан мундиалнинг энг яхши футболчиси — adidas Golden Ball соҳибига айланди. У финалда 105 та пасдан 101 тасини аниқ етказиб, дуэлларнинг 80 фоизида ғолиб чиққан.

Шу сабаб унинг трансфери оддий тажрибали яримҳимоячини харид қилиш эмас. «Барселона» амалда жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчисини ўз марказига қўшиш имконияти учун курашмоқда.

«Сити»даги етти йиллик давр якунига яқинлашдими?

Родри 2019 йил ёзида «Атлетико»дан «Манчестер Сити»га келган ва қисқа вақт ичида Пеп Гвардиола тизимининг энг муҳим футболчиларидан бирига айланган.

Унинг «Сити»даги аҳамиятини фақат гол ёки ассистлар билан ўлчаш қийин. Родри ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги боғловчи, ўйин суръатини бошқарувчи ва энг катта учрашувларда масъулиятни ўз зиммасига оладиган футболчи бўлиб шаклланди.

Айнан «Сити» сафида у Чемпионлар лигаси, Премьер-лига ва бошқа кўплаб совринларни қўлга киритди. 2024 йилда «Олтин тўп»ни олган Родри 2026 йилда Жаҳон чемпионати ва мундиалнинг энг яхши футболчиси совриғини ҳам коллекциясига қўшди.

«Барселона» марказида нима ўзгаради?

Агар трансфер амалга ошса, каталонияликлар сўнгги йилларда излаётган энг муҳим деталлардан бирига эга бўлади — юқори босим остида ҳам ўйинни назорат қила оладиган таянч яримҳимоячига.

Родрининг кучли жиҳати фақат тўпни олиб қўйишда эмас. У:

— ҳимоядан ҳужумга чиқишни бошқаради;

— прессинг остида тўпни деярли йўқотмайди;

— ўйин темпини пасайтириш ёки кескин оширишни билади;

— катта учрашувларда қарор қабул қилишдан қўрқмайди.

Бундай футболчининг «Барселона»га келиши жамоанинг нафақат асосий таркиби, балки бутун ўйин моделига таъсир қилиши мумкин.

Асосий қарор қабул қилинди, энди нарх ҳал қилади

Бир неча кун аввал Родри учун «Реал» ва «Барселона» ўртасидаги кураш асосий мавзулардан бири эди. Энди эса вазият ўзгарди: футболчининг танлови маълум, Мадрид клуби ҳам бу ҳақда бевосита хабардор қилинган.

Аммо трансфер ҳали клублар даражасида ҳал қилиниши керак.

Агар «Барселона» «Манчестер Сити» талабларини бажара олса, жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси «Камп Ноу»да янги даврнинг марказий фигураларидан бирига айланиши мумкин.

Энг катта интрига энди бошқача: «Барселона» Родрининг «ҳа» деган жавобини реал трансферга айлантира оладими?

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

РодриРеал МадридБарселонаМанчестер СитиПабло Баркеро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансфер«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансферБугун, 18:39Родри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирдиРодри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирдиБугун, 18:35Родри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирдиРодри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирдиБугун, 18:33Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)