Родри «Реал»га қарорини айтди: Нима учун танлови «Барселона» бўлди?
Родри «Реал»га ҳурмат юзасидан «Барселона»га ўтишни танлаганини шахсан маълум қилди. Энди «Барселона» 30 ёшли яримҳимоячининг 2027 йил 30 июнгача амал қиладиган шартномаси бўйича «Манчестер Сити» билан келишиши керак. «Сити» тахминан 60 миллион фунтлик таклифни кўриб чиқиши мумкин, Родрининг Трансфермарктдаги бозор қиймати эса 50 миллион евро атрофида баҳоланган.
«Манчестер Сити» ва Испания миллий жамоаси етакчиси Родри атрофидаги трансфер воқеалари ҳал қилувчи босқичга кирди. Узоқ вақт давомида «Реал Мадрид»нинг асосий мақсадларидан бири бўлиб келган яримҳимоячи якунда бутунлай бошқа йўлни танлади.
Энг эътиборлиси, Родри Мадрид клубини ноаниқликда қолдирмаган. У «Реал» билан олиб борилган музокараларга ҳурмат юзасидан ўз қарорини клубга шахсан маълум қилган. Энди «Барселона» олдида битта катта вазифа қолмоқда — «Манчестер Сити» билан келишиш.
Родри «Реал»га нима деди?
Cadena SER’нинг El Larguero дастури маълумотига кўра, футболчининг агенти Пабло Баркеро музокаралар давомида «Реал» ўзини профессионал ва ҳурматга лойиқ тарзда тутганини таъкидлаган.
«Ўзини бенуқсон тутган “Реал”га ҳурмат юзасидан Родри “Барселона”га ўтишга қарор қилганини клубга шахсан маълум қилди».
Манбага кўра, мадридликлар Родри учун жиддий таклиф тайёрлаган ва томонлар сўнгги икки ҳафта мобайнида музокаралар олиб борган. Шунга қарамай, футболчи якуний қарорни шахсий омиллардан келиб чиқиб қабул қилган ва «Барселона» лойиҳасини афзал кўрган.
Бу билан «Реал» учун вазият анча ойдинлашди: клуб футболчининг фикри ўзгаришини кутиб вақт йўқотиш ўрнига трансфер бозорида бошқа вариантларга эътибор қаратиши мумкин.
Энди навбат «Манчестер Сити» билан музокарага
Родрининг розилиги трансферни автоматик равишда якунламайди.
30 ёшли яримҳимоячининг «Манчестер Сити» билан шартномаси 2027 йил 30 июнгача амал қилади. Шу сабаб «Барселона» футболчини қўлга киритиш учун Англия клуби билан ҳам келишувга эришиши шарт. Transfermarkt’нинг ҳозирги маълумотида унинг бозор қиймати 50 миллион евро атрофида баҳоланган.
Британия матбуотига кўра, «Сити» футболчисини сақлаб қолиш имкониятидан ҳали бутунлай воз кечмаган. Бироқ шартноманинг охирги йили бошлангани клубнинг музокаралардаги позициясига таъсир қилиши мумкин. The Guardian «шаҳарликлар» тахминан 60 миллион фунт атрофидаги таклифни кўриб чиқиши мумкинлигини ёзмоқда.
Демак, эндиликда асосий интрига Родрининг хоҳишида эмас — «Барселона» унинг учун қанча тўлашга тайёр эканида.
Жаҳон чемпионатидан кейин унинг мақоми яна ошди
Родрининг қарорини янада қизиқ қилаётган жиҳат — у «Барселона»ни фаолиятидаги энг катта турнирлардан бирини ўтказганидан кейин танламоқда.
Испания 2026 йилги жаҳон чемпионати финалида Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи марта дунё чемпиони бўлди. Ҳал қилувчи гол қўшимча вақтнинг 106-дақиқасида Ферран Торрес томонидан урилди.
Родри эса турнирда Испаниянинг барча саккизта учрашувида иштирок этди ва FIFA томонидан мундиалнинг энг яхши футболчиси — adidas Golden Ball соҳибига айланди. У финалда 105 та пасдан 101 тасини аниқ етказиб, дуэлларнинг 80 фоизида ғолиб чиққан.
Шу сабаб унинг трансфери оддий тажрибали яримҳимоячини харид қилиш эмас. «Барселона» амалда жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчисини ўз марказига қўшиш имконияти учун курашмоқда.
«Сити»даги етти йиллик давр якунига яқинлашдими?
Родри 2019 йил ёзида «Атлетико»дан «Манчестер Сити»га келган ва қисқа вақт ичида Пеп Гвардиола тизимининг энг муҳим футболчиларидан бирига айланган.
Унинг «Сити»даги аҳамиятини фақат гол ёки ассистлар билан ўлчаш қийин. Родри ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги боғловчи, ўйин суръатини бошқарувчи ва энг катта учрашувларда масъулиятни ўз зиммасига оладиган футболчи бўлиб шаклланди.
Айнан «Сити» сафида у Чемпионлар лигаси, Премьер-лига ва бошқа кўплаб совринларни қўлга киритди. 2024 йилда «Олтин тўп»ни олган Родри 2026 йилда Жаҳон чемпионати ва мундиалнинг энг яхши футболчиси совриғини ҳам коллекциясига қўшди.
«Барселона» марказида нима ўзгаради?
Агар трансфер амалга ошса, каталонияликлар сўнгги йилларда излаётган энг муҳим деталлардан бирига эга бўлади — юқори босим остида ҳам ўйинни назорат қила оладиган таянч яримҳимоячига.
Родрининг кучли жиҳати фақат тўпни олиб қўйишда эмас. У:
— ҳимоядан ҳужумга чиқишни бошқаради;
— прессинг остида тўпни деярли йўқотмайди;
— ўйин темпини пасайтириш ёки кескин оширишни билади;
— катта учрашувларда қарор қабул қилишдан қўрқмайди.
Бундай футболчининг «Барселона»га келиши жамоанинг нафақат асосий таркиби, балки бутун ўйин моделига таъсир қилиши мумкин.
Асосий қарор қабул қилинди, энди нарх ҳал қилади
Бир неча кун аввал Родри учун «Реал» ва «Барселона» ўртасидаги кураш асосий мавзулардан бири эди. Энди эса вазият ўзгарди: футболчининг танлови маълум, Мадрид клуби ҳам бу ҳақда бевосита хабардор қилинган.
Аммо трансфер ҳали клублар даражасида ҳал қилиниши керак.
Агар «Барселона» «Манчестер Сити» талабларини бажара олса, жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси «Камп Ноу»да янги даврнинг марказий фигураларидан бирига айланиши мумкин.
Энг катта интрига энди бошқача: «Барселона» Родрининг «ҳа» деган жавобини реал трансферга айлантира оладими?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…