Арсенал Ферран Торрес трансфери бўйича музокараларга киришди
Арсенал Ферран Торрес трансфери масаласида унинг агентлари билан боғланиб, вазиятни кузатмоқда. Лондон клуби Морган Роджерс, Бредли Барколя ва Винисиус Жуниор бўйича муваффақияцизликлардан сўнг эътиборини Барселона ҳужумчисига қаратган. 26 ёшли Ферран Торрес Микел Артетага таниш ва ҳужумнинг турли позицияларида ўйнай олиши билан Арсеналга мос келиши мумкин, бироқ ҳозирча расмий келишувга эришилмаган.
Англиянинг Арсенал клуби трансфер ойнаси ёпилишидан аввал ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Барселона ҳужумчиси Ферран Торрес номзодига жиддий эътибор қаратмоқда. Микел Артета жамоаси ёзги трансфер даврида бир қатор таниқли футболчиларни ўз сафига қўшиб олишни режалаштирган эди, бироқ асосий нишонга олинган юлдузлар бўйича музокаралар муваффақиятсиз якунлангач, Лондон клуби муқобил вариантларни қидиришга мажбур бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
КаугҳтОффсиде нашри тарқатган маълумотларга кўра, Арсенал раҳбарияти ҳужум чизиғининг қанотларини кучайтириш учун испаниялик футболчининг вазиятини диққат билан кузатмоқда. Трансфер бозорида "тўпчилар" учун қидирувлар осон кечмаётгани сезилмоқда. Клуб ёз давомида бир нечта янги футболчиларни жалб этган бўлса-да, айнан элита даражасидаги қанот ҳужумчисини топиш масаласи Микел Артета учун бош оғриғига айланди.
Трансфер бозоридаги муваффақиятсизликлар ва асосий режанинг барбод бўлишиЛондонликлар ёзги трансферлар вақтида бир қатор оғир йўқотишларга дуч келди. Хусусан, Челси Морган Роджерсни ўз сафига қўшиб олган бўлса, Пари Сен-Жермен юлдузи Бредли Барколя Ливерпулга ўтишни афзал кўргани сабабли Арсеналнинг бу борадаги уринишлари тўхтаб қолди. Бироқ жамоа учун энг оғир зарба Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор трансферидаги муваффақиятсизлик бўлди.
Арсенал бразилиялик вингернинг шартномаси якунланиб бораётганидан фойдаланишни ният қилган эди. Бироқ футболчи Мадрид клуби билан 2032-йилнинг июнигача мўлжалланган улкан шартномани имзолагач, Лондон клубининг бу борадаги умидлари батамом сўнди. Натижада клуб эътиборини бошқа футболчиларга, хусусан, Барселона вакили Ферран Торресга қаратди.
Ферран Торреснинг позицияси ва клуб ички муҳитиОлдинроқ Манчестер Сити шарафини ҳимоя қилган Ферран Торрес Микел Артетага яхши таниш бўлиб, унинг ҳужум учлигидаги универсал имкониятлари Арсенал учун жуда қўл келиши мумкин. Ҳозирда 26 ёшли футболчи PSJ қизиқишлари доирасида экани айтилаётган бўлса-да, ҳозирча ҳеч қандай расмий келишувга эришилмагани хабар қилинмоқда.
КаугҳтОффсиде журналисти Марк Бруснинг маълум қилишича, Арсенал вакиллари футболчининг агентлари билан боғланиб, ёзда унинг ҳаракатлари ҳақида хабардор қилиб туришни сўрашган. Бошқа манбалар эса Лондон клуби бу масалани ҳозирча фақат ички муҳокамаларда кўриб чиқиб, вазиятни четдан кузатаётганини таъкидламоқда.
Sportико нашрига берган интервюсида Ферран Торреснинг ўзи ҳам каталонияликлар унинг хизматига қанчалик муҳтож эканини кўрсатиб қўйиши кераклигини очиқ айтган эди. Испаниялик футболчи Европанинг етакчи клубларидан таклифлар тушаётгани ёқимли эканини тан олиб, амалдаги шартномаси борлиги сабабли ўз келажагини ўзи ҳал қилиш ҳуқуқига эгалигини қўшимча қилди.
…