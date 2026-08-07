Арсенал Ферран Торрес трансфери бўйича музокараларга киришди

·73·Спорт
Арсенал Ферран Торрес трансфери бўйича музокараларга киришди
Қисқача

Арсенал Ферран Торрес трансфери масаласида унинг агентлари билан боғланиб, вазиятни кузатмоқда. Лондон клуби Морган Роджерс, Бредли Барколя ва Винисиус Жуниор бўйича муваффақияцизликлардан сўнг эътиборини Барселона ҳужумчисига қаратган. 26 ёшли Ферран Торрес Микел Артетага таниш ва ҳужумнинг турли позицияларида ўйнай олиши билан Арсеналга мос келиши мумкин, бироқ ҳозирча расмий келишувга эришилмаган.

Англиянинг Арсенал клуби трансфер ойнаси ёпилишидан аввал ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Барселона ҳужумчиси Ферран Торрес номзодига жиддий эътибор қаратмоқда. Микел Артета жамоаси ёзги трансфер даврида бир қатор таниқли футболчиларни ўз сафига қўшиб олишни режалаштирган эди, бироқ асосий нишонга олинган юлдузлар бўйича музокаралар муваффақиятсиз якунлангач, Лондон клуби муқобил вариантларни қидиришга мажбур бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

КаугҳтОффсиде нашри тарқатган маълумотларга кўра, Арсенал раҳбарияти ҳужум чизиғининг қанотларини кучайтириш учун испаниялик футболчининг вазиятини диққат билан кузатмоқда. Трансфер бозорида "тўпчилар" учун қидирувлар осон кечмаётгани сезилмоқда. Клуб ёз давомида бир нечта янги футболчиларни жалб этган бўлса-да, айнан элита даражасидаги қанот ҳужумчисини топиш масаласи Микел Артета учун бош оғриғига айланди.

Трансфер бозоридаги муваффақиятсизликлар ва асосий режанинг барбод бўлиши

Лондонликлар ёзги трансферлар вақтида бир қатор оғир йўқотишларга дуч келди. Хусусан, Челси Морган Роджерсни ўз сафига қўшиб олган бўлса, Пари Сен-Жермен юлдузи Бредли Барколя Ливерпулга ўтишни афзал кўргани сабабли Арсеналнинг бу борадаги уринишлари тўхтаб қолди. Бироқ жамоа учун энг оғир зарба Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор трансферидаги муваффақиятсизлик бўлди.

Арсенал бразилиялик вингернинг шартномаси якунланиб бораётганидан фойдаланишни ният қилган эди. Бироқ футболчи Мадрид клуби билан 2032-йилнинг июнигача мўлжалланган улкан шартномани имзолагач, Лондон клубининг бу борадаги умидлари батамом сўнди. Натижада клуб эътиборини бошқа футболчиларга, хусусан, Барселона вакили Ферран Торресга қаратди.

Ферран Торреснинг позицияси ва клуб ички муҳити

Олдинроқ Манчестер Сити шарафини ҳимоя қилган Ферран Торрес Микел Артетага яхши таниш бўлиб, унинг ҳужум учлигидаги универсал имкониятлари Арсенал учун жуда қўл келиши мумкин. Ҳозирда 26 ёшли футболчи PSJ қизиқишлари доирасида экани айтилаётган бўлса-да, ҳозирча ҳеч қандай расмий келишувга эришилмагани хабар қилинмоқда.

КаугҳтОффсиде журналисти Марк Бруснинг маълум қилишича, Арсенал вакиллари футболчининг агентлари билан боғланиб, ёзда унинг ҳаракатлари ҳақида хабардор қилиб туришни сўрашган. Бошқа манбалар эса Лондон клуби бу масалани ҳозирча фақат ички муҳокамаларда кўриб чиқиб, вазиятни четдан кузатаётганини таъкидламоқда.

Sportико нашрига берган интервюсида Ферран Торреснинг ўзи ҳам каталонияликлар унинг хизматига қанчалик муҳтож эканини кўрсатиб қўйиши кераклигини очиқ айтган эди. Испаниялик футболчи Европанинг етакчи клубларидан таклифлар тушаётгани ёқимли эканини тан олиб, амалдаги шартномаси борлиги сабабли ўз келажагини ўзи ҳал қилиш ҳуқуқига эгалигини қўшимча қилди.

АрсеналФерран ТорресБарселонаТрансферAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)