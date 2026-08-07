Қашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалди
Қашқадарё вилоятининг Китоб туманида 19 ёшли йигит вояга етмаган қизнинг уйига рухсациз кириб, унга нисбатан номақбул ҳаракатлар қилгани учун 5 суткага маъмурий қамоққа олинди. У 12 июн куни соат 00:00 атрофида қизнинг яшаш хонадонига кирган. Шунингдек, аввалроқ умумий овқатланиш шохобчасида қизнинг қўлидан ушлаб, уни қучоқлаган ва шаҳвоний хусусиятга эга номақбул ҳаракатларни содир этган. Суд йигитни айбдор деб топди.
Қашқадарё вилоятининг Китоб туманида 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга нисбатан содир этган номақбул ҳаракатлари учун маъмурий жавобгарликка тортилди.
Маълум қилинишича, йигит жорий йилнинг 12 июн куни тунги соат 00:00 атрофида ўзига аввалдан таниш бўлган вояга етмаган қизнинг яшаш хонадонига рухсатсиз кириб, турар жой дахлсизлигини бузган.
Бундан ташқари, у аввалроқ умумий овқатланиш шохобчасида қизнинг қўлидан ушлаб, уни қучоқлаган ҳамда шаҳвоний хусусиятга эга бўлган номақбул ҳаракатларни содир этган.
Мазкур ҳолат юзасидан иш судда кўриб чиқилди. Суд қарорига кўра, йигит айбдор деб топилиб, унга 5 сутка муддатга маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.
…