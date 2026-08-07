«Милан»нинг янги мураббийидан шов-шувли баёнот: Рақиблардан қўрқмаймиз
«Милан» бош мураббийи Рубен Аморим жамоа барча мусобақаларда ғалаба учун курашишга қодир эканини ва Европа лигасида ғолиб чиқишига ишониш кераклигини айтди. У ҳар бир ўйинга алоҳида тайёргарлик кўриш ва мақсад сари босқичма-босқич ҳаракат қилиш муҳимлигини таъкидлади. Аморим «Милан» А Серияда чемпионлик учун курашиши шартлигини, таркибдаги ўзгаришлар ва янги мураббий сабаб олдинда катта ишлар турганини билдирди.
«Милан»нинг янги бош мураббийи Рубен Аморим жамоанинг янги мавсумдаги асосий мақсадлари ва вазифалари ҳақида тўхталиб ўтди. Португалиялик мутахассис «россонерилар» билан йирик зафарларни кўзламоқда.
Италиянинг нуфузли La Gazzetta dello Sport нашрига берган интервьюсида Аморим жамоанинг ички имкониятлари ва Европа аренасидаги режалари билан ўртоқлашди.
«Европа лигасида ғолиб чиқишимизга ишонишимиз шарт»
Янги бош мураббийнинг таъкидлашича, жамоа олдига қўйилган энг асосий вазифа — ҳар бир ўйинга алоҳида тайёргарлик кўриш ва барча мусобақаларда максимал натижа учун курашишдир:
«Энг муҳими — ҳар бир ўйинга алоҳида эътибор қаратиш. Бизнинг жамоамиз ҳар бир баҳсда, ҳар бир мусобақада ғалаба қозониш учун етарлича кучли. Агар мақсад сари босқичма-босқич ҳаракат қилсак, жиддий натижаларга эриша оламиз.
Европа лигаси ҳақида гапирадиган бўлсак, биз ушбу мусобақада ғолиб чиқишимиз мумкинлигига ишонишимиз керак», — деди Аморим.
А Серия ва Чемпионлар лигасига қайтиш режаси
Рубен Аморим А Сериядаги рақобатга баҳо бера туриб, «Милан» каби гранд клуб ҳеч қачон чемпионлик пойгасидан четда қолмаслиги зарурлигини уқтирди:
«Олдимизда А Серия ҳам турибди. Рақобатчиларимизнинг айримлари маълум устунликка эга, чунки уларнинг мураббийлари жамоаларда анча вақтдан бери ишлаб келмоқда. Аммо мен 'Милан' бош мураббийи сифатида чемпионлик учун кураша олмаймиз, деб айта олмайман.
Олдинда катта ҳажмдаги ишлар кутиб турибди — янги мураббий, таркибдаги ўзгаришлар. Лекин 'Милан' каби буюк клуб ҳар доим совринлар учун курашиши шарт. Биз бунинг учун бор кучимизни сарфлаймиз. Шу билан бирга, Чемпионлар лигасига йўлланма олиш ҳам молиявий ва нуфуз жиҳатидан ниҳоятда муҳим эканини яхши тушунамиз», — дея хулоса қилди мутахассис.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…