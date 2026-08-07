«Милан»нинг янги мураббийидан шов-шувли баёнот: Рақиблардан қўрқмаймиз

·96·Спорт
«Милан»нинг янги мураббийидан шов-шувли баёнот: Рақиблардан қўрқмаймиз
Қисқача

«Милан» бош мураббийи Рубен Аморим жамоа барча мусобақаларда ғалаба учун курашишга қодир эканини ва Европа лигасида ғолиб чиқишига ишониш кераклигини айтди. У ҳар бир ўйинга алоҳида тайёргарлик кўриш ва мақсад сари босқичма-босқич ҳаракат қилиш муҳимлигини таъкидлади. Аморим «Милан» А Серияда чемпионлик учун курашиши шартлигини, таркибдаги ўзгаришлар ва янги мураббий сабаб олдинда катта ишлар турганини билдирди.

«Милан»нинг янги бош мураббийи Рубен Аморим жамоанинг янги мавсумдаги асосий мақсадлари ва вазифалари ҳақида тўхталиб ўтди. Португалиялик мутахассис «россонерилар» билан йирик зафарларни кўзламоқда.

Италиянинг нуфузли La Gazzetta dello Sport нашрига берган интервьюсида Аморим жамоанинг ички имкониятлари ва Европа аренасидаги режалари билан ўртоқлашди.

«Европа лигасида ғолиб чиқишимизга ишонишимиз шарт»

Янги бош мураббийнинг таъкидлашича, жамоа олдига қўйилган энг асосий вазифа — ҳар бир ўйинга алоҳида тайёргарлик кўриш ва барча мусобақаларда максимал натижа учун курашишдир:

«Энг муҳими — ҳар бир ўйинга алоҳида эътибор қаратиш. Бизнинг жамоамиз ҳар бир баҳсда, ҳар бир мусобақада ғалаба қозониш учун етарлича кучли. Агар мақсад сари босқичма-босқич ҳаракат қилсак, жиддий натижаларга эриша оламиз.

Европа лигаси ҳақида гапирадиган бўлсак, биз ушбу мусобақада ғолиб чиқишимиз мумкинлигига ишонишимиз керак», — деди Аморим.

А Серия ва Чемпионлар лигасига қайтиш режаси

Рубен Аморим А Сериядаги рақобатга баҳо бера туриб, «Милан» каби гранд клуб ҳеч қачон чемпионлик пойгасидан четда қолмаслиги зарурлигини уқтирди:

«Олдимизда А Серия ҳам турибди. Рақобатчиларимизнинг айримлари маълум устунликка эга, чунки уларнинг мураббийлари жамоаларда анча вақтдан бери ишлаб келмоқда. Аммо мен 'Милан' бош мураббийи сифатида чемпионлик учун кураша олмаймиз, деб айта олмайман.

Олдинда катта ҳажмдаги ишлар кутиб турибди — янги мураббий, таркибдаги ўзгаришлар. Лекин 'Милан' каби буюк клуб ҳар доим совринлар учун курашиши шарт. Биз бунинг учун бор кучимизни сарфлаймиз. Шу билан бирга, Чемпионлар лигасига йўлланма олиш ҳам молиявий ва нуфуз жиҳатидан ниҳоятда муҳим эканини яхши тушунамиз», — дея хулоса қилди мутахассис.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Рубен АморимМиланЛа Газетта делло СпортРоссонери
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Реал Мадрид” ва “Барселона” Мессига ҳамдардлик билдирди“Реал Мадрид” ва “Барселона” Мессига ҳамдардлик билдирдиБугун, 18:21Куртис Жонеснинг таркибдан четда қолиши трансфер миш-мишларини кучайтирдиКуртис Жонеснинг таркибдан четда қолиши трансфер миш-мишларини кучайтирдиБугун, 18:15Соболенкони ютиш «лаънати»: Арина ўзига хос ва ғаройиб статистикага изоҳ бердиСоболенкони ютиш «лаънати»: Арина ўзига хос ва ғаройиб статистикага изоҳ бердиБугун, 18:13Ли Трандл замонавий футболда маҳорат кўрсатувчи юлдузларни айтдиЛи Трандл замонавий футболда маҳорат кўрсатувчи юлдузларни айтдиБугун, 17:57Тоттенхем ва Хетафе ўйини: Тонали иштирокидаги жанжалТоттенхем ва Хетафе ўйини: Тонали иштирокидаги жанжалБугун, 17:54Усик «сўнгги рақси» олдидан фаолиятини якунлашининг асл сабабини айтдиУсик «сўнгги рақси» олдидан фаолиятини якунлашининг асл сабабини айтдиБугун, 17:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)