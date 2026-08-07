Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқда

·49·Техно
Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқда
Қисқача

Росатом Туркиядаги Аккую атом электр стансияси лойиҳасидаги улушининг бир қисмини ташқи инвесторларга сотиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. 2010-йилдаги Россия-Туркия ҳукуматлараро келишувига кўра, Россия томонининг улуши 51 фоиздан кам бўлмаслиги, қолган 49 фоизлик улуш эса хорижий ёки маҳаллий инвесторларга сотилиши мумкин.

Россиянинг Росатом давлат корпорацияси Туркиядаги Аккую атом электр станцияси лойиҳасидаги ўз улушининг бир қисмини ташқи инвесторларга сотиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Известия нашри тарқатган маълумотларга кўра, ушбу қадам йирик энергетика объектини молиялаштириш жараёнини енгиллаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

2010-йилда тузилган Россия-Туркия ҳукуматлараро келишувига биноан, Россия томонининг станция ҳаётий сиклидаги улуши 51 фоиздан кам бўлмаслиги шарт. Қолган 49 фоизлик улуш эса хорижий ёки маҳаллий инвесторларга сотилиши мумкин. Аккую AESининг хизмат қилиш муддати 60 йилни ташкил этиб, уни яна узайтириш имконияти ҳам мавжуд.

Лойиҳага қизиқиш билдирган инвесторлар

Росатом охирги бир неча йил давомида мазкур активларни ўтказиш бўйича қатор уринишларни амалга ошириб келмоқда. Дастлабки босқичда туркиялик ишбилармон Ахмет Чалик асосий даъвогарлардан бири бўлган эди, бироқ унинг холдинги молиявий қийинчиликларга дуч келган. Шундан сўнг Синер Ҳолдинг раҳбари Тургай Жинер лойиҳага киришни режалаштирган, бироқ ҳокимият билан юзага келган зиддият сабабли мамлакатни тарк этишга мажбур бўлган.

Бундан ташқари, 2017–2018-йилларда 49 фоизлик акцияларни сотиб олиш ниятида Сенгиз-Колин-Калён консорциуми ҳам ҳаракат қилиб кўрган, аммо бу битим ҳам охиригача етмаган. Ҳозирги кунда Росатом мазкур улушни битта яхлит пакет сифатида ёки бир нечта компанияларга бўлиб сотиш вариантларини кўриб чиқмоқда. Бунда барча ҳаракатлар Туркия томони билан қатъий мувофиқлаштирилган ҳолда амалга оширилади.

Станциянинг аҳамияти ва келгуси режалар

Мутахассисларнинг фикрича, 49 фоизлик улушнинг сотилиши Россия томонининг молиявий юкини сезиларли даражада камайтиради. Аккую AESи ҳар бирининг қуввати 1200 МВ бўлган рус дизайнидаги ВВEР-1200 авлодига мансуб тўртта энергетик блокни ўз ичига олади. Барча блоклар тўлиқ ишга туширилгач, станция йилига тахминан 35 миллиард кВ·соат электр энергияси ишлаб чиқаради.

Янги атом станцияси Туркия умумий эҳтиёжларининг 10 фоиздан ортиғини қоплаш имконини беради. Бу эса мамлакатнинг газ, кўмир ва нефт импортига бўлган қарамлигини сезиларли даражада пасайтиради. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ станциянинг биринчи энергетик блокида электр энергияси ишлаб чиқаришни жорий йил якунига қадар бошлаш режалаштирилаётгани ҳақида хабар берилганди.

РосатомАккую AESТуркияАтом энергетикасиИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21Redmi K100 Pro Max флагмани: 200 MP камера ва унинг имкониятлариRedmi K100 Pro Max флагмани: 200 MP камера ва унинг имкониятлариБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди