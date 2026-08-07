Давид Рая Англия Премер-лигасида тарихий рекорд ўрнатиши мумкин
Давид Рая 2026-27 йилги мавсум якунида «Олтин қўлқоп»ни кетма-кет тўртинчи марта қўлга кирица, Англия Премер-лигаси тарихида бундай натижага эришган илк дарвозабонга айланади. 30 ёшли испаниялик посбон сўнгги уч мавсумда ушбу совринни ютиб, жами 48 та учрашувда ўз дарвозасини дахлсиз сақлаган. Унинг рекорд сари интилишида Виллиам Салиба, Габриел Магалҳаес ҳамда Журриен Тимбер бошчилигидаги Арсенал ҳимояси муҳим рол ўйнамоқда.
Goal.com хабар беришича, Лондоннинг Арсенал клуби дарвозабони Давид Рая Англия Премер-лигасида мутлақ тарихий рекорд қайд этиб, кетма-кет тўртинчи марта «Олтин қўлқоп» совринини қўлга киритиш учун асосий давогарга айланиши кутилмоқда. Испаниялик дарвозабон сўнгги мавсумларда кўрсатган барқарор ўйини ва ишончли ҳаракатлари эвазига нафақат ўз жамоасининг асосий фигурасига, балки мамлакат чемпионатининг энг нуфузли посбонларидан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2023-йилда Эмиратес Стадиумга дастлаб ижара асосида келиб қўшилган 30 ёшли футболчи қисқа вақт ичида ўз маҳоратини янада ошириб, Микел Артета бошчилигидаги жамоанинг сўзсиз биринчи рақамли дарвозабонига айланди. Шу давр мобайнида у учта мавсум кетма-кет «Олтин қўлқоп» совринига сазовор бўлиб, жами 48 та учрашувда ўз дарвозасини дахлсиз сақлаб қолишга муваффақ бўлди.
Тарихий рекорд сари дадил қадамҲозирги кунга қадар Премер-лигада тўрт марта энг яхши дарвозабон унвонини фақатгина икки афсонавий посбон — Петр Сеч ҳамда Джо Ҳарт қўлга киритган. Бироқ уларнинг ҳеч бири бу натижани кетма-кет мавсумларда қайд эта олмаган. Агар Давид Рая 2026-27 йилги мавсум якунига кўра яна мазкур совринга лойиқ кўрилса, у Англия чемпионати тарихида кетма-кет тўрт марта «Олтин қўлқоп»ни ютган илк дарвозабонга айланади.
Арсенал жамоасининг мустаҳкам ҳимоя чизиғи бу мақсадга эришишда асосий омиллардан бири бўлиб хизмат қилмоқда. Виллиам Салиба, Габриел Магалҳаес ҳамда Журриен Тимбер каби ҳимоячилар рақиб ҳужумчиларига деярли имкон қолдирмаяпти. Шу боисдан ҳам мутахассислар ва собиқ футболчилар испан ҳарбийсининг бу рекордни янгилаш имкониятларини юқори баҳоламоқда.
Мутахассислар фикри ва дарвозабоннинг ўйин услубиАрсеналнинг собиқ дарвозабони ва «Инвинсиблес» таркиби аъзоси Граҳам Стакк Ҳайпп кўмагида Goal.com нашрига берган эксклюзив интервюсида Давид Рая ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтди. Унинг таъкидлашича, дарвозанинг қуруқ сақланиши фақатгина биргина посбоннинг хизмати эмас, балки бутун жамоанинг биргаликдаги меҳнати маҳсулидир:
- Стандарт вазиятларни бартараф этишда жамоавий ҳаракатлар
- Ҳимоячиларнинг ўзини ўтга-сувга уриб тўпни қайтариши
- Рақиб қанот узатмаларига қарши уюшқоқлик билан курашиш
…