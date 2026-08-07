Давид Рая Англия Премер-лигасида тарихий рекорд ўрнатиши мумкин

·56·Спорт
Давид Рая Англия Премер-лигасида тарихий рекорд ўрнатиши мумкин
Қисқача

Давид Рая 2026-27 йилги мавсум якунида «Олтин қўлқоп»ни кетма-кет тўртинчи марта қўлга кирица, Англия Премер-лигаси тарихида бундай натижага эришган илк дарвозабонга айланади. 30 ёшли испаниялик посбон сўнгги уч мавсумда ушбу совринни ютиб, жами 48 та учрашувда ўз дарвозасини дахлсиз сақлаган. Унинг рекорд сари интилишида Виллиам Салиба, Габриел Магалҳаес ҳамда Журриен Тимбер бошчилигидаги Арсенал ҳимояси муҳим рол ўйнамоқда.

Goal.com хабар беришича, Лондоннинг Арсенал клуби дарвозабони Давид Рая Англия Премер-лигасида мутлақ тарихий рекорд қайд этиб, кетма-кет тўртинчи марта «Олтин қўлқоп» совринини қўлга киритиш учун асосий давогарга айланиши кутилмоқда. Испаниялик дарвозабон сўнгги мавсумларда кўрсатган барқарор ўйини ва ишончли ҳаракатлари эвазига нафақат ўз жамоасининг асосий фигурасига, балки мамлакат чемпионатининг энг нуфузли посбонларидан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2023-йилда Эмиратес Стадиумга дастлаб ижара асосида келиб қўшилган 30 ёшли футболчи қисқа вақт ичида ўз маҳоратини янада ошириб, Микел Артета бошчилигидаги жамоанинг сўзсиз биринчи рақамли дарвозабонига айланди. Шу давр мобайнида у учта мавсум кетма-кет «Олтин қўлқоп» совринига сазовор бўлиб, жами 48 та учрашувда ўз дарвозасини дахлсиз сақлаб қолишга муваффақ бўлди.

Тарихий рекорд сари дадил қадам

Ҳозирги кунга қадар Премер-лигада тўрт марта энг яхши дарвозабон унвонини фақатгина икки афсонавий посбон — Петр Сеч ҳамда Джо Ҳарт қўлга киритган. Бироқ уларнинг ҳеч бири бу натижани кетма-кет мавсумларда қайд эта олмаган. Агар Давид Рая 2026-27 йилги мавсум якунига кўра яна мазкур совринга лойиқ кўрилса, у Англия чемпионати тарихида кетма-кет тўрт марта «Олтин қўлқоп»ни ютган илк дарвозабонга айланади.

Арсенал жамоасининг мустаҳкам ҳимоя чизиғи бу мақсадга эришишда асосий омиллардан бири бўлиб хизмат қилмоқда. Виллиам Салиба, Габриел Магалҳаес ҳамда Журриен Тимбер каби ҳимоячилар рақиб ҳужумчиларига деярли имкон қолдирмаяпти. Шу боисдан ҳам мутахассислар ва собиқ футболчилар испан ҳарбийсининг бу рекордни янгилаш имкониятларини юқори баҳоламоқда.

Мутахассислар фикри ва дарвозабоннинг ўйин услуби

Арсеналнинг собиқ дарвозабони ва «Инвинсиблес» таркиби аъзоси Граҳам Стакк Ҳайпп кўмагида Goal.com нашрига берган эксклюзив интервюсида Давид Рая ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтди. Унинг таъкидлашича, дарвозанинг қуруқ сақланиши фақатгина биргина посбоннинг хизмати эмас, балки бутун жамоанинг биргаликдаги меҳнати маҳсулидир:

  • Стандарт вазиятларни бартараф этишда жамоавий ҳаракатлар
  • Ҳимоячиларнинг ўзини ўтга-сувга уриб тўпни қайтариши
  • Рақиб қанот узатмаларига қарши уюшқоқлик билан курашиш
Шу билан бирга, Граҳам Стакк Давид Рая таваккалга асосланган ўйин услубига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, испан посбони баъзан ўзини қийин вазиятларга солиб қўйишига қарамай, ўзига ва жамоадошларига бўлган улкан ишончи эвазига энг қалтис пасларни ҳам амалга оширади ва бу жамоа муваффақиятида муҳим рол ўйнайди.

Давид РаяАрсеналПремер-лигаОлтин қўлқопФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансфер«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансферБугун, 18:39Родри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирдиРодри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирдиБугун, 18:35Родри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирдиРодри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирдиБугун, 18:33Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)