Meta компанияси шахсий сунъий интеллектга мўлжалланган Глиммер моделини тақдим этди
Meta компанияси истеъмолчи қурилмаларида локал ишлайдиган ва кўп босқичли вазифаларни бажаришга мўлжалланган очиқ вазнли Глиммер моделини тақдим этди. Ўттиз миллиард параметрли модел Апаче 2.0 лицензияси асосида чиқарилиб, дастурчиларга уни ўз эҳтиёжларига мослаштириш имконини беради.
Meta компанияси истеъмолчи қурилмаларида локал тарзда ишлайдиган ҳамда кўп босқичли вазифаларни бажаришга мўлжалланган янги очиқ вазнли Глиммер моделини омборга чиқарди. Ixbt.com ва бошқа технология нашрларининг ёзишича, ушбу қадам Марк Цукербергнинг шахсий сунъий интеллект келажаги борасидаги қарашларини яққол намоён этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги модел Meta компаниясининг апрель ойида тақдим этилган энг қувватли ёпиқ модели — Мусе Spark'нинг очиқ версияси ҳисобланади. Ўттиз миллиард параметрга эга бўлган Глиммер модели дастурчиларга ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб ўзгартиришлар киритиш имконини берувчи Апаче 2.0 лицензияси асосида тақдим этилди.
Глиммер моделининг имкониятлариУшбу сунъий интеллект модели Мак ёки ПК компьютерларида битта оддий истеъмолчи график процессори (GPU) ёрдамида локал тарзда ишлашга мўлжалланган. Глиммер матн ва тасвирларни қўллаб-қувватлайди ҳамда юздан ортиқ тилларда ўқитилган.
Модел фойдаланувчининг шахсий маълумотларини булутли серверларга юбормасдан, бевосита қурилманинг ўзида қайта ишлайди. Бу эса режаларни бошқариш, хабарлар қораламасини ёзиш ва файлларни тартибга солиш каби кундалик юмушларда махфийликни таъминлашга хизмат қилади.
Шунингдек, тизим интернет алоқаси бўлган ёки бўлмаган шароитда ҳам исталган жойда доимий равишда фаол бўлиш имкониятига эга.
Марк Цукербергнинг шахсий интеллект концепциясиMeta раҳбари Марк Цукерберг илгари илгари сурган ғояларига кўра, илғор сунъий интеллект чекланган доирадаги компаниялар қўлида тўпланиб қолмаслиги ва оддий инсонларга ҳам имконият бериши керак. Душанба куни эълон қилинган янги мактубида у ушбу қарашни яна бир бор тасдиқлади.
Цукербергнинг фикрича, сунъий интеллектни кенг тарқатиш инсониятга ўз салоҳиятини тўла намоён этиш, шахсий муносабатлар, соғлиқ, карьера ва молиявий масалаларни яхшилаш имконини беради. Шу билан бирга, Meta келгусида қайси моделлар очиқ кодли бўлиши ва қайсилари назорат остида қолишини диққат билан белгилаб бормоқда.
Хабарга кўра, энг қувватли Мусе Spark модели ёпиқлигича қолаётган бир пайтда, кичикроқ Глиммер модели фойдаланувчиларнинг шахсий қурилмаларида ишлаши учун очиқ ҳолда тақдим этилмоқда.
…