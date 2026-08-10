Meta компанияси шахсий сунъий интеллектга мўлжалланган Глиммер моделини тақдим этди

·33·Техно
Meta компанияси шахсий сунъий интеллектга мўлжалланган Глиммер моделини тақдим этди
Қисқача

Meta компанияси истеъмолчи қурилмаларида локал ишлайдиган ва кўп босқичли вазифаларни бажаришга мўлжалланган очиқ вазнли Глиммер моделини тақдим этди. Ўттиз миллиард параметрли модел Апаче 2.0 лицензияси асосида чиқарилиб, дастурчиларга уни ўз эҳтиёжларига мослаштириш имконини беради.

Meta компанияси истеъмолчи қурилмаларида локал тарзда ишлайдиган ҳамда кўп босқичли вазифаларни бажаришга мўлжалланган янги очиқ вазнли Глиммер моделини омборга чиқарди. Ixbt.com ва бошқа технология нашрларининг ёзишича, ушбу қадам Марк Цукербергнинг шахсий сунъий интеллект келажаги борасидаги қарашларини яққол намоён этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги модел Meta компаниясининг апрель ойида тақдим этилган энг қувватли ёпиқ модели — Мусе Spark'нинг очиқ версияси ҳисобланади. Ўттиз миллиард параметрга эга бўлган Глиммер модели дастурчиларга ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб ўзгартиришлар киритиш имконини берувчи Апаче 2.0 лицензияси асосида тақдим этилди.

Глиммер моделининг имкониятлари

Ушбу сунъий интеллект модели Мак ёки ПК компьютерларида битта оддий истеъмолчи график процессори (GPU) ёрдамида локал тарзда ишлашга мўлжалланган. Глиммер матн ва тасвирларни қўллаб-қувватлайди ҳамда юздан ортиқ тилларда ўқитилган.

Модел фойдаланувчининг шахсий маълумотларини булутли серверларга юбормасдан, бевосита қурилманинг ўзида қайта ишлайди. Бу эса режаларни бошқариш, хабарлар қораламасини ёзиш ва файлларни тартибга солиш каби кундалик юмушларда махфийликни таъминлашга хизмат қилади.

Шунингдек, тизим интернет алоқаси бўлган ёки бўлмаган шароитда ҳам исталган жойда доимий равишда фаол бўлиш имкониятига эга.

Марк Цукербергнинг шахсий интеллект концепцияси

Meta раҳбари Марк Цукерберг илгари илгари сурган ғояларига кўра, илғор сунъий интеллект чекланган доирадаги компаниялар қўлида тўпланиб қолмаслиги ва оддий инсонларга ҳам имконият бериши керак. Душанба куни эълон қилинган янги мактубида у ушбу қарашни яна бир бор тасдиқлади.

Цукербергнинг фикрича, сунъий интеллектни кенг тарқатиш инсониятга ўз салоҳиятини тўла намоён этиш, шахсий муносабатлар, соғлиқ, карьера ва молиявий масалаларни яхшилаш имконини беради. Шу билан бирга, Meta келгусида қайси моделлар очиқ кодли бўлиши ва қайсилари назорат остида қолишини диққат билан белгилаб бормоқда.

Хабарга кўра, энг қувватли Мусе Spark модели ёпиқлигича қолаётган бир пайтда, кичикроқ Глиммер модели фойдаланувчиларнинг шахсий қурилмаларида ишлаши учун очиқ ҳолда тақдим этилмоқда.

MetaГлиммерСунъий интеллектМарк ЦукербергТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфонлар учун БлаккБеррй услубидаги Повер Кейбоард тақдим этилдиСмартфонлар учун БлаккБеррй услубидаги Повер Кейбоард тақдим этилдиБугун, 23:26Коолер Мастер видеокарталарни қизиш ва ёнишдан сақловчи янги адаптер сотувини бошладиКоолер Мастер видеокарталарни қизиш ва ёнишдан сақловчи янги адаптер сотувини бошладиБугун, 23:24YouTube контент яратувчилар учун даромад шартларини кескин ўзгартирдиYouTube контент яратувчилар учун даромад шартларини кескин ўзгартирдиБугун, 23:24Сунъий интеллект табиатда мавжуд бўлмаган янги ва ҳаётий вирусларни яратдиСунъий интеллект табиатда мавжуд бўлмаган янги ва ҳаётий вирусларни яратдиБугун, 21:59Халқаро космик станцияни орбитадан чиқариш жараёни маълум қилиндиХалқаро космик станцияни орбитадан чиқариш жараёни маълум қилиндиБугун, 21:24Сила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиСила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиБугун, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди