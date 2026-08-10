Халқаро космик станцияни орбитадан чиқариш жараёни маълум қилинди

·57·Техно
Халқаро космик станцияни орбитадан чиқариш жараёни маълум қилинди
Қисқача

Халқаро космик стансияни орбитадан чиқаришнинг якуний босқичи АҚШ зиммасига юклатилган ва бу вазифа учун махсус космик кема ишлаб чиқилмоқда. Стансиянинг фазодаги ҳолати ва ориентациясини бошқаришда Россиянинг иккита «Прогресс» юк кемасидан фойдаланиш режалаштирилган. Роскосмос космонавтлар отряди командири ва Космонавтларни тайёрлаш маркази бошлиғи Олег Кононенко маълум қилишича, техник ва ташкилий ишлар мувофиқлаштирилмоқда.

Халқаро космик станцияни (МКС) орбитадан чиқаришнинг якуний босқичи АҚШ зиммасига юклатилган бўлиб, ҳозирда бу вазифа учун махсус космик кема фаол равишда ишлаб чиқилмоқда. Бу ҳақда Роскосмос космонавтлар отряди командири, Космонавтларни тайёрлаш маркази бошлиғи Олег Кононенко маълум қилди, дея хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассиснинг таъкидлашича, станциянинг фазодаги ҳолати ва ориентациясини бошқариш учун Россиянинг иккита «Прогресс» юк кемасидан фойдаланиш режалаштирилган. Техник ва ташкилий ишлар ҳозирда ўзаро мувофиқлаштирилган ҳолда олиб борилмоқда ҳамда барча муддатлар қатъий синхронлаштирилмоқда.

Келгуси миссия инсоният космонавтика тарихи учун энг муҳим ва кўламли лойиҳалардан бири бўлиши кутилмоқда. Мазкур жараённинг асосий ўзига хослиги шундаки, у орбитадаги энг йирик сунъий объектнинг ўттиз йиллик фаолиятига якун ясайди.

Россия орбитасидаги янги босқич

Аввалроқ МКСни орбитадан чиқаришга қаратилган тайёргарлик ишлари бошлангани маълум қилинган эди. Тасдиқланган режаларга кўра, 2028-йилда Россиянинг «Причал» тугун модули навбатдаги «Прогресс» транспорт кемаси билан биргаликда Тинч океанига чўктирилади.

Ушбу модулнинг ўрнига янги Россия орбитал станциясининг (РОС) универсал тугун модули ўрнатилиши кўзда тутилган. Шундан сўнг орбитага РОСнинг илмий-энергетик модули жўнатилиб, 2030-йилда ушбу модуллар ҳамда «Наука» кўп функцияли лаборатория модули мустақил парвозга чиқади.

Мутасаддиларнинг режасига кўра, янги Россия орбитал станциясини тўлиқ шакллантириш ишлари 2034-йилга бориб якунланиши керак. Шу тариқа, жаҳон космонавтикасида янги технологик давр бошланади.

МКСКосмосАҚШРоскосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект табиатда мавжуд бўлмаган янги ва ҳаётий вирусларни яратдиСунъий интеллект табиатда мавжуд бўлмаган янги ва ҳаётий вирусларни яратдиБугун, 21:59Meta компанияси шахсий сунъий интеллектга мўлжалланган Глиммер моделини тақдим этдиMeta компанияси шахсий сунъий интеллектга мўлжалланган Глиммер моделини тақдим этдиБугун, 21:21Сила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиСила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиБугун, 20:29Арчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олдиАрчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олдиБугун, 20:21Россия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилдиРоссия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилдиБугун, 19:57Хитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учрадиХитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учрадиБугун, 19:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди