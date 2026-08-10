Халқаро космик станцияни орбитадан чиқариш жараёни маълум қилинди
Халқаро космик стансияни орбитадан чиқаришнинг якуний босқичи АҚШ зиммасига юклатилган ва бу вазифа учун махсус космик кема ишлаб чиқилмоқда. Стансиянинг фазодаги ҳолати ва ориентациясини бошқаришда Россиянинг иккита «Прогресс» юк кемасидан фойдаланиш режалаштирилган. Роскосмос космонавтлар отряди командири ва Космонавтларни тайёрлаш маркази бошлиғи Олег Кононенко маълум қилишича, техник ва ташкилий ишлар мувофиқлаштирилмоқда.
Халқаро космик станцияни (МКС) орбитадан чиқаришнинг якуний босқичи АҚШ зиммасига юклатилган бўлиб, ҳозирда бу вазифа учун махсус космик кема фаол равишда ишлаб чиқилмоқда. Бу ҳақда Роскосмос космонавтлар отряди командири, Космонавтларни тайёрлаш маркази бошлиғи Олег Кононенко маълум қилди, дея хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассиснинг таъкидлашича, станциянинг фазодаги ҳолати ва ориентациясини бошқариш учун Россиянинг иккита «Прогресс» юк кемасидан фойдаланиш режалаштирилган. Техник ва ташкилий ишлар ҳозирда ўзаро мувофиқлаштирилган ҳолда олиб борилмоқда ҳамда барча муддатлар қатъий синхронлаштирилмоқда.
Келгуси миссия инсоният космонавтика тарихи учун энг муҳим ва кўламли лойиҳалардан бири бўлиши кутилмоқда. Мазкур жараённинг асосий ўзига хослиги шундаки, у орбитадаги энг йирик сунъий объектнинг ўттиз йиллик фаолиятига якун ясайди.
Россия орбитасидаги янги босқичАввалроқ МКСни орбитадан чиқаришга қаратилган тайёргарлик ишлари бошлангани маълум қилинган эди. Тасдиқланган режаларга кўра, 2028-йилда Россиянинг «Причал» тугун модули навбатдаги «Прогресс» транспорт кемаси билан биргаликда Тинч океанига чўктирилади.
Ушбу модулнинг ўрнига янги Россия орбитал станциясининг (РОС) универсал тугун модули ўрнатилиши кўзда тутилган. Шундан сўнг орбитага РОСнинг илмий-энергетик модули жўнатилиб, 2030-йилда ушбу модуллар ҳамда «Наука» кўп функцияли лаборатория модули мустақил парвозга чиқади.
Мутасаддиларнинг режасига кўра, янги Россия орбитал станциясини тўлиқ шакллантириш ишлари 2034-йилга бориб якунланиши керак. Шу тариқа, жаҳон космонавтикасида янги технологик давр бошланади.
…