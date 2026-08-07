Гвардиола Родрига "нима деган" эди? Бу Перес учун катта зарба бўлди...
Родри ёз давомида «Реал Мадрид» билан боғланган бўлса-да, Пеп Гвардиола билан суҳбатдан кейин «Барселона» вариантига жиддий мойиллик билдирди. «Барселона» 6 август куни «Манчестер Сити»га мурожаат қилишга тайёрланаётгани, эҳтимолий битим эса тахминан 60 миллион евро ва тўрт йиллик шартномани ўз ичига олиши мумкинлиги хабар қилинди.
Ёз давомида «Реал Мадрид» билан боғлаб келинган Родрининг трансфер тарихи кутилмаган бурилиш олди. Сўнгги хабарларга кўра, Испания терма жамоаси етакчиси энди Мадрид эмас, «Барселона» вариантига жиддий мойиллик билдирмоқда.
Вазиятнинг энг қизиқ нуқтаси эса Пеп Гвардиола билан боғлиқ. Журналист Мигель Бласкес маълумотига кўра, Родрининг собиқ мураббийи шу ҳафта футболчи билан шахсан гаплашиб, унга айнан қайси йўлни танлаш бўйича маслаҳат берган.
Родри узоқ вақт «Реал»ни ўйлаган
30 ёшли ярим ҳимоячининг «Манчестер Сити» билан шартномаси 2027 йил ёзида якунланади. Шу сабабли Мадрид клуби сўнгги ойларда уни қўлга киритиш имкониятини фаол ўрганиб келаётган эди.
Sky Sports маълумотига кўра, «Реал» ҳатто «Манчестер Сити» билан музокараларга киришган ва Родри учун 50 миллион фунт атрофида маблағ тўлашга тайёр эканини билдирган.
Испаниялик футболчининг ўзи ҳам аввал «Сантьяго Бернабеу»га кўчиб ўтиш имкониятига ижобий қараган. Пеп Гвардиола апрель ойида Родрининг «Реал»га қизиқиши ҳақида гапирар экан, дунёнинг энг катта клубларидан бирининг таклифини рад этиш осон эмаслигини айтган эди.
Аммо август ойининг биринчи ҳафтасида вазият бутунлай бошқа томонга бурилди.
Гвардиоланинг суҳбати нимани ўзгартирди?
Мигель Бласкес тарқатган маълумотга кўра, Пеп Гвардиола шу ҳафта Родри билан шахсан боғланган.
Манбанинг таъкидлашича, каталониялик мутахассис собиқ шогирдига фаолиятини «Барселона»да давом эттириш вариантини танлашни тавсия қилган.
Бу детал алоҳида аҳамиятга эга. Родри 2019 йилдан бери Гвардиола қўл остида «Манчестер Сити» ўйинининг марказий фигураларидан бирига айланди. Улар биргаликда Англия чемпионлиги ва Чемпионлар лигаси каби йирик совринларни қўлга киритишди.
AS нашри ҳам Родрининг «Барселона» томон оғишида Гвардиоланинг футбол фалсафаси ва таъсири муҳим омил бўлганини ёзмоқда. Нашрга кўра, футболчини каталонияликларнинг тўп назоратига асосланган услуби ҳам ўзига жалб қилган.
Гвардиола ҳозир на «Сити», на «Барселона»ни бошқаради. Шунга қарамай, Родрининг фаолиятидаги энг муҳим мураббийлардан бири сифатида унинг фикри футболчининг якуний қарорига таъсир қилиши мумкин.
«Барселона» аллақачон ҳаракатга ўтди
Каталония клубининг қизиқиши энди оддий трансфер миш-миши даражасида эмас.
Sky Sports News 6 август куни «Барселона» Родри трансфери бўйича «Манчестер Сити»га мурожаат қилишга тайёрланаётганини хабар қилди. Манбага кўра, каталонияликлар сўнгги 24 соат ичида футболчи учун курашни жиддий равишда кучайтирган.
Айрим Испания манбалари эса Родри ва «Барселона» ўртасида шахсий шартлар бўйича принципиал келишув шаклланганини ёзмоқда.
AS маълумотига кўра, эҳтимолий битим тахминан 60 миллион евро атрофида бўлиши ва футболчи Каталонияда тўрт йиллик шартнома имзолаши мумкин.
Шундай қилиб, трансфернинг кейинги асосий босқичи «Барселона» ва «Манчестер Сити» ўртасидаги музокараларга боғлиқ.
Нега айнан «Барселона»?
Родрининг танловини тушунтириши мумкин бўлган бир нечта муҳим омил бор.
Биринчиси — ўйин услуби. Испаниялик ярим ҳимоячи тўпни назорат қилиш, позицион ҳужум қуриш ва марказ орқали ўйин темпини бошқаришга асосланган тизимда ўзини энг яхши ҳис қилади.
Иккинчиси — Испания терма жамоасидаги шериклари. AS таъкидлашича, Родри «Барселона»да миллий жамоада бирга ўйнайдиган кўплаб футболчилар билан яна бир жамоада ҳаракат қилиш имкониятини ҳам муҳим омил сифатида кўрмоқда.
Учинчиси эса Гвардиола омили. Родрининг футболга қараши сўнгги йилларда айнан унинг тизимида шаклланди.
Шу нуқтаи назардан, «Барселона»нинг ҳозирги модели футболчи учун мутлақо бегона эмас.
«Сити» эса Родрини қўйиб юбормоқчи эмас
Бу ерда трансфернинг энг катта тўсиғи бор.
«Манчестер Сити» ўз етакчисини сотишни истамаяпти. Клуб Родрига янги узоқ муддатли шартнома таклиф қилган ва уни Энцо Мареска бошчилигида бошланаётган янги даврнинг асосий фигураларидан бири сифатида кўрмоқда.
Бундан ташқари, Родри жаҳон чемпионатидан кейин жарроҳлик амалиётини ўтказган ва ҳозир тикланиш жараёнида. Шунга қарамай, футболчининг трансфер бозоридаги қиймати ва унга қизиқиш пасайгани йўқ.
«Сити» учун масала оддий: агар клуб уни ҳозир сотмаса ва янги шартнома бўйича келишувга эриша олмаса, 2027 йил ёзида футболчини текинга йўқотиш хавфи пайдо бўлади.
Айнан шу ҳолат «Барселона» ва «Реал»га музокараларда имконият беради.
Энди «Реал» нима қилади?
Бир неча ҳафта олдин Родри учун асосий фаворит сифатида «Реал Мадрид» кўрсатилаётган эди. Энди эса вазият тескарига айланди.
AS маълумотига кўра, футболчининг устувор танлови «Барселона» томон ўзгарган. Sky Sports ҳам каталонияликлар Родри томонидан ижобий сигнал олганини қайд этмоқда.
Шу сабабли яқин кунларда икки муҳим саволга жавоб чиқиши мумкин: «Барселона» «Манчестер Сити»ни қониқтирадиган маблағни топа оладими ва «Реал» рақибининг ҳаракатидан кейин ўз таклифини оширадими?
Родри трансфери оддий футболчи учун курашдан чиқиб, Испаниянинг икки гранди ўртасидаги навбатдаги принципиал тўқнашувга айланмоқда.
Бир неча ҳафта олдин «Сантьяго Бернабеу»га яқин кўринган футболчи энди Каталония томон йўл олиши мумкин. Агар Бласкес тарқатган маълумот тасдиғини топса, бу кескин бурилишда Пеп Гвардиоланинг битта суҳбати ҳам муҳим роль ўйнаган бўлади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…