Комо таркибини кучайтирмоқда: Ян Коуто Боруссия Дортмунддан трансфер қилинди
Комо 2026/27 йилги мавсум олдидан Боруссия Дортмунд клубидан Бразилия терма жамоаси ўнг қанот ҳимоячиси Ян Коутони ижара асосида таркибига қўшиб олди. Бош мураббий Сескк Фабрегас футболчининг жамоа ўйин услубига мос тушишини таъкидлаб, унинг техникаси, энергияси ва ўнг қанотдаги кўп вариантларни тақдим эта олишини қайд этди.
Италиянинг Комо клуби 2026/27 йилги мавсум олдидан ўз таркибини жиддий равишда кучайтириш йўлида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Жамоа расмий сайти маълумотига кўра, Боруссия Дортмунд клубидан Бразилия терма жамоаси ўнг қанот ҳимоячиси Ян Коуто ижара асосида таркибга қўшиб олинди. Ушбу трансфер бош мураббий Сескк Фабрегас бошчилигидаги жамоанинг амбициялари нақадар юқори эканидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Комо раҳбарияти ёзги трансферлар даврида фаол ҳаракат қилиб, Европанинг нуфузли мусобақалари даражасидаги таркибни шакллантирмоқда. Клуб Тревоҳ Чалобаҳнинг Челсидан трансфери бўйича ҳам келишувга эришган бўлиб, ҳозирча унинг расмий эълон қилиниши кутилмоқда. Ян Коутонинг келиши эса жамоанинг ўнг қанотидаги имкониятларини янада кенгайтирди.
Сескк Фабрегас ва футболчининг дастлабки фикрлариКомо бош мураббий Сескк Фабрегас янги футболчининг имкониятларига юқори баҳо берди. Мутахассиснинг таъкидлашича, бразилиялик футболчи жамоанинг ўйин услубига мукаммал мос тушади. Ян Коуто жасур ва техник жиҳатдан кучли ўйинчи бўлиб, ўнг қанотда бир нечта вариантларни тақдим эта олади. У ҳужумга қўшилишни яхши кўради, улкан энергияга эга ва ёш бўлишига қарамай, муҳим тажриба тўплаган.
Футболчининг ўзи ҳам Комодаги янги босқичдан умидлари катталигини яширмади. Ян Коуто клубнинг ўйин фалсафасини ёқтиришини ва жамоанинг янада ўсишига ёрдам беришни исташини билдирди. Унинг сўзларига кўра, мазкур ўтиш унинг фаолиятидаги муҳим қадам ҳисобланади.
Ян Коутонинг фаолият йўли ва халқаро тажриба2002 йилда туғилган истедодли ўнг қанот ҳимоячиси ўз фаолиятининг асосий босқичларини Манчестер Сити тарбияланувчиси сифатида бошлаган. Унинг истеъдоди айниқса Жирона сафида тўлиқ намоён бўлди. Футболчи 2023/24 йилги мавсумда Ла Лигада 10 та голли узатма амалга ошириб, жамоанинг тарихий учинчи ўринни эгаллашига катта ҳисса қўшди.
Жиронадаги муваффақиятли мавсумдан сўнг Ян Коуто Боруссия Дортмунд сафига кўчиб ўтди. Дортмунд клубида ўтказган икки мавсум давомида у Чемпионлар лигасида қимматли тажриба орттирди. Хусусан, бир йил муқаддам Туринда Ювентусга қарши кечган шиддатли ва 4:4 ҳисобидаги дуранг билан якунланган учрашувда у ўз номини гол муаллифлари қаторига ёздириб қўйишга муваффақ бўлганди.
…