Комо таркибини кучайтирмоқда: Ян Коуто Боруссия Дортмунддан трансфер қилинди

·51·Спорт
Комо таркибини кучайтирмоқда: Ян Коуто Боруссия Дортмунддан трансфер қилинди
Қисқача

Комо 2026/27 йилги мавсум олдидан Боруссия Дортмунд клубидан Бразилия терма жамоаси ўнг қанот ҳимоячиси Ян Коутони ижара асосида таркибига қўшиб олди. Бош мураббий Сескк Фабрегас футболчининг жамоа ўйин услубига мос тушишини таъкидлаб, унинг техникаси, энергияси ва ўнг қанотдаги кўп вариантларни тақдим эта олишини қайд этди.

Италиянинг Комо клуби 2026/27 йилги мавсум олдидан ўз таркибини жиддий равишда кучайтириш йўлида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Жамоа расмий сайти маълумотига кўра, Боруссия Дортмунд клубидан Бразилия терма жамоаси ўнг қанот ҳимоячиси Ян Коуто ижара асосида таркибга қўшиб олинди. Ушбу трансфер бош мураббий Сескк Фабрегас бошчилигидаги жамоанинг амбициялари нақадар юқори эканидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Комо раҳбарияти ёзги трансферлар даврида фаол ҳаракат қилиб, Европанинг нуфузли мусобақалари даражасидаги таркибни шакллантирмоқда. Клуб Тревоҳ Чалобаҳнинг Челсидан трансфери бўйича ҳам келишувга эришган бўлиб, ҳозирча унинг расмий эълон қилиниши кутилмоқда. Ян Коутонинг келиши эса жамоанинг ўнг қанотидаги имкониятларини янада кенгайтирди.

Сескк Фабрегас ва футболчининг дастлабки фикрлари

Комо бош мураббий Сескк Фабрегас янги футболчининг имкониятларига юқори баҳо берди. Мутахассиснинг таъкидлашича, бразилиялик футболчи жамоанинг ўйин услубига мукаммал мос тушади. Ян Коуто жасур ва техник жиҳатдан кучли ўйинчи бўлиб, ўнг қанотда бир нечта вариантларни тақдим эта олади. У ҳужумга қўшилишни яхши кўради, улкан энергияга эга ва ёш бўлишига қарамай, муҳим тажриба тўплаган.

Футболчининг ўзи ҳам Комодаги янги босқичдан умидлари катталигини яширмади. Ян Коуто клубнинг ўйин фалсафасини ёқтиришини ва жамоанинг янада ўсишига ёрдам беришни исташини билдирди. Унинг сўзларига кўра, мазкур ўтиш унинг фаолиятидаги муҳим қадам ҳисобланади.

Ян Коутонинг фаолият йўли ва халқаро тажриба

2002 йилда туғилган истедодли ўнг қанот ҳимоячиси ўз фаолиятининг асосий босқичларини Манчестер Сити тарбияланувчиси сифатида бошлаган. Унинг истеъдоди айниқса Жирона сафида тўлиқ намоён бўлди. Футболчи 2023/24 йилги мавсумда Ла Лигада 10 та голли узатма амалга ошириб, жамоанинг тарихий учинчи ўринни эгаллашига катта ҳисса қўшди.

Жиронадаги муваффақиятли мавсумдан сўнг Ян Коуто Боруссия Дортмунд сафига кўчиб ўтди. Дортмунд клубида ўтказган икки мавсум давомида у Чемпионлар лигасида қимматли тажриба орттирди. Хусусан, бир йил муқаддам Туринда Ювентусга қарши кечган шиддатли ва 4:4 ҳисобидаги дуранг билан якунланган учрашувда у ўз номини гол муаллифлари қаторига ёздириб қўйишга муваффақ бўлганди.

Ян КоутоКомоБоруссия ДортмундСескк ФабрегасТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)