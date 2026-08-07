Трансфер "бомба"си: "Трабзонспор" Шомуродов ва Нуньесни сотиб олмоқчи!

·361·Спорт
Трансфер "бомба"си: "Трабзонспор" Шомуродов ва Нуньесни сотиб олмоқчи!
Қисқача

"Trabzonspor" Элдор Шомуродов трансферини якунлашга яқин, бироқ "Башакшеҳир" Умут Найирдан ташқари тахминан 5 миллион евро талаб қилмоқда. Туркия клуби Шомуродов билан бирга "Ливерпул" ва Уругвай терма жамоаси ҳужумчиси Дарвин Нунесни ҳам таркибига қўшишни режалаштирмоқда. Ўтган мавсумда Шомуродов "Trabzonspor" форварди Пол Онуачу билан биргаликда 22 тадан гол уриб, Туркия Суперлигасининг энг яхши тўпурарига айланган.

Янги мавсумда Туркия чемпионлигини кўзлаган "Трабзонспор" трансфер бозорида портлаш ясашда давом этмоқда. "Ливерпуль" собиқ юлдузи Муҳаммад Салоҳни ўз сафига қўшиб олган трабзонликлар энди ҳужум чизиғини Ўзбекистон терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов ва уругвайлик Дарвин Нуньес билан кучайтирмоқчи.

Туркиянинг нуфузли takagazete.com.tr нашри хабарига кўра, "Трабзонспор"нинг марказий ҳужумчи ўрни учун асосий ва биринчи рақамли нишони айнан Элдор Шомуродов бўлиб турибди.

Алмашув келишуви: Умут Найир + 5 миллион евро

Журналист Чағри Акташнинг маълум қилишича, "Трабзонспор" раҳбарияти "Башакшеҳир" ҳужумчиси Шомуродовни қўлга киритиш учун ўз форварди Умут Найирни алмашувнинг бир қисми сифатида таклиф қилган.

Ўзбекистонлик ҳужумчининг Туркияда маҳаллий (турк) футболчи мақомида ўйнаш ҳуқуқига эгалиги бу трансферни "Трабзонспор" учун янада жозибадор қилмоқда.

" 'Трабзонспор' Шомуродов трансферини якунлашга жуда яқин турибди. Бироқ 'Башакшеҳир' Умут Найирдан ташқари қўшимча равишда тахминан 5 миллион евро бадал пули талаб этмоқда", — деб ёзади инсайдер.

Шомуродов ва Дарвин Нуньес тандеми!

"Трабзонспор" бош мураббийи Фотиҳ Текке ҳужум чизиғида кўп гол урадиган тажрибали ва сермаҳсул футболчини кўришни истамоқда. Шу сабабли музокаралар суръати кескин тезлаштирилган.

Қизиғи шундаки, трабзонликлар фақат Элдор билан чекланиб қолмоқчи эмас. Агар Умут Найир "Башакшеҳир"га ўтса, клуб Шомуродов трансферидан ташқари, "Ливерпуль" ва Уругвай терма жамоаси ҳужумчиси Дарвин Нуньесни ҳам ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Клуб раҳбарияти ҳужум чизиғини бир вақтнинг ўзида икки нафар супер-топ форвард билан тўлиқ шакллантиришни мақсад қилган.

Тўпурарлар пойгасидаги устунлик

Эслатиб ўтамиз, ўтган мавсумда Элдор Шомуродов "Трабзонспор" форварди Пол Онуачу билан биргаликда 22 тадан гол уриб, Туркия Суперлигасининг тенгсиз тўпурарига айланган эди.

Шомуродов трансферига қўшиб берилаётган Умут Найир эса ўтган мавсумда 9 та гол билан маҳаллий турк футболчилари орасида энг яхши кўрсаткични қайд этган. Маълумот учун, Суперлига тўпурарлар рўйхатининг юқори қаторларини фақат легионерлар — Элдор Шомуродов, Пол Онуачу (22 тадан), Талиска (19 та), Муҳаммад Байо ва Виктор Осимхен (15 тадан), Мауро Икарди (14 та) эгаллашган.

Трабзонликларнинг яна бир етакчи тўпурари Фелипе Аугусто (13 та гол) яқинда Россиянинг "Зенит" клубига ўтиб кетгани боис, Шомуродов ва Нуньес трансфери клуб учун ҳаётий муҳим аҳамиятга эга.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ТрабзонспорЭлдор ШомуродовДарвин НуньесЛиверпульБашакшехир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)