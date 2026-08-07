Манчестер Сити Родри ўрнига Энсо Фернандесни олиб келмоқчи
Манчестер Сити Энсо Фернандесни Родрининг асосий вориси сифатида кўрмоқда. Родрининг шартномаси якунига яқинлашаётгани ва Барселона ҳамда Реал Мадриднинг унга қизиқиши клубни янги таянч ярим ҳимоячи излашга ундамоқда. Энсо Фернандеснинг Челси билан шартномаси 2032-йилнинг ёзига қадар амал қилиши ва Лондон клуби уни бевосита рақибига сотишни истамаслиги трансферни мураккаблаштирмоқда.
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити жамоаси ярим ҳимоянинг марказий таянч қисмини кучайтириш бўйича узоқ муддатли режаларни тузишга киришди. Джанлука Ди Марзио нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоа бош мураббийига айланиши кутилаётган Энсо Мареска Челси ярим ҳимоячиси Энсо Фернандесни Родри учун асосий ворис сифатида кўрмоқда. Италиялик мутахассис фаолияти давомида ҳамюрти билан яқиндан ишлаган бўлиб, унинг тактик имкониятларини юқори баҳолайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда Манчестер Сити таркибида таянч зонаси етакчиси бўлиб турган Родрининг келажаги борасида ноаниқликлар сақланиб қолмоқда. Испаниялик футболчининг амалдаги шартномаси якунига етиб бораётгани ва Испания грандларининг унга бўлган қизиқиши ортиб бораётгани клуб раҳбарларини янги номзидларни қидиришга мажбур қилмоқда. Хусусан, Барселона ва Реал Мадрид каби клублар футболчи учун курашга киришгани тахмин қилинмоқда.
Энсо Фернандес трансфери атрофидаги мураккабликларЭнсо Мареска учун аргентиналик футболчи "орзу қилинган" трансфер ҳисоблансада, бу битимни амалга ошириш осон кечмайди. Челси клуби ярим ҳимоячини ўзининг узоқ муддатли лойиҳасининг муҳим қисми деб билади. Футболчининг Лондон клуби билан амалдаги шартномаси 2032-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлиб, бу "аристократлар"га трансфер нархини юқори белгилаш ҳуқуқини беради.
Бундан ташқари, Челси ўз етакчисини бевосита рақобатчи бўлган Англия Премер-лигаси клубига қўйиб юборишни истамаслиги аниқ. Шунга қарамай, футболчининг агенти Хавиер Пасторе ўтган ой Маями шаҳрида бўлиб ўтган тадбирда мижозининг келажаги борасида турли эҳтимолларни ўрганиб чиқишаётганини очиқчасига эълон қилганди. Бу эса трансфер бозорида кутилмаган бурилишлар юз бериши мумкинлигидан далолат беради.
Манчестер Сити учун муқобил вариантларАгар Энсо Фернандесни трансфер қилиш имконсиз бўлиб чиқса, Манчестер Сити захира режаларига ҳам эга. GOAL.com хабар беришича, инглиз клуби Франциянинг Лилл жамоасида тўп сураётган ёш истеъдод эгаси Айюб Буадини ҳам диққат билан кузатиб бормоқда. Атиги 18 ёшни қаршилаган иқтидорли футболчи келажакда жамоанинг таянч зонасини ёпишга қодир юқори салоҳиятли номзод сифатида баҳоланмоқда.
Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби жамоанинг келгуси мавсумлардаги барқарорлигини таъминлаш учун ёш ва тажрибали футболчиларни жалб этиш устида иш олиб бормоқда. Раҳбарият таркибни янгилаш жараёнини босқичма-босқич амалга ошириб, ҳар бир чизиққа муносиб ўринбосар тайёрлаб қўйишни мақсад қилган. Келгуси трансфер ойнаси Манчестер Сити учун жуда қизғин ва муҳим воқеаларга бой ўтиши кутилмоқда.
…