Манчестер Сити Родри ўрнига Энсо Фернандесни олиб келмоқчи

·55·Спорт
Манчестер Сити Родри ўрнига Энсо Фернандесни олиб келмоқчи
Қисқача

Манчестер Сити Энсо Фернандесни Родрининг асосий вориси сифатида кўрмоқда. Родрининг шартномаси якунига яқинлашаётгани ва Барселона ҳамда Реал Мадриднинг унга қизиқиши клубни янги таянч ярим ҳимоячи излашга ундамоқда. Энсо Фернандеснинг Челси билан шартномаси 2032-йилнинг ёзига қадар амал қилиши ва Лондон клуби уни бевосита рақибига сотишни истамаслиги трансферни мураккаблаштирмоқда.

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити жамоаси ярим ҳимоянинг марказий таянч қисмини кучайтириш бўйича узоқ муддатли режаларни тузишга киришди. Джанлука Ди Марзио нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоа бош мураббийига айланиши кутилаётган Энсо Мареска Челси ярим ҳимоячиси Энсо Фернандесни Родри учун асосий ворис сифатида кўрмоқда. Италиялик мутахассис фаолияти давомида ҳамюрти билан яқиндан ишлаган бўлиб, унинг тактик имкониятларини юқори баҳолайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Манчестер Сити таркибида таянч зонаси етакчиси бўлиб турган Родрининг келажаги борасида ноаниқликлар сақланиб қолмоқда. Испаниялик футболчининг амалдаги шартномаси якунига етиб бораётгани ва Испания грандларининг унга бўлган қизиқиши ортиб бораётгани клуб раҳбарларини янги номзидларни қидиришга мажбур қилмоқда. Хусусан, Барселона ва Реал Мадрид каби клублар футболчи учун курашга киришгани тахмин қилинмоқда.

Энсо Фернандес трансфери атрофидаги мураккабликлар

Энсо Мареска учун аргентиналик футболчи "орзу қилинган" трансфер ҳисоблансада, бу битимни амалга ошириш осон кечмайди. Челси клуби ярим ҳимоячини ўзининг узоқ муддатли лойиҳасининг муҳим қисми деб билади. Футболчининг Лондон клуби билан амалдаги шартномаси 2032-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлиб, бу "аристократлар"га трансфер нархини юқори белгилаш ҳуқуқини беради.

Бундан ташқари, Челси ўз етакчисини бевосита рақобатчи бўлган Англия Премер-лигаси клубига қўйиб юборишни истамаслиги аниқ. Шунга қарамай, футболчининг агенти Хавиер Пасторе ўтган ой Маями шаҳрида бўлиб ўтган тадбирда мижозининг келажаги борасида турли эҳтимолларни ўрганиб чиқишаётганини очиқчасига эълон қилганди. Бу эса трансфер бозорида кутилмаган бурилишлар юз бериши мумкинлигидан далолат беради.

Манчестер Сити учун муқобил вариантлар

Агар Энсо Фернандесни трансфер қилиш имконсиз бўлиб чиқса, Манчестер Сити захира режаларига ҳам эга. GOAL.com хабар беришича, инглиз клуби Франциянинг Лилл жамоасида тўп сураётган ёш истеъдод эгаси Айюб Буадини ҳам диққат билан кузатиб бормоқда. Атиги 18 ёшни қаршилаган иқтидорли футболчи келажакда жамоанинг таянч зонасини ёпишга қодир юқори салоҳиятли номзод сифатида баҳоланмоқда.

Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби жамоанинг келгуси мавсумлардаги барқарорлигини таъминлаш учун ёш ва тажрибали футболчиларни жалб этиш устида иш олиб бормоқда. Раҳбарият таркибни янгилаш жараёнини босқичма-босқич амалга ошириб, ҳар бир чизиққа муносиб ўринбосар тайёрлаб қўйишни мақсад қилган. Келгуси трансфер ойнаси Манчестер Сити учун жуда қизғин ва муҳим воқеаларга бой ўтиши кутилмоқда.

Манчестер СитиЭнсо ФернандесРодриЭнсо МарескаЧелси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)