Трансфер "бомба"си: Родрининг "Барселона"га трансфери тафсилотлари...
Родрининг "Манчестер Сити"дан "Барселона"га тахминан 60 миллион евро эвазига ўтиши бўйича келишув деярли якунланган. 30 ёшли яримҳимоячи каталонияликлар билан 4 йиллик шартнома имзолаши ва солиқ тўловларигача йиллик 30 миллион евро маош олиши кутилмоқда. Родри "Реал"нинг таклифини рад этиб, "Барселона"ни танлаган, бунда терма жамоадаги каталониялик жамоадошларининг таъсири катта бўлган.
Европа футбол оламида навбатдаги грандиоз трансфер амалга ошишга ўта яқин турибди. "Манчестер Сити"нинг тажрибали яримҳимоячиси ва Испания терма жамоаси етакчиларидан бири Родри фаолиятини Каталониянинг "Барселона" клубида давом эттиради.
Нуфузли AS нашри хабарига кўра, каталонияликлар 30 ёшли яримҳимоячининг трансфери бўйича "Манчестер Сити" раҳбарияти билан деярли тўлиқ келишувга эришган.
Шартнома тафсилотлари ва астрономик маош
Маълумотларга кўра, ушбу йирик келишувнинг молиявий тафсилотлари қуйидагича кўриниш олган:
Трансфер суммаси: "Барселона" англияликларга тахминан 60 миллион евро тўлаб беради.
Шартнома муддати: Футболчи каталонияликлар билан 4 йиллик шартнома имзолаши кутилмоқда.
Иш ҳақи: Родрининг йиллик маоши солиқ тўловларига қадар тахминан 30 миллион еврони ташкил этади.
"Реал"га рад жавоби ва терма жамоадошларнинг таъсири
Аввалроқ хабар берилганидек, ёзги мусобақаларда Испания терма жамоаси таркибида жаҳон чемпионлигини қўлга киритган Родри Мадриднинг "Реал" клуби томонидан бўлган жиддий таклифни рад этган. У ўз танловини қатъий равишда "Барселона" фойдасига қилган.
ОАВнинг ёзишича, ушбу қарорни қабул қилишда Испания миллий терма жамоасида бирга тўп сурадиган "Барселона" аъзоларининг таъсири катта бўлган. Терма жамоадошлари Родрини айнан Каталония клуби лойиҳасига қўшилишга кўндиришга эришган.
Эндиликда томонлар трансфернинг сўнгги расмиятчиликларини ҳал этишмоқда ва яқин кунларда расмий эълон берилиши кутилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…