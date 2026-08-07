«Лидс» рекордни янгилади: Траффорд учун улкан пул тўланди
«Лидс Юнайтед» «Манчестер Сити»нинг 23 ёшли дарвозабони Джеймс Траффордни тахминан 40 миллион фунт стерлинг ва бонуслар эвазига сотиб олиб, клуб тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди. Беш йиллик шартнома имзолаган Траффорд Британия футболи тарихидаги энг қиммат дарвозабонга айланди. Ўтган мавсумда «Манчестер Сити» сафида 17 та учрашув ўтказган дарвозабон мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш учун «Лидс»ни танлади.
«Лидс Юнайтед» янги мавсум олдидан трансфер бозорида энг катта қадамларидан бирини ташлади. Клуб «Манчестер Сити»нинг 23 ёшли дарвозабони Жеймс Траффордни сотиб олди ва бу битим бирданига икки тарихий рекордни янгилади.
Энг қизиғи, «Лидс» бу трансфер учун клуб тарихида ҳеч бир футболчига тўламаган миқдорда маблағ сарфлади. Траффорд эса энди Британия футболи тарихида алоҳида ўрин эгаллайди.
«Лидс» тарихида бундай трансфер бўлмаган
Клуб Жеймс Траффорд билан беш йиллик шартнома имзоланганини эълон қилди. Reuters маълумотига кўра, трансфер нархи расман ошкор этилмаган, аммо Британия ОАВ битимнинг кафолатланган қисми тахминан 40 миллион фунт стерлинг, бундан ташқари бонуслар ҳам мавжудлигини хабар қилмоқда.
Шу тариқа, Траффорд «Лидс» тарихидаги энг қиммат харидга айланди.
Бунгача клуб рекорди 2023 йилда «Хоффенхайм»дан тахминан 35,5 миллион фунтга олиб келинган Жоржиньо Рюттерга тегишли эди.
Яъни «Лидс» фақат янги асосий дарвозабонни эмас, клуб тарихидаги энг катта молиявий лойиҳалардан бирини ҳам бошлади.
Траффорд Британия футболида ҳам рекорд ўрнатди
Трансфер яна бир муҳим натижани қайд этди — Траффорд Британия тарихидаги энг қиммат дарвозабонга айланди. Reuters ва Sky Sports бу рекордни тасдиқламоқда.
Sky Sports ҳисоб-китобига кўра, 40 миллион фунтлик бошланғич қиймат Траффордни жаҳон футболи тарихида ҳам энг қиммат дарвозабонлар қаторига олиб кирди. Ушбу рўйхатда ундан юқорида Кепа Аррисабалага, Алиссон ва Андре Онана каби футболчилар қайд этилган.
23 ёшли дарвозабон учун бундай сумма «Лидс»нинг унга нафақат бугунги кун, балки узоқ муддатли биринчи рақам сифатида қараётганини кўрсатади.
«Сити»да имконият чекланган эди
Траффорд ўтган мавсумда «Манчестер Сити» сафида барча мусобақаларда 17 та учрашув ўтказди. Sky Sports маълумотига кўра, у шуларнинг саккизтасида дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган.
Бироқ Жанлуижи Доннарумманинг Пеп Гвардиола жамоасида асосий дарвозабонга айланиши англиялик футболчининг мунтазам ўйин амалиёти олишини қийинлаштирди. Траффорд учун янги клуб танлашда айнан доимий равишда майдонга тушиш имконияти муҳим омиллардан бири бўлган.
«Лидс»да эса вазият бутунлай бошқача: клуб янги биринчи рақам излаётган эди ва катта маблағнинг ўзиёқ Траффорд қандай мақомда олиб келинганини кўрсатиб турибди.
Унинг йўли «Сити» академиясидан бошланган
Жеймс Траффорд «Манчестер Сити» академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. Бироқ у катта футболда тажриба тўплаш учун аввал «Аккрингтон Стэнли», кейин эса «Болтон»да ижара асосида ўйнади.
Айниқса, «Болтон»даги давр унинг фаолиятида муҳим босқич бўлди. Кейинчалик дарвозабон «Бёрнли»га тўлиқ трансфер қилинди ва Англия футболида ўзини танитиш имконига эга бўлди. 2025 йилда эса «Манчестер Сити» уни яна ортга қайтарди.
Траффорднинг обрўсини оширган энг ёрқин воқеалардан бири Англия U21 терма жамоаси билан 2023 йилги Европа чемпионатида содир бўлган. У финалда Испанияга қарши қўшимча вақтда пенальтини қайтариб, Англиянинг чемпион бўлишида ҳал қилувчи рол ўйнаган. Турнир давомида у бирорта ҳам гол ўтказмаган эди.
«Лидс» нима учун бунчалик катта таваккал қилди?
40 миллион фунт — ҳатто ҳужумчи учун ҳам жиддий сумма. Дарвозабон учун эса бу қарор янада катта эътибор тортади.
Бироқ Траффордда «Лидс»ни катта сармоя киритишга ундаган бир нечта омил бор: у ҳали 23 ёшда, Премьер-лига тажрибасига эга, тўп билан ишлашда замонавий дарвозабон талабларига мос ва Англия терма жамоасининг келажакдаги биринчи рақами бўлишга номзодлардан бири сифатида баҳоланади. Sky Sports ҳам унинг салоҳиятини айнан шу нуқтаи назардан юқори баҳолаган.
Траффорд 2026 йилги жаҳон чемпионати учун Томас Тухель тузган Англия терма жамоаси таркибига ҳам киритилган эди.
Энди эса унинг олдида бошқа вазифа турибди: катта салоҳият ҳақидаги гапларни ҳар ҳафта Премьер-лига майдонларида исботлаш.
«Лидс» клуб тарихидаги энг катта чекни ёзди. Траффорд учун эса 40 миллион фунтлик нарх энди шунчаки рекорд эмас — ҳар бир хатоси ва ҳар бир сейви баҳоланадиган янги босим ҳамдир.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…