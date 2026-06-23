Энг узоқ ўйин: Франция Ироқни мағлуб этиб, плей-оффга йўл олди (видео)
АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида ўтаётган Жаҳон чемпионати кутилмаган рекордлар ва драмалар тақдим этишда давом этмоқда. “I” гуруҳининг 2-туридан ўрин олган Франция ва Ироқ терма жамоалари ўртасидаги баҳс нафақат майдондаги голлар, балки футбол тарихига кирган фавқулодда воқеа билан ҳам ишқибозлар ёдида қоладиган бўлди.
Филадельфиядаги маҳобатли «Линкольн Файненшел Филд» стадионида кечган учрашувда Европа гранди рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмай, 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани қўлга киритди.
Юлдузлар шоуси: Мбаппедан дубль ва Дембеледан тарихий гол
Учрашув французларнинг тўлиқ тактик устунлигида ўтди ва жамоа етакчилари ўз сўзини айта олишди:
Килиан Мбаппе: Майдонда ҳақиқий етакчиликни ўз бўйнига олиб, рақиб дарвозасига иккита тўп киритди ва дублни расмийлаштирди.
Усмон Дембеле: Амалдаги “Олтин тўп” соҳиби ушбу баҳсда ўз фаолиятидаги муҳим натижани қайд этди — у ўзининг Жаҳон чемпионатларидаги дебют голини нишонлади.
4 соатлик марафон: Стадиондаги табиат инжиқлиги
SportyTV берган маълумотларга кўра, ушбу баҳс жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг узоқ давом этган ўйин сифатида рекордлар китобига кирди. Учрашув умумий ҳисобда нақд 4 соат давом этди! Бунга яшил майдондаги кураш эмас, балки Филадельфия осмонидаги кучли бўрон сабаб бўлди:
Биринчи бўлим якунланиши арафасида стадион устини кучли ёмғир қоплади ва чақмоқ чақа бошлади. Хавфсизлик нуқтаи назаридан иккинчи бўлимнинг бошланиши икки соатга кечиктирилди.
Штатнинг махсус қоидаларига кўра, агар стадион ҳудудида чақмоқ кузатилса, охирги чақмоқ чаққандан кейин камида 30 дақиқа ўтмагунча футболчиларнинг майдонга қайтишига рухсат берилмайди. Мана шу қатъий хавфсизлик чораси сабабли мухлислар ва футболчилар иккинчи бўлим стартини узоқ кутишларига тўғри келди.
Франция пешқадамликни мустаҳкамлаб, плей-оффда!
Мана шундай қийин ва чўзилиб кетган ўйиндаги ғалабадан сўнг Франция терма жамоаси икки ўйиндан 6 очко жамғарган ҳолда “I” гуруҳида яққол пешқадамга айланди ва муддатидан олдин плей-офф йўлланмасини нақд қилди.
Французлар гуруҳ босқичидаги сўнгги учрашувини 26 июнь куни Норвегия терма жамоасига қарши ўтказишади. Гуруҳдан чиқиш масаласини ҳал қилган бўлса-да, бу баҳс французлар учун плей-офф олдидан яхши тайёргарлик вазифасини ўтайди.
…