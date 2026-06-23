Энг узоқ ўйин: Франция Ироқни мағлуб этиб, плей-оффга йўл олди (видео)

·49·Спорт
Энг узоқ ўйин: Франция Ироқни мағлуб этиб, плей-оффга йўл олди (видео)

АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида ўтаётган Жаҳон чемпионати кутилмаган рекордлар ва драмалар тақдим этишда давом этмоқда. “I” гуруҳининг 2-туридан ўрин олган Франция ва Ироқ терма жамоалари ўртасидаги баҳс нафақат майдондаги голлар, балки футбол тарихига кирган фавқулодда воқеа билан ҳам ишқибозлар ёдида қоладиган бўлди.

Филадельфиядаги маҳобатли «Линкольн Файненшел Филд» стадионида кечган учрашувда Европа гранди рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмай, 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани қўлга киритди.

Юлдузлар шоуси: Мбаппедан дубль ва Дембеледан тарихий гол

Учрашув французларнинг тўлиқ тактик устунлигида ўтди ва жамоа етакчилари ўз сўзини айта олишди:

  • Килиан Мбаппе: Майдонда ҳақиқий етакчиликни ўз бўйнига олиб, рақиб дарвозасига иккита тўп киритди ва дублни расмийлаштирди.

  • Усмон Дембеле: Амалдаги “Олтин тўп” соҳиби ушбу баҳсда ўз фаолиятидаги муҳим натижани қайд этди — у ўзининг Жаҳон чемпионатларидаги дебют голини нишонлади.

4 соатлик марафон: Стадиондаги табиат инжиқлиги

SportyTV берган маълумотларга кўра, ушбу баҳс жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг узоқ давом этган ўйин сифатида рекордлар китобига кирди. Учрашув умумий ҳисобда нақд 4 соат давом этди! Бунга яшил майдондаги кураш эмас, балки Филадельфия осмонидаги кучли бўрон сабаб бўлди:

Биринчи бўлим якунланиши арафасида стадион устини кучли ёмғир қоплади ва чақмоқ чақа бошлади. Хавфсизлик нуқтаи назаридан иккинчи бўлимнинг бошланиши икки соатга кечиктирилди.

Штатнинг махсус қоидаларига кўра, агар стадион ҳудудида чақмоқ кузатилса, охирги чақмоқ чаққандан кейин камида 30 дақиқа ўтмагунча футболчиларнинг майдонга қайтишига рухсат берилмайди. Мана шу қатъий хавфсизлик чораси сабабли мухлислар ва футболчилар иккинчи бўлим стартини узоқ кутишларига тўғри келди.

Франция пешқадамликни мустаҳкамлаб, плей-оффда!

Мана шундай қийин ва чўзилиб кетган ўйиндаги ғалабадан сўнг Франция терма жамоаси икки ўйиндан 6 очко жамғарган ҳолда “I” гуруҳида яққол пешқадамга айланди ва муддатидан олдин плей-офф йўлланмасини нақд қилди.

Французлар гуруҳ босқичидаги сўнгги учрашувини 26 июнь куни Норвегия терма жамоасига қарши ўтказишади. Гуруҳдан чиқиш масаласини ҳал қилган бўлса-да, бу баҳс французлар учун плей-офф олдидан яхши тайёргарлик вазифасини ўтайди.

ФранцияИроқКилиан МбаппеУсман ДембелеФиладельфия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Каннаваро: "Португалиядан қўрқмаймиз, охиригача курашамиз!"Фабио Каннаваро: "Португалиядан қўрқмаймиз, охиригача курашамиз!"Бугун, 10:24«Жар»да Роналду билан суратга тушган болалар бугун унга қарши ўйнаши мумкин«Жар»да Роналду билан суратга тушган болалар бугун унга қарши ўйнаши мумкинБугун, 10:12Даҳшатли нарх: Терма жамоа футболчилари автографлари қанчага сотилмоқда?Даҳшатли нарх: Терма жамоа футболчилари автографлари қанчага сотилмоқда?Бугун, 09:39Португалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиПортугалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиБугун, 09:28Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?Бугун, 09:27Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 09:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди