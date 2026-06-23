Фабио Каннаваро: "Португалиядан қўрқмаймиз, охиригача курашамиз!"
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалияга қарши ўтказиладиган муҳим учрашув олдидан матбуот анжуманида иштирок этди.
Италиялик мутахассис рақибни мусобақанинг энг кучли жамоаларидан бири сифатида баҳолади. Унинг таъкидлашича, Португалия таркибида нафақат Криштиану Роналду, балки барча чизиқларда жаҳон даражасидаги футболчилар бор.
«Агар Португалия жамоасини таҳлил қилсангиз, уларнинг қанотларида жуда кучли ўйинчилар борлигини кўрасиз. Улар дунёдаги энг яхши яримҳимоя чизиқларидан бирига эга. Шунингдек, футбол тарихидаги энг буюк футболчилардан бири ҳам шу жамоа сафида ўйнайди», — деди Каннаваро.
Бош мураббий бўлажак учрашув Ўзбекистон учун жуда оғир синов бўлишини яширмади. Бироқ у мундиал даражасида ижобий натижага эришиш учун футболчилар бир бутун жамоа сифатида ҳаракат қилиши ва ҳар бир эпизодда максимал куч сарфлаши кераклигини таъкидлади.
«Бу осон ўйин бўлмайди. Лекин биз жаҳон чемпионатидамиз. Жамоа сифатида ҳаракат қилишимиз ва қаттиқ меҳнат қилишимиз шарт. Майдонни ижобий натижа билан тарк этишнинг ягона йўли ҳам шу», — дея қўшимча қилди мутахассис.
Каннаваронинг сўзларига кўра, Ўзбекистон мураббийлар штаби Португалиянинг футбол фалсафаси ва ўйин услубини батафсил ўрганиб чиққан. Роберто Мартинес шогирдлари тўпни назорат қилиш, қисқа узатмалар орқали суръатни белгилаш ва рақиб ҳимоясини очишни яхши кўради.
Португалия, одатда, учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олишга интилади. Улар имкон қадар эрта гол уриб, ўйинни ўз фойдасига буришни ва кейинги жараённи назорат қилишни хоҳлайди.
«Улар доимо тўп назорати орқали ўйинни бошқаришни ёқтиради. Шунингдек, баҳсни жуда фаол бошлашга ҳаракат қилишларини биламиз. Чунки улар имкон қадар тезроқ ҳимояни ёриб ўтиб, учрашувни ўз фойдасига буришни истайди», — деди Каннаваро.
Ўзбекистон терма жамоаси ҳам рақибнинг ана шу жиҳатларига қарши махсус режа тайёрлаган. Италиялик мураббий стратегия мавжудлигини, аммо уни майдонда тўғри ва интизомли амалга ошириш ҳал қилувчи аҳамият касб этишини айтди.
«Биз бунга тайёргарлик кўрдик, деб ўйлайман. Ўз режамиз ва стратегиямиз бор. Майдонда айнан ўз ўйинимизни намойиш этишга ҳаракат қиламиз», — деди у.
Каннаваро Португалиянинг кучини тан олган ҳолда, Ўзбекистон рақиб номи ва юлдузларидан чўчимаслигини яна бир бор таъкидлади. «Оқ бўрилар» учрашув давомида бор имкониятини ишга солиб, сўнгги дақиқагача курашиш ниятида.
«Биз жуда кучли жамоага қарши майдонга тушаётганимизни яхши биламиз. Аммо аввал ҳам айтганимдек, бундан қўрқмаймиз. Қўлимиздан келган энг яхши футболни кўрсатишга ва ўйин охиригача курашишга ҳаракат қиламиз», — деди бош мураббий.
Матбуот анжуманида асосий эътибор Криштиану Роналдуга ҳам қаратилди. Каннаваро португалиялик ҳужумчини футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири деб атади. Бироқ у Португалия фақат Роналдудан иборат эмаслигини алоҳида қайд этди.
Рақибнинг асосий таркибида ҳам, захира ўриндиғида ҳам учрашув тақдирини ўзгартиришга қодир юқори савияли футболчилар бор. Шу боис Ўзбекистон битта юлдузни эмас, бутун жамоани назорат қилишга тайёр бўлиши керак.
«Биз фақат Роналдуга қарши ўйнамаймиз. У футбол тарихидаги энг буюк футболчилардан бири. Аммо Португалия фақат Роналдудан иборат эмас. Уларнинг асосий таркибида ҳам, захирасида ҳам жуда кўп кучли футболчилар бор», — деди Каннаваро.
Шу билан бирга, италиялик мутахассис жарима майдони ичида Роналдуга ҳатто бир лаҳза эркинлик бериш ҳам хавфли эканини тан олди. Тажрибали ҳужумчи стандарт вазиятларда, ҳаводаги курашларда ва очиқ ўйинда исталган пайт гол уриш қобилиятига эга.
«Жарима майдонида Роналдуни бир сонияга ҳам эътиборсиз қолдириб бўлмайди. У стандарт вазиятларда ҳам, ўйин жараёнида ҳам исталган лаҳзада гол уриши мумкин. Шу сабаб бутун учрашув давомида максимал даражада диққатли бўлишимиз керак», — дея таъкидлади мураббий.
Каннаваро миллий жамоага келганидан кейин футболчиларнинг жисмоний ҳолатини яхшилашга катта эътибор қаратилганини ҳам маълум қилди. Терма жамоа аъзолари турли мамлакатлар ва чемпионатларда фаолият олиб боргани сабабли уларнинг тайёргарлик даражаси бир хил бўлмаган.
Айрим футболчиларда мавсум давомида тўпланган чарчоқ ёки бошқа муаммолар ҳам мавжуд эди. Шунга қарамай, Колумбияга қарши ўйинда жамоа учрашувни юқори суръатда якунлагани мураббийда ижобий таассурот қолдирди.
«Сўнгги учрашувда футболчиларнинг ҳолати яхши эканини кўрдим. Жамоа баҳсни юқори темпда якунлади ва барча ўзини яхши ҳис қилди», — деди Каннаваро.
Бош мураббий футболда фақат қанча масофа босиб ўтилгани ёки нечта тезкор югуриш амалга оширилганига қараб хулоса чиқаришни тўғри деб ҳисобламайди. Унинг фикрича, техник маҳорат, тўпнинг ҳаракат тезлиги, узатмалар сифати ва тўпни йўқотмаслик ҳам жисмоний кўрсаткичлар каби муҳим.
«Мен фақат жисмоний статистикага қарашни ёқтирмайман. Якунда энг муҳими — тўпни қандай назорат қилишингиз, қандай узатишингиз ва уни қанчалик кам йўқотишингиздир», — деди мутахассис.
Каннаваро оддий мисол орқали тўп йўқотишнинг жамоа энергиясига қанчалик катта таъсир қилишини тушунтирди. Агар футболчи ёки жамоа учрашув давомида тўпни кўп марта бой берса, уни қайтариб олиш учун яна шунча марта ортиқча куч сарфлашига тўғри келади.
«Агар ўйин давомида тўпни 20 марта йўқотсангиз, уни қайтариб олиш учун 20 марта югуришингиз керак бўлади. Бу жуда муҳим омил», — деди у.
Португалиянинг статистик кўрсаткичлари кўплаб йўналишларда юқори эканини Ўзбекистон мураббийлар штаби яхши билади. Рақиб тўп билан тез ва аниқ ҳаракат қилиши, босим остида ҳам техник хатоларни кам содир этиши билан ажралиб туради.
Шу боис Каннаваро шогирдларидан тартибсиз ва мақсадсиз югуришни эмас, ҳар бир ҳаракатни тўғри ҳисоблашни талаб қилмоқда.
«Масала кўп югуришда эмас, тўғри югуришда. Тўпни йўқотмаслик ва уни қаерда қайтариб олишни билиш жуда муҳим», — деди бош мураббий.
Португалияга қарши баҳс Ўзбекистон учун мундиалдаги навбатдаги улкан синов бўлади. «Оқ бўрилар» рақибнинг кучли жиҳатларини чеклаш, тўп билан ишончли ҳаракат қилиш ва охирги ҳуштаккача тартиб-интизомни сақлаш орқали ижобий натижа учун курашади.
…