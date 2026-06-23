ЖЧ-2026. Норвегия — Сенегал 3:2 (киритилган голларни томоша қилинг)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ЖЧ-2026. I гуруҳи. 2-тур
Жаҳон чемпионати гуруҳ босқич 2-турида Норвегия миллий жамоаси Сенегал билан куч синашди. Унда европаликлар 3:2 ҳисобидаги ишончли ғалабани қўлга киритди. Норвегия сафида голларга Педерсен ва Ҳоланд (дубл) муаллифлик қилган бўлса, африкаликларнинг икки голи ҳам Сарр номига қайд этилди.
ЖЧ-2026. I гуруҳи. 2-тур
23 июн. Ист Рузерфорд. «MetLife Stadium»
Норвегия — Сенегал 3:2
Голлар: Педерсен 43, Ҳоланд 48, 58 (дубл) — Сарр 53, 90+3 (дубл).
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…