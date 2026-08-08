Маркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятми
Англия терма жамоаси ҳужумчиси Маркус Рэшфорд яна бир бор Манчестер Юнайтед раҳбарияти олдида жиддий бошқотирма сифатида турибди. Sport нашри маълумотига кўра, Каталониядаги ижара муддатини муваффақиятли якунлаган футболчи Олд Траффордга қайтиб келди, бироқ унинг келажаги ҳамон номаълумлигича қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумда Маркус Барселона сафида ўзининг аввалги ёрқин ўйин услубини тиклай олди. У Ханси Флик бошчилигидаги жамоанинг муҳим бўғинига айланиб, барча мусобақаларда 49 та учрашувда майдонга тушди ва ўз ҳисобига 14 та гол ҳамда 11 та голли узатма ёздириб қўйди. Ушбу муваффақиятлар натижасида каталонияликлар Испания Ла Лигас ҳамда Испания Суперкубогини қўлга киритишди.
Каталониядаги муваффақият ва кутилмаган қарорШунча ижобий натижаларга қарамай, Испания клуби шартномадаги бандни фаоллаштирмасликка қарор қилди. Барселона футболчини 30 миллион евро эвазига тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланмади ва натижада ҳужумчи яна Манчестер Юнайтед ихтиёрига қайтди. Айнан шу нуқтада инглиз клуби раҳбарияти учун чинакам дилемма бошланди.
Те Телеграпҳ хабар беришича, Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Керрик ҳали ҳам ҳужумчининг имкониятларига ижобий баҳо бермоқда. Мутахассис футболчидан яна ўзининг энг яхши ўйин даражасини чиқариб олиш мумкинлигига ишонч билдирмоқда. Бироқ клубнинг трансфер сиёсати ва молиявий режалари бу борада қандай қарор қабул қилинишини олдиндан айтиб бўлмаслигини кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, футболчининг Манчестер Юнайтеддаги охирги даври унчалик силлиқ кечмаган эди. Бироқ Испаниядаги тажриба унинг потенциали ҳали сўнмаганини кўрсатди. Эндиликда инглиз клуби раҳбарияти уни янги мавсумда жамоада сақлаб қоладими ёки фойдали таклиф тушса сотиб юборадими, бу яқин кунларда ҳал бўлиши кутилмоқда.
…