Маркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятми

·0·Спорт
Маркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятми

Англия терма жамоаси ҳужумчиси Маркус Рэшфорд яна бир бор Манчестер Юнайтед раҳбарияти олдида жиддий бошқотирма сифатида турибди. Sport нашри маълумотига кўра, Каталониядаги ижара муддатини муваффақиятли якунлаган футболчи Олд Траффордга қайтиб келди, бироқ унинг келажаги ҳамон номаълумлигича қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумда Маркус Барселона сафида ўзининг аввалги ёрқин ўйин услубини тиклай олди. У Ханси Флик бошчилигидаги жамоанинг муҳим бўғинига айланиб, барча мусобақаларда 49 та учрашувда майдонга тушди ва ўз ҳисобига 14 та гол ҳамда 11 та голли узатма ёздириб қўйди. Ушбу муваффақиятлар натижасида каталонияликлар Испания Ла Лигас ҳамда Испания Суперкубогини қўлга киритишди.

Каталониядаги муваффақият ва кутилмаган қарор

Шунча ижобий натижаларга қарамай, Испания клуби шартномадаги бандни фаоллаштирмасликка қарор қилди. Барселона футболчини 30 миллион евро эвазига тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланмади ва натижада ҳужумчи яна Манчестер Юнайтед ихтиёрига қайтди. Айнан шу нуқтада инглиз клуби раҳбарияти учун чинакам дилемма бошланди.

Те Телеграпҳ хабар беришича, Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Керрик ҳали ҳам ҳужумчининг имкониятларига ижобий баҳо бермоқда. Мутахассис футболчидан яна ўзининг энг яхши ўйин даражасини чиқариб олиш мумкинлигига ишонч билдирмоқда. Бироқ клубнинг трансфер сиёсати ва молиявий режалари бу борада қандай қарор қабул қилинишини олдиндан айтиб бўлмаслигини кўрсатади.

Эслатиб ўтамиз, футболчининг Манчестер Юнайтеддаги охирги даври унчалик силлиқ кечмаган эди. Бироқ Испаниядаги тажриба унинг потенциали ҳали сўнмаганини кўрсатди. Эндиликда инглиз клуби раҳбарияти уни янги мавсумда жамоада сақлаб қоладими ёки фойдали таклиф тушса сотиб юборадими, бу яқин кунларда ҳал бўлиши кутилмоқда.

Маркус РэшфордМанчестер ЮнайтедБарселонаМайкл КеррикТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаФерран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаБугун, 20:16Милан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилдиМилан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилдиБугун, 20:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)