Криштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этди

·107·Спорт
Криштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этди

2026-йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасида Португалия терма жамоаси Ўзбекистонга қарши баҳс олиб борди. Мазкур учрашувда Роберто Мартинез шогирдлари 5:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнирдаги илк очколарини қўлга киритишди. Ўйиннинг асосий қаҳрамонига айланган Криштиано Роналдо нафақат дубл қайд этди, балки жаҳон футболи тарихида янги саҳифа очди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг 6-дақиқасидаёқ Криштиано Роналдо ҳисобни очди. Жоау Канцело томонидан етказиб берилган тўпни яқин бурчакка аниқ йўллаган ҳужумчи, олтита Жаҳон чемпионатида гол урган тарихдаги илк эркак футболчига айланди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу гол португалиялик юлдуз учун турнир тарихидаги рекордларни янгилаш йўлидаги муҳим қадам бўлди.

Португалияликлар иккинчи голни кутилмаган услубда киритишди. Роналдо жарима зарбасини ижро этишга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, Нуно Мендес пастки бурчакни аниқ нишонга олди ва ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Ўзбекистон терма жамоаси Азизжон Ғаниевнинг узоқ масофадан йўллаган зарбаси билан жавоб қайтаришга яқин эди, бироқ VAR тизими ҳужум бошланишида Жоау Канцелога нисбатан фол ишлатилган деб топиб, голни бекор қилди.

Майдондаги устунлик ва ҳимоядаги хатолар

Ўйиннинг кейинги қисмларида ҳам Португалия босимни камайтиргани йўқ. Бруно Фернандес томонидан узатилган ажойиб пасдан сўнг Криштиано Роналдо Абдувоҳид Неъматов дарвозасини иккинчи бор ишғол қилиб, дублини нишонлади. Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов бир вазиятда Роналдонинг хет-трик қайд этишига тўсқинлик қилган бўлса-да, кейинчалик бурчакдан узатилган тўп унга тегиб ўз дарвозасидан жой олди.

Учрашувга якуний нуқтани захирадан майдонга тушган Рафаел Леао қўйди. Унинг юқори бурчакка йўллаган кучли зарбаси ўйиндаги сўнгги гол бўлди. Ўзбекистон терма жамоаси дарвозабони Абдувоҳид Неъматов бир неча бор Роналдонинг хавфли зарбаларини қайтариб, ҳисоб янада йириклашиб кетишининг олдини олди.

Ушбу ғалаба Португалия учун Конго ДР билан қайд этилган дурангдан сўнг ўзига хос реабилитация бўлди. Ўзбекистон терма жамоаси учун эса бу мағлубият гуруҳдаги вазиятни мураккаблаштиради. Жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ва дарвозабон Абдувоҳид Неъматов ўйин давомида катта босим остида ҳаракат қилишларига тўғри келди.

Криштиано РоналдоЎзбекистонПортугалияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқдаМанчестер Юнайтед ва Арсенал Англия Премер-лигасининг янги юлдузи учун курашмоқдаБугун, 01:18Роналду Ўзбекистон устидан ғалабадан кейин нималар деди?Роналду Ўзбекистон устидан ғалабадан кейин нималар деди?Бугун, 01:09Челси Энзо Фернандез учун нарх белгилади: Реал Мадрид трансферга тайёргарлик кўрмоқдаЧелси Энзо Фернандез учун нарх белгилади: Реал Мадрид трансферга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 00:34Криштиану Роналду Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги энг яхши тўпурарига айландиКриштиану Роналду Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги энг яхши тўпурарига айландиБугун, 00:25Криштиану Роналду Ўзбекистонга қарши голлари билан янги натижа қайд этдиКриштиану Роналду Ўзбекистонга қарши голлари билан янги натижа қайд этдиБугун, 00:22Ўзбекистон ва Португалия учрашувидан кейин футболчиларга қўйилган баҳоларЎзбекистон ва Португалия учрашувидан кейин футболчиларга қўйилган баҳоларБугун, 00:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...