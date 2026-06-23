Криштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этди
2026-йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасида Португалия терма жамоаси Ўзбекистонга қарши баҳс олиб борди. Мазкур учрашувда Роберто Мартинез шогирдлари 5:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнирдаги илк очколарини қўлга киритишди. Ўйиннинг асосий қаҳрамонига айланган Криштиано Роналдо нафақат дубл қайд этди, балки жаҳон футболи тарихида янги саҳифа очди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг 6-дақиқасидаёқ Криштиано Роналдо ҳисобни очди. Жоау Канцело томонидан етказиб берилган тўпни яқин бурчакка аниқ йўллаган ҳужумчи, олтита Жаҳон чемпионатида гол урган тарихдаги илк эркак футболчига айланди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу гол португалиялик юлдуз учун турнир тарихидаги рекордларни янгилаш йўлидаги муҳим қадам бўлди.
Португалияликлар иккинчи голни кутилмаган услубда киритишди. Роналдо жарима зарбасини ижро этишга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, Нуно Мендес пастки бурчакни аниқ нишонга олди ва ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Ўзбекистон терма жамоаси Азизжон Ғаниевнинг узоқ масофадан йўллаган зарбаси билан жавоб қайтаришга яқин эди, бироқ VAR тизими ҳужум бошланишида Жоау Канцелога нисбатан фол ишлатилган деб топиб, голни бекор қилди.
Майдондаги устунлик ва ҳимоядаги хатоларЎйиннинг кейинги қисмларида ҳам Португалия босимни камайтиргани йўқ. Бруно Фернандес томонидан узатилган ажойиб пасдан сўнг Криштиано Роналдо Абдувоҳид Неъматов дарвозасини иккинчи бор ишғол қилиб, дублини нишонлади. Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов бир вазиятда Роналдонинг хет-трик қайд этишига тўсқинлик қилган бўлса-да, кейинчалик бурчакдан узатилган тўп унга тегиб ўз дарвозасидан жой олди.
Учрашувга якуний нуқтани захирадан майдонга тушган Рафаел Леао қўйди. Унинг юқори бурчакка йўллаган кучли зарбаси ўйиндаги сўнгги гол бўлди. Ўзбекистон терма жамоаси дарвозабони Абдувоҳид Неъматов бир неча бор Роналдонинг хавфли зарбаларини қайтариб, ҳисоб янада йириклашиб кетишининг олдини олди.
Ушбу ғалаба Португалия учун Конго ДР билан қайд этилган дурангдан сўнг ўзига хос реабилитация бўлди. Ўзбекистон терма жамоаси учун эса бу мағлубият гуруҳдаги вазиятни мураккаблаштиради. Жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ва дарвозабон Абдувоҳид Неъматов ўйин давомида катта босим остида ҳаракат қилишларига тўғри келди.
…