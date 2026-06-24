Криштиано Роналдо тарихий натижадан сўнг Лионель Месси ҳақидаги саволга кескин жавоб берди

·140·Спорт
Криштиано Роналдо тарихий натижадан сўнг Лионель Месси ҳақидаги саволга кескин жавоб берди

Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо Жахон чемпионати доирасида Ўзбекистонга қарши кечган баҳсда ўзининг тарихий натижасини қайд этди. 41 ёшли ҳужумчи учрашувда дубл қайд этиб, жамоасининг 5:0 ҳисобидаги ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Бироқ ўйиндан кейинги интервю чоғида у азалий рақиби Лионель Месси ҳақидаги саволга кутилмаган ва бироз асабий тарзда муносабат билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мусобақанинг очилиш ўйинида Конго ДР билан дурангдан сўнг танқидлар остида қолган Роналдо, ўз маҳоратини яна бир бор исботлади. Хюстон шаҳрида бўлиб ўтган баҳсда у олтита турли Жаҳон чемпионатида гол урган тарихдаги илк футболчига айланди. Шунга қарамай, журналистлар билан мулоқот чоғида у ўзига нисбатан бўлаётган босим ва Лионель Месси билан солиштиришлар ҳали ҳам давом этаётганидан норозилигини яширмади.

Танқидлар ва рекордлар гирдобида

Криштиано Роналдо сўнгги ҳафталардаги танқидлар унга ва жамоага қанчалик таъсир қилгани ҳақида гапириб ўтди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи жамоатчилик фикри баъзида ҳаддан ташқари шафқатсиз бўлишини таъкидлаган. "Бу жуда қийин ҳафта бўлди, айниқса менга ва мураббий Роберто Мартинезга нисбатан танқидлар кучайди. Мен бу соҳада 23 йилдан бери фаолият юритаман. Ишлар яхши кетганда ҳаммаси аъло, аммо биргина омадсизликда 'Роналдо қариди, у нафақага чиқиши керак' дейишади. Биз бугун майдонда муносиб жавоб қайтардик", — деди 41 ёшли юлдуз.

Ўзбекистон билан бўлган ўйинда Роналдо Жоау Канцело ва Бруно Фернандеснинг узатмаларидан унумли фойдаланиб, ўзининг Жаҳон чемпионатларидаги голлари сонини 10 тага етказди. Бу натижа билан у афсонавий Эусебио рекордини янгилаб, Португалия тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Шунингдек, у 41 ёшу 138 кунлигида Жахон чемпионати баҳсида дубл қайд этган энг кекса футболчи сифатида тарихга кирди.

Месси билан солиштиришларга якун

Интервю давомида Лионель Месси турнирни 5 та гол билан бошлагани ва унинг натижалари ҳақида сўралганда, Роналдо кутилмаганда кескин жавоб қайтарди. У рақибининг натижаларини кузатмаётганини ва бу унга қизиқ эмаслигини очиқ айтди. "Бошқаларнинг натижалари билан мутлақо ишим йўқ. Килиан Мбаппе ҳам гол урди, масалан. Мен учун асосийси жамоамизнинг бирлиги", дея жавоб берди у.

Кейинчалик журналистлар уни яна Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд билан солиштиришга уринишганда, ҳужумчи қисқа қилиб "Кейинги савол" дея суҳбатни якунлади. Футболчи шахсий статистика эмас, балки Португалия терма жамоасининг умумий муваффақияти биринчи ўринда туришини бир неча бор таъкидлаб ўтди.

Ўзбекистон терма жамоаси устидан қозонилган йирик ғалаба Португалиянинг гуруҳдаги ҳолатини яхшилади. Роналдонинг айтишича, ташқаридан келаётган салбий фикрларни назорат қилиб бўлмайди, аммо майдондаги натижа барча саволларга нуқта қўйиши керак. Навбатдаги баҳсларда ҳам жамоа мана шундай ишончли ўйин кўрсатишга ҳаракат қилади.

Криштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиЛионель МессиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...Бугун, 12:30Беҳруз Каримов Португалияга қарши ўйинда мундиал рекордчисига айландиБеҳруз Каримов Португалияга қарши ўйинда мундиал рекордчисига айландиБугун, 12:29Равшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирдиРавшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирдиБугун, 12:12Лионель Мессидан кўп овоз тўплаган юлдуз: Мбекезели Мбокази жаҳон футболини ҳайратда қолдирмоқдаЛионель Мессидан кўп овоз тўплаган юлдуз: Мбекезели Мбокази жаҳон футболини ҳайратда қолдирмоқдаБугун, 12:11Португалиядан оғриқли мағлубият ва Каннаваро шаънига айтилган кескин танқидларПортугалиядан оғриқли мағлубият ва Каннаваро шаънига айтилган кескин танқидларБугун, 12:06Файзуллаев: Ўзбек эканимдан ва терма жамоа учун ўйнаётганимдан фахрланаманФайзуллаев: Ўзбек эканимдан ва терма жамоа учун ўйнаётганимдан фахрланаманБугун, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...