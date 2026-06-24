Лионель Месси 39 ёшида ҳам ажойиб жисмоний ҳолатда эканини намойиш этди
Аргентина терма жамоаси сардори ва замонамизнинг энг буюк футболчиларидан бири Лионель Месси ўзининг 39 ёшини қаршилаш арафасида жисмоний ҳолати ҳали ҳам юқори даражада эканини исботлади. Ҳозирда терма жамоа ихтиёрида бўлиб турган афсонавий ҳужумчи ижтимоий тармоқларда ўзининг машғулот жараёнидан лавҳаларни улашди ва кўплаб мухлисларнинг ҳайратига сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эълон қилинган видеолавҳада Лионель Месси турникда тортилиш машқини мукаммал тарзда бажараётгани акс этган. Футболчининг бисеплари ва умумий тана тузилиши унинг ёшига қарамай, профессионал спортнинг энг юқори талабларига жавоб беришини кўрсатмоқда. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу жисмоний тайёргарлик Аргентина терма жамоасининг навбатдаги йирик турнирлардаги муваффақияти учун муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилади.
Соғлом турмуш тарзи ва узоқ умр кўриш сириОдатда футболчилар 35 ёшдан сўнг фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлай бошлайдилар, бироқ Лионель Месси бу қоидани инкор этмоқда. Унинг машғулотлар залидаги интизоми ва ўз устида ишлаши нафақат майдондаги маҳоратини, балки жисмоний қувватини ҳам сақлаб қолишга ёрдам бермоқда. Бу эса унга Интер Миами ва Аргентина сафида етакчилик қилишда давом этиш имконини беряпти.
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони матбуот анжуманида сардорнинг ҳолати ва жамоадаги муҳит ҳақида тўхталиб ўтди. Мураббийнинг сўзларига кўра, жамоа ичидаги дўстона алоқалар ва Мессининг бахтли бўлиши бутун таркиб учун мотивация манбаи ҳисобланади. "Биз у доимо хурсанд бўлишини хоҳлаймиз. Лионель бахтли бўлса, бутун жамоа ўзини яхши ҳис қилади", — дея таъкидлади 48 ёшли мутахассис.
Лионель Месси яқинда Австрияга қарши кечган баҳсда дубл қайд этиб, ўзининг рекордлар сериясини бойитишда давом этди. Гарчи у ўйин давомида пеналтидан унумли фойдалана олмаган бўлса-да, кейинчалик киритилган голлар жамоасининг ғалабасини таъминлади. Футболчининг ўзи эса рекордлар ва натижалардан мамнунлигини, асосийси жамоавий муваффақият эканини билдирди.
Ҳозирги вақтда Аргентина терма жамоаси жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш йўлида жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Мессининг бундай аъло даражадаги спорт формаси плей-офф босқичи олдидан мухлислар ва мураббийлар штабини хотиржам қилмоқда. 39 ёшли юлдуз ҳали ҳам жаҳон футболи чўққисида қолишга қодирлигини амалда кўрсатиб бермоқда.
…