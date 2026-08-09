Реал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашди
Мадриднинг Реал клуби Бавария етакчиси Майкл Олисе учун рекорд даражадаги маблағ сарфлашга тайёр эканлиги ҳақидаги хабарлар футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотди. Бироқ, Германия гранди бу футболчини сотиш ниятида эмаслиги ва ҳатто 200 миллион евродан ортиқ таклифни ҳам рад этиши мумкинлиги маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Испания гранди янги "Галактикос"ларни йиғиш йўлида француз вингери учун трансфер бозорида улкан маблағ сарфлашга тайёргарлик кўраётганди. 24 ёшли футболчи клуб ва терма жамоа сафидаги 2025/26 йилги мавсумда 66 та самарали ҳаракатни амалга ошириб, дунёнинг энг ёрқин ўйинчиларидан бирига айланди вақтда бу қизиқиш янада кучайди.
Мадрид клубидаги ўзгаришлар ва трансфер истиқболлариБироқ, Реал Мадрид бу режаларини ҳозирча вақтинча тўхтатиб тургани айтилмоқда. Унга кўра, аввалроқ Арсенал билан алоқадорлиги айтилган Винисиус Жуниор клуб билан фойдали янги шартнома имзолади. Шунингдек, қанотлар учун ивуарлик ҳужумчи Ян Диоманде 140 миллион евролик келишув асосида таркибга қўшилди.
Шу боисдан, қироллик клубининг ҳозирги трансфер ойнасида Олисе учун катта пул сарфлашга эҳтиёжи йўқ. Гарчи футболчининг ўзи ҳам Сантиаго Бернабеу стадиони томонидан бўлаётган эътибордан боши айлангани ва Мадридга интилаётгани айтилса-да, ҳозирги шароитда бу трансфернинг амалга ошиши қийин кўринмоқда.
Бавария клубининг қатъий позициясиБавария собиқ ярим ҳимоячиси Диетмар Хаман Goal нашрига берган интервюсидамй клубнинг бу борадаги қатъий мавқейини тушунтириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, мй клуб президенти Ули Хенесс аввалроқ Бавария ҳеч қачон футболчи сотувчи клуб эмаслигини қатъий таъкидлаган ва улар фақат ўзлари хоҳлагандагина футболчиларни сотишади.
Хаманнинг фикрича, агар футболчининг ўзи мй клубга келиб кетиш истагини очиқ билдирмаса, вазият ўзгармайди. Бироқ ҳозирги вазиятда, Ян Диоманде Мадридга йўл олаётган экан ва Вини Жр жамоада қолаётган экан, Олисенинг ҳам бир вақтнинг ўзида у ерга йўл олиши эҳтимолдан йироқ.
Мутахассис мй клуб Осиёдаги сафаридан қайтиши билан Олисе яқин кунларда машғулотларга қўшилишини ва у келаси мавсумда ҳам Бавария сафида тўп суришини қайд этди. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Реал Мадрид француз футболчиси учун 223 миллион евро тўлаб, уни Неймарнинг 2017-йилда Барселона сафидан Пари Сен-Жермен клубига ўтишидаги рекордни янгиловчи дунёдаги энг қиммат футболчига айлантириши мумкинлиги хабар қилинганди.
…