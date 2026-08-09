Реал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашди

·0·Спорт
Реал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашди

Мадриднинг Реал клуби Бавария етакчиси Майкл Олисе учун рекорд даражадаги маблағ сарфлашга тайёр эканлиги ҳақидаги хабарлар футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотди. Бироқ, Германия гранди бу футболчини сотиш ниятида эмаслиги ва ҳатто 200 миллион евродан ортиқ таклифни ҳам рад этиши мумкинлиги маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Испания гранди янги "Галактикос"ларни йиғиш йўлида француз вингери учун трансфер бозорида улкан маблағ сарфлашга тайёргарлик кўраётганди. 24 ёшли футболчи клуб ва терма жамоа сафидаги 2025/26 йилги мавсумда 66 та самарали ҳаракатни амалга ошириб, дунёнинг энг ёрқин ўйинчиларидан бирига айланди вақтда бу қизиқиш янада кучайди.

Мадрид клубидаги ўзгаришлар ва трансфер истиқболлари

Бироқ, Реал Мадрид бу режаларини ҳозирча вақтинча тўхтатиб тургани айтилмоқда. Унга кўра, аввалроқ Арсенал билан алоқадорлиги айтилган Винисиус Жуниор клуб билан фойдали янги шартнома имзолади. Шунингдек, қанотлар учун ивуарлик ҳужумчи Ян Диоманде 140 миллион евролик келишув асосида таркибга қўшилди.

Шу боисдан, қироллик клубининг ҳозирги трансфер ойнасида Олисе учун катта пул сарфлашга эҳтиёжи йўқ. Гарчи футболчининг ўзи ҳам Сантиаго Бернабеу стадиони томонидан бўлаётган эътибордан боши айлангани ва Мадридга интилаётгани айтилса-да, ҳозирги шароитда бу трансфернинг амалга ошиши қийин кўринмоқда.

Бавария клубининг қатъий позицияси

Бавария собиқ ярим ҳимоячиси Диетмар Хаман Goal нашрига берган интервюсидамй клубнинг бу борадаги қатъий мавқейини тушунтириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, мй клуб президенти Ули Хенесс аввалроқ Бавария ҳеч қачон футболчи сотувчи клуб эмаслигини қатъий таъкидлаган ва улар фақат ўзлари хоҳлагандагина футболчиларни сотишади.

Хаманнинг фикрича, агар футболчининг ўзи мй клубга келиб кетиш истагини очиқ билдирмаса, вазият ўзгармайди. Бироқ ҳозирги вазиятда, Ян Диоманде Мадридга йўл олаётган экан ва Вини Жр жамоада қолаётган экан, Олисенинг ҳам бир вақтнинг ўзида у ерга йўл олиши эҳтимолдан йироқ.

Мутахассис мй клуб Осиёдаги сафаридан қайтиши билан Олисе яқин кунларда машғулотларга қўшилишини ва у келаси мавсумда ҳам Бавария сафида тўп суришини қайд этди. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Реал Мадрид француз футболчиси учун 223 миллион евро тўлаб, уни Неймарнинг 2017-йилда Барселона сафидан Пари Сен-Жермен клубига ўтишидаги рекордни янгиловчи дунёдаги энг қиммат футболчига айлантириши мумкинлиги хабар қилинганди.

Реал МадридМайкл ОлисеБаварияТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқдаЮвентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқдаБугун, 15:19Барселона Френки де Ёнгнинг қароридан норозиБарселона Френки де Ёнгнинг қароридан норозиБугун, 14:57Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Бугун, 14:45Арсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиАрсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиБугун, 14:38Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Бугун, 14:25Ханси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиХанси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)