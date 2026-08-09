Ювентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқда

·0·Спорт
Ювентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқда

Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, Италиянинг Ювентус клуби таркибни кучайтириш мақсадида жанубий америкалик истиқболли ярим ҳимоячилардан бири Матиас Галарза номзодини жиддий ўрганиб чиқмоқда. Парагуайлик футболчи Турин клуби раҳбариятига таклиф қилинган бўлиб, ҳозирда унинг трансфери атрофлича таҳлил қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Ювентус таркибида майдон марказида ўйинни боғлайдиган ва ҳужумларни ўз вақтида йўналтириб турадиган классик плеймейкер етишмаяпти. Айнан шу сабабли ҳам мазкур футболчи мураббийлар штаби эътиборини тортган. Шунингдек, унинг нархи анча ҳамёнб Галарзанинг трансфери клуб учун молиявий жиҳатдан ҳам қулай вариант бўлиши мумкин.

Футболчининг фаолияти ва хусусиятлари

2002 йилда Парагвай пойтахти Асунсён шаҳрида туғилган Матиас Галарза ўз вақтида Олимпиа Асунсён академиясида таълим олган. Кейинчалик у Бразилиянинг Васко де Гама клубига кўчиб ўтиб, 2021–2023 йиллар давомида 58 та учрашувда майдонга тушган ва 5 та гол уришга муваффақ бўлган. Шунингдек, у Коритиба сафида ҳам ижара асосида тўп сурган.

Фаолиятини Аргентинада давом эттириб, Таллерес ва Ривер Плейт шарафини ҳимоя қилган ярим ҳимоячининг сўнгги манзили АҚШнинг Атланта Юнайтед клуби бўлди. Парагвай миллий терма жамоаси сафида эса у 19 та ўйинда қатнашиб, 4 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган.

Трансфердаги устувор вазифалар ва шартлар

Goal.com хабар беришича, Ривер Плейт футболчини атиги 6 миллион евро эвазига сотишга тайёр. Бироқ Ювентус учун ҳозирда бошқа устувор вазифалар мавжуд бўлиб, клуб биринчи навбатда ҳимоя чизиғи ҳамда янги дарвозабон масаласини ҳал қилишни режалаштирган.

Шунингдек, яна бир ярим ҳимоячини таркибга қўшиб олишдан аввал Артур, Копмейнерс ёки Миреттидан бири клубни тарк этиши талаб этилади. Австралиядек ўтган ўртоқлик учрашуви ҳам Турин жамоасига марказда чуқур плеймейкер етишмаётганини яққол кўрсатиб қўйди.

ЮвентусМатиас ГаларзаТрансферА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашдиРеал Мадрид ва Майкл Олисе трансфери атрофидаги вазият ойдинлашдиБугун, 15:15Барселона Френки де Ёнгнинг қароридан норозиБарселона Френки де Ёнгнинг қароридан норозиБугун, 14:57Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Бугун, 14:45Арсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиАрсенал Мартин Субименди трансфери учун улкан нарх белгиладиБугун, 14:38Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Синдаров Гукешнинг заиф нуқтасини айтди: «Энг кучлисига тайёрман»Бугун, 14:25Ханси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиХанси Флик Ферран Торрес трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)