Ювентус ярим ҳимояни кучайтириш учун Матиас Галарзани кузатмоқда
Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, Италиянинг Ювентус клуби таркибни кучайтириш мақсадида жанубий америкалик истиқболли ярим ҳимоячилардан бири Матиас Галарза номзодини жиддий ўрганиб чиқмоқда. Парагуайлик футболчи Турин клуби раҳбариятига таклиф қилинган бўлиб, ҳозирда унинг трансфери атрофлича таҳлил қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда Ювентус таркибида майдон марказида ўйинни боғлайдиган ва ҳужумларни ўз вақтида йўналтириб турадиган классик плеймейкер етишмаяпти. Айнан шу сабабли ҳам мазкур футболчи мураббийлар штаби эътиборини тортган. Шунингдек, унинг нархи анча ҳамёнб Галарзанинг трансфери клуб учун молиявий жиҳатдан ҳам қулай вариант бўлиши мумкин.
Футболчининг фаолияти ва хусусиятлари2002 йилда Парагвай пойтахти Асунсён шаҳрида туғилган Матиас Галарза ўз вақтида Олимпиа Асунсён академиясида таълим олган. Кейинчалик у Бразилиянинг Васко де Гама клубига кўчиб ўтиб, 2021–2023 йиллар давомида 58 та учрашувда майдонга тушган ва 5 та гол уришга муваффақ бўлган. Шунингдек, у Коритиба сафида ҳам ижара асосида тўп сурган.
Фаолиятини Аргентинада давом эттириб, Таллерес ва Ривер Плейт шарафини ҳимоя қилган ярим ҳимоячининг сўнгги манзили АҚШнинг Атланта Юнайтед клуби бўлди. Парагвай миллий терма жамоаси сафида эса у 19 та ўйинда қатнашиб, 4 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган.
Трансфердаги устувор вазифалар ва шартларGoal.com хабар беришича, Ривер Плейт футболчини атиги 6 миллион евро эвазига сотишга тайёр. Бироқ Ювентус учун ҳозирда бошқа устувор вазифалар мавжуд бўлиб, клуб биринчи навбатда ҳимоя чизиғи ҳамда янги дарвозабон масаласини ҳал қилишни режалаштирган.
Шунингдек, яна бир ярим ҳимоячини таркибга қўшиб олишдан аввал Артур, Копмейнерс ёки Миреттидан бири клубни тарк этиши талаб этилади. Австралиядек ўтган ўртоқлик учрашуви ҳам Турин жамоасига марказда чуқур плеймейкер етишмаётганини яққол кўрсатиб қўйди.
…