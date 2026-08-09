Усик фаолиятидаги сўнгги рақиб номини очиқлади: у рингни тарк этмоқдами?
Александр Усик жамоаси собиқ жаҳон чемпиони Деонтей Уайлдер билан жанг ўтказиш бўйича музокаралар олиб бораётганини тасдиқлади. Украиналик боксчи ушбу баҳс орқали профессионал фаолиятига якуний нуқта қўйишни режалаштирмоқда, бироқ бу унинг рингга бошқа қайтмаслигини англатмаслигини айтди. Усик танасида чарчоқ аломатлари борлигини ва оиласи ҳамда фарзандлари унинг учун энг муҳим эканини таъкидлади. Муаллиф: нот провидед?
Супероғир вазн тоифасидаги барча чемпионлик камарларидан воз кечган Александр Усик ўз жамоаси собиқ жаҳон чемпиони билан музокаралар олиб бораётганини тасдиқлади.
Гап америкалик номдор нокаутчи Деонтей Уайлдер ҳақида бормоқда. Украиналик боксчи айнан ушбу жанг орқали ўз профессионал фаолиятига якуний нуқта қўйишни режалаштирмоқда.
«Деонтейнинг жамоаси хоҳласа, мен тайёрман»
Усик «The Athletic» нашрига берган эксклюзив интервьюсида ушбу эҳтимолий жанг ва жамоасининг режалари ҳақида очиқ гапирди:
«Нега энди йўқ? Агар Деонтейнинг жамоаси бу жангни хоҳласа, мен уни ўтказаман. Бу ерда гап пул ва бизнес ҳақида бормоқда... Ҳозир бизда иккита вариант бор ва биз ўзимиз учун энг маъқулини танлаймиз. Жамоам айни пайтда шу устида ишламоқда», — деди украиналик боксчи.
«Сўнгги рақс» ва толиққан тана: Усикнинг кетиш сабаблари
Шу билан бирга, икки вазн тоифасида собиқ мутлақ жаҳон чемпиони бўлган Усик ўзининг «сўнгги рақси» рингга қайта умуман чиқмасликни англатмаслигини, аммо организмида чарчоқ аломатлари борлигини яширмади:
«Тайсон Фьюрини олайлик. У кетади – қайтади, кетади – қайтади. Биз бу спорт турида жуда кўп вақтимизни ўтказамиз, шунинг учун «мен учун ҳаммаси тугади» деб кесиб айтиш жуда қийин. Аммо жуда узоқ йиллар юқори темпда ишлаганингизда, танангиз чарчайди. Менинг танам ҳам чарчади. Мен темирдан эмасман, ўзга сайёралик ҳам эмасман. Энг муҳими — менинг оилам, фарзандларим бор», — дея тушунтирди боксчи.
Агар Усик ва Уайлдер ўртасидаги баҳс бўйича музокаралар муваффақиятли якунланса, бокс олами супероғир вазннинг энг ёрқин икки вакили ўртасидаги драматик ва шов-шувли қарама-қаршиликка гувоҳ бўлади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…