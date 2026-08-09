Усик фаолиятидаги сўнгги рақиб номини очиқлади: у рингни тарк этмоқдами?

·125·Спорт
Усик фаолиятидаги сўнгги рақиб номини очиқлади: у рингни тарк этмоқдами?
Қисқача

Александр Усик жамоаси собиқ жаҳон чемпиони Деонтей Уайлдер билан жанг ўтказиш бўйича музокаралар олиб бораётганини тасдиқлади. Украиналик боксчи ушбу баҳс орқали профессионал фаолиятига якуний нуқта қўйишни режалаштирмоқда, бироқ бу унинг рингга бошқа қайтмаслигини англатмаслигини айтди. Усик танасида чарчоқ аломатлари борлигини ва оиласи ҳамда фарзандлари унинг учун энг муҳим эканини таъкидлади. Муаллиф: нот провидед?

Супероғир вазн тоифасидаги барча чемпионлик камарларидан воз кечган Александр Усик ўз жамоаси собиқ жаҳон чемпиони билан музокаралар олиб бораётганини тасдиқлади.

Гап америкалик номдор нокаутчи Деонтей Уайлдер ҳақида бормоқда. Украиналик боксчи айнан ушбу жанг орқали ўз профессионал фаолиятига якуний нуқта қўйишни режалаштирмоқда.

«Деонтейнинг жамоаси хоҳласа, мен тайёрман»

Усик «The Athletic» нашрига берган эксклюзив интервьюсида ушбу эҳтимолий жанг ва жамоасининг режалари ҳақида очиқ гапирди:

«Нега энди йўқ? Агар Деонтейнинг жамоаси бу жангни хоҳласа, мен уни ўтказаман. Бу ерда гап пул ва бизнес ҳақида бормоқда... Ҳозир бизда иккита вариант бор ва биз ўзимиз учун энг маъқулини танлаймиз. Жамоам айни пайтда шу устида ишламоқда», — деди украиналик боксчи.

«Сўнгги рақс» ва толиққан тана: Усикнинг кетиш сабаблари

Шу билан бирга, икки вазн тоифасида собиқ мутлақ жаҳон чемпиони бўлган Усик ўзининг «сўнгги рақси» рингга қайта умуман чиқмасликни англатмаслигини, аммо организмида чарчоқ аломатлари борлигини яширмади:

«Тайсон Фьюрини олайлик. У кетади – қайтади, кетади – қайтади. Биз бу спорт турида жуда кўп вақтимизни ўтказамиз, шунинг учун «мен учун ҳаммаси тугади» деб кесиб айтиш жуда қийин. Аммо жуда узоқ йиллар юқори темпда ишлаганингизда, танангиз чарчайди. Менинг танам ҳам чарчади. Мен темирдан эмасман, ўзга сайёралик ҳам эмасман. Энг муҳими — менинг оилам, фарзандларим бор», — дея тушунтирди боксчи.

Агар Усик ва Уайлдер ўртасидаги баҳс бўйича музокаралар муваффақиятли якунланса, бокс олами супероғир вазннинг энг ёрқин икки вакили ўртасидаги драматик ва шов-шувли қарама-қаршиликка гувоҳ бўлади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Олександр УсикДеонтей УайлдерТайсон ФьюриЗе АтлетикТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)