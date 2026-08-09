Мобил алоқасиз ишлайдиган Т-Эчо Кард коммуникатори тақдим этилди

·0·Техно
Мобил алоқасиз ишлайдиган Т-Эчо Кард коммуникатори тақдим этилди

ЛилйГо компанияси уяли алоқа тармоқлари ва интернет мавжуд бўлмаган шароитларда ҳам мулоқот қилиш ҳамда маълумот узатиш имконини берувчи Т-Эчо Кард номли янги автоном қурилмани тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, атиги 60 доллар нархга баҳоланган ушбу ихчам гаджет мобил операторларга боғланиб қолмасдан узоқ масофаларга хабар алмашиш учун мўлжалланган бўлиб, айниқса олис ҳудудлар ва дала шароитлари учун муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг ишлаши асосан ЛоРа технологиясига асосланган бўлиб, у кичик ҳажмдаги маълумот пакетларини паст қувват сарфлаган ҳолда сезиларли масофаларга узатишни таъминлайди. Мазкур ечим туфайли Т-Эчо Кардни уяли тармоқлар қамровидан узоқда — масалан, тоғли ҳудудлардаги сайёҳлик тизимларида, шунингдек, узоқдаги транспорт воситалари ва турли жиҳозларни масофадан назорат қилишда самарали ишлатиш мумкин.

Кенгайтирилган имкониятлар ва техник хусусиятлар

Т-Эчо Кард нафақат алоқа воситаси, балки бир нечта фойдали датчиклар билан жиҳозланган кўп функцияли гаджет ҳисобланади. Унинг таркибидан қуйидаги компонентлар ўрин олган:

  • ГПС/ГНСС модули — қурилманинг аниқ координаталарини аниқлаш ва уларни ЛоРа орқали узатиш;
  • Акселерометр (ҳаракат датчиги) — объектсиз ҳаракатини сезиб, фавқулодда ҳодисалар ҳақида сигнал бериш;
  • NFC модули — турли меткалар ва идентификация тизимлари билан ишлаш имконияти;
  • OLED-дисплей (72 × 40 пикселли) — қурилма ҳолати ва асосий параметрларни кўрсатиш учун;
  • Микрофон ва динамик — фойдаланувчи билан ўзаро мулоқот қилиш учун.
Қурилманинг корпуси ихчам ўлчамларга эга бўлиб (90 × 60 × 9,5 мм), ташқи муҳит таъсиридан ҳимоя қилувчи IP66 стандарти билан жиҳозланган. Шунингдек, унинг умумий ишончлилигини оширишда муҳим вазифани бажарувчи конструктив элементлар кўзда тутилган.

Автономлик ва бозордаги муқобиллар

Қурилманинг узлуксиз ишлашини таъминлаш учун асосий аккумулятор билан бир қаторда қуввати 0,25 В бўлган кичик қуёш панели ўрнатилган. Ушбу панел барча датчиклар ва узатгичлар доимий ишлаб турганда қурилмани тўлиқ қувват билан таъминлай олмаса-да, дала шароитида батарея қувватини аста-секин тўлдириб, умумий автономлик вақтини сезиларли даражада узайтиришга қодир.

Таъкидлаш жоизки, ЛилйГо компанияси бунгача ҳам шундай ғояга асосланган бошқа қурилмаларни ишлаб чиққан эди. Жумладан, 110 долларлик Т-Декк Max Э-инк экрани ва ҚВEРТЙ клавиатураси билан ажралиб турса, 70 долларлик Т-Декк Plus портатив дастурлаш мосламаси ҳисобланади. Шунингдек бозорда Сееед Стюдио томонидан тақдим этилган MeshКоре Стартер Кит каби 10 километргача бўлган масофада шахсий тармоқ яратишга мўлжалланган муқобил тўпламлар ҳам мавжуд.

ЛилйГоЛоРаТ-Эчо КардТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аирбус A350F янги юк самолёти муҳим синовдан муваффақиятли ўтдиАирбус A350F янги юк самолёти муҳим синовдан муваффақиятли ўтдиБугун, 14:58Samsung Galaxy З Фолд 8 чидамлилик синовидан ўтдиSamsung Galaxy З Фолд 8 чидамлилик синовидан ўтдиБугун, 14:28ТрашБенч муаллифи ЗимаКубе 2 тармоқ сақлаш қурилмасидан ўйин компьютерини ясадиТрашБенч муаллифи ЗимаКубе 2 тармоқ сақлаш қурилмасидан ўйин компьютерини ясадиБугун, 13:53Intel Nova Лаке-С процессорлари учун ўта қувватли графикани тайёрламоқдаIntel Nova Лаке-С процессорлари учун ўта қувватли графикани тайёрламоқдаБугун, 13:21Меизу компанияси 80 ваттли янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини чиқардиМеизу компанияси 80 ваттли янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини чиқардиБугун, 12:26iQOO Z11 смартфони расмий суратларда намойиш этилдиiQOO Z11 смартфони расмий суратларда намойиш этилдиБугун, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди