Мобил алоқасиз ишлайдиган Т-Эчо Кард коммуникатори тақдим этилди
ЛилйГо компанияси уяли алоқа тармоқлари ва интернет мавжуд бўлмаган шароитларда ҳам мулоқот қилиш ҳамда маълумот узатиш имконини берувчи Т-Эчо Кард номли янги автоном қурилмани тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, атиги 60 доллар нархга баҳоланган ушбу ихчам гаджет мобил операторларга боғланиб қолмасдан узоқ масофаларга хабар алмашиш учун мўлжалланган бўлиб, айниқса олис ҳудудлар ва дала шароитлари учун муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг ишлаши асосан ЛоРа технологиясига асосланган бўлиб, у кичик ҳажмдаги маълумот пакетларини паст қувват сарфлаган ҳолда сезиларли масофаларга узатишни таъминлайди. Мазкур ечим туфайли Т-Эчо Кардни уяли тармоқлар қамровидан узоқда — масалан, тоғли ҳудудлардаги сайёҳлик тизимларида, шунингдек, узоқдаги транспорт воситалари ва турли жиҳозларни масофадан назорат қилишда самарали ишлатиш мумкин.
Кенгайтирилган имкониятлар ва техник хусусиятларТ-Эчо Кард нафақат алоқа воситаси, балки бир нечта фойдали датчиклар билан жиҳозланган кўп функцияли гаджет ҳисобланади. Унинг таркибидан қуйидаги компонентлар ўрин олган:
- ГПС/ГНСС модули — қурилманинг аниқ координаталарини аниқлаш ва уларни ЛоРа орқали узатиш;
- Акселерометр (ҳаракат датчиги) — объектсиз ҳаракатини сезиб, фавқулодда ҳодисалар ҳақида сигнал бериш;
- NFC модули — турли меткалар ва идентификация тизимлари билан ишлаш имконияти;
- OLED-дисплей (72 × 40 пикселли) — қурилма ҳолати ва асосий параметрларни кўрсатиш учун;
- Микрофон ва динамик — фойдаланувчи билан ўзаро мулоқот қилиш учун.
Автономлик ва бозордаги муқобилларҚурилманинг узлуксиз ишлашини таъминлаш учун асосий аккумулятор билан бир қаторда қуввати 0,25 В бўлган кичик қуёш панели ўрнатилган. Ушбу панел барча датчиклар ва узатгичлар доимий ишлаб турганда қурилмани тўлиқ қувват билан таъминлай олмаса-да, дала шароитида батарея қувватини аста-секин тўлдириб, умумий автономлик вақтини сезиларли даражада узайтиришга қодир.
Таъкидлаш жоизки, ЛилйГо компанияси бунгача ҳам шундай ғояга асосланган бошқа қурилмаларни ишлаб чиққан эди. Жумладан, 110 долларлик Т-Декк Max Э-инк экрани ва ҚВEРТЙ клавиатураси билан ажралиб турса, 70 долларлик Т-Декк Plus портатив дастурлаш мосламаси ҳисобланади. Шунингдек бозорда Сееед Стюдио томонидан тақдим этилган MeshКоре Стартер Кит каби 10 километргача бўлган масофада шахсий тармоқ яратишга мўлжалланган муқобил тўпламлар ҳам мавжуд.
…