Неймар билан муносабатлар: Бруна Бианкарди ўз даромади ва мустақиллиги ҳақида гапирди

·30·Спорт
Неймар билан муносабатлар: Бруна Бианкарди ўз даромади ва мустақиллиги ҳақида гапирди

Бразилиялик машҳур модел ва инфлуенсер Бруна Бианкарди ўзининг шахсий ҳаёти ҳамда молиявий ҳолати ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди. Футбол оламининг юлдузи Неймар билан муносабатда бўлган Бруна ўзини шунчаки "қўғирчоқ рафиқа" (тропҳй вифе) деб ҳисоблайдиганларга раддия бериб, ўзининг мустақил даромад манбаларига эга эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Карла Фелманас томонидан олиб бориладиган "Элас Қуе Жогам" подкастида меҳмон бўлган Бианкарди ўзининг касбий фаолияти ҳақида очиқ-ойдин сўзлаб берди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Instagram тармоғида 15 миллиондан ортиқ обуначига эга бўлган модел барча харажатларини ўзи қоплашини ва Неймарнинг бойлигига таяниб қолмаганини маълум қилган.

Шахсий бизнес ва молиявий масъулият

"Одамлар бизни ишламайди, фақат уйда ўтирадиган қўғирчоқ рафиқалар деб ўйлашади. Аммо мен ўз ишимга эгаман, жамоам бор ва уларга маош тўлайман. Ўз пулимни ўзим ишлаб топаман ва барча ҳисоб-китобларимни ўзим ёпаман", — дейди Бруна Бианкарди. Унинг сўзларига кўра, у нафақат машҳур футболчининг жуфти, балки бир нечта мутахассисларнинг бандлигини таъминлаётган тадбиркор ҳамдир.

Бруна ўз фаолиятини фақат ижтимоий тармоқлардаги постлар билан чеклаб қўймаган. У яқинда YouTube платформасида "Бру На Козинҳа" деб номланган янги лойиҳасини ишга туширди. Ушбу кўрсатувда у таниқли аёллар билан бирга таом тайёрлаш асносида қизиқарли суҳбатлар уюштиради. Шунингдек, у дунёга машҳур брендларнинг реклама кампанияларида фаол иштирок этиб келмоқда.

Оила ва спортдаги босимлар уйғунлиги

Неймар ва Бруна ҳозирда икки фарзанд — Мавие ва Мелни тарбиялашмоқда. Бианкарди суҳбат давомида фарзанд кўриш режалаштирилган қадам бўлганини ва бу қарор футболчининг тиғиз иш графигига қарамай қабул қилинганини айтди. Қизиғи шундаки, у ўзининг ҳомиладор эканлигини Бразилия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун расмий қайдномаси эълон қилинишидан бир кун аввал билган.

Ҳозирги вақтда Неймар жароҳатдан сўнг тўлиқ тикланиб, майдонга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда. Бруна эса ўз бизнес империясини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу жуфтлик шахсий муваффақият ва оилавий ришталарни профессионал спортнинг оғир талаблари билан муваффақиятли уйғунлаштира олишини исботламоқда.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам бундай ижтимоий мавзулар бегона эмас. Неймар каби юлдузларнинг шахсий ҳаёти доимий эътиборда бўлгани сабабли, унинг жуфти томонидан билдирилган ушбу фикрлар замонавий аёлнинг жамиятдаги ва оиладаги ўрни ҳақидаги қарашларни яна бир бор ўртага ташлади.

НеймарБруна БианкардиБразилияФутболМашҳурлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Бугун, 19:03Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳақида: «У барча учун ўрнак бўла оладиган сардор»Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳақида: «У барча учун ўрнак бўла оладиган сардор»Бугун, 18:56Лионель Месси 39 ёшга тўлди: у энди ЖЧ тарихидаги мутлақ рекордчи!Лионель Месси 39 ёшга тўлди: у энди ЖЧ тарихидаги мутлақ рекордчи!Бугун, 18:51Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Бугун, 18:44Моуриньодан «Реал»да тактик инқилоб: Мбаппе ва Винисиус қайси позицияда ўйнайди?Моуриньодан «Реал»да тактик инқилоб: Мбаппе ва Винисиус қайси позицияда ўйнайди?Бугун, 18:43Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Бугун, 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...