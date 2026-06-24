Неймар билан муносабатлар: Бруна Бианкарди ўз даромади ва мустақиллиги ҳақида гапирди
Бразилиялик машҳур модел ва инфлуенсер Бруна Бианкарди ўзининг шахсий ҳаёти ҳамда молиявий ҳолати ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди. Футбол оламининг юлдузи Неймар билан муносабатда бўлган Бруна ўзини шунчаки "қўғирчоқ рафиқа" (тропҳй вифе) деб ҳисоблайдиганларга раддия бериб, ўзининг мустақил даромад манбаларига эга эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Карла Фелманас томонидан олиб бориладиган "Элас Қуе Жогам" подкастида меҳмон бўлган Бианкарди ўзининг касбий фаолияти ҳақида очиқ-ойдин сўзлаб берди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Instagram тармоғида 15 миллиондан ортиқ обуначига эга бўлган модел барча харажатларини ўзи қоплашини ва Неймарнинг бойлигига таяниб қолмаганини маълум қилган.
Шахсий бизнес ва молиявий масъулият"Одамлар бизни ишламайди, фақат уйда ўтирадиган қўғирчоқ рафиқалар деб ўйлашади. Аммо мен ўз ишимга эгаман, жамоам бор ва уларга маош тўлайман. Ўз пулимни ўзим ишлаб топаман ва барча ҳисоб-китобларимни ўзим ёпаман", — дейди Бруна Бианкарди. Унинг сўзларига кўра, у нафақат машҳур футболчининг жуфти, балки бир нечта мутахассисларнинг бандлигини таъминлаётган тадбиркор ҳамдир.
Бруна ўз фаолиятини фақат ижтимоий тармоқлардаги постлар билан чеклаб қўймаган. У яқинда YouTube платформасида "Бру На Козинҳа" деб номланган янги лойиҳасини ишга туширди. Ушбу кўрсатувда у таниқли аёллар билан бирга таом тайёрлаш асносида қизиқарли суҳбатлар уюштиради. Шунингдек, у дунёга машҳур брендларнинг реклама кампанияларида фаол иштирок этиб келмоқда.
Оила ва спортдаги босимлар уйғунлигиНеймар ва Бруна ҳозирда икки фарзанд — Мавие ва Мелни тарбиялашмоқда. Бианкарди суҳбат давомида фарзанд кўриш режалаштирилган қадам бўлганини ва бу қарор футболчининг тиғиз иш графигига қарамай қабул қилинганини айтди. Қизиғи шундаки, у ўзининг ҳомиладор эканлигини Бразилия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун расмий қайдномаси эълон қилинишидан бир кун аввал билган.
Ҳозирги вақтда Неймар жароҳатдан сўнг тўлиқ тикланиб, майдонга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда. Бруна эса ўз бизнес империясини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу жуфтлик шахсий муваффақият ва оилавий ришталарни профессионал спортнинг оғир талаблари билан муваффақиятли уйғунлаштира олишини исботламоқда.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам бундай ижтимоий мавзулар бегона эмас. Неймар каби юлдузларнинг шахсий ҳаёти доимий эътиборда бўлгани сабабли, унинг жуфти томонидан билдирилган ушбу фикрлар замонавий аёлнинг жамиятдаги ва оиладаги ўрни ҳақидаги қарашларни яна бир бор ўртага ташлади.
…