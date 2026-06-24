Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳақида: «У барча учун ўрнак бўла оладиган сардор»

·61·Спорт
Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳақида: «У барча учун ўрнак бўла оладиган сардор»

Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез Жахон чемпионати доирасида Ўзбекистонга қарши кечган баҳсдан сўнг жамоа сардори Криштиано Роналдо ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Мураббий 5:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган учрашувда дубл қайд этган 41 ёшли ҳужумчини ҳақиқий етакчи ва профессионал деб атади. Бу ғалаба португалияликлар учун турнирнинг биринчи туридаги муваффақиятсизликдан сўнг ўзига хос реабилитация вазифасини ўтади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гуруҳ босқичининг илк турида Конго ДР билан қайд этилган 1:1 ҳисобидаги дурангдан сўнг, Португалия терма жамоаси ва шахсан Криштиано Роналдо қаттиқ танқидлар остида қолган эди. Кўплаб экспертлар ва мухлислар фахрий ҳужумчининг асосий таркибдаги ўрнини шубҳа остига қўйишди. Бироқ Ўзбекистон билан ўйиндаги ишончли ғалаба ва Роналдонинг самарадорлиги барча саволларга жавоб бўлди.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Роберто Мартинез жамоа атрофидаги салбий муҳитга қарамай, футболчиларнинг руҳий ҳолатини юқори баҳолаган. «Бу жуда оғир ҳафта бўлди, жамоа атрофида адолатсиз шов-шувлар кўпайди. Биз Конго ДРга қарши ўйинда кутилган натижага эриша олмаганимиздан сўнг, кўплаб ёлғон хабарлар ва ғаразли фикрлар пайдо бўлди. Бундай вазиятда баҳона қидириш осон, лекин менинг футболчиларим бор эътиборини ўйинга қаратишди», — дейди мураббий.

Роналдо — жамоанинг таянчи

Мартинезнинг таъкидлашича, Криштиано Роналдонинг майдондаги роли фақат голлар уриш билан чекланиб қолмайди. Унинг тажрибаси ва интизоми ёш футболчилар учун мотивация манбаи бўлиб хизмат қилмоқда. Ўзбекистон билан ўйинда у нафақат иккита гол урди, балки жамоадошлари учун бўш ҳудудлар яратишда ва ҳужум чизиғида тартибни сақлашда фаол иштирок этди.

«Криштиано ўзи назорат қила оладиган жиҳатларга эътибор қаратди ва ўз тажрибасидан унумли фойдаланди. У олтинчи марта Жаҳон чемпионатида қатнашаётган тирик афсона бўлиш билан бирга, терма жамоанинг ҳақиқий сардоридир. Унинг миллий либосда тўп суришга бўлган муносабати барчага намуна бўлиши керак. Мен у учун жуда хурсандман, у бу эътирофга муносиб», — дея қўшимча қилди Роберто Мартинез.

Шунингдек, мураббий Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги ўн йиллик рақобат ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, бу икки буюк футболчи бир-бирларини ривожланишга ундаб, футбол тарихини бутунлай ўзгартириб юборишган. Ҳозирда Португалия терма жамоаси гуруҳ босқичининг сўнгги турида Колумбияга қарши кечадиган муҳим баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Мартинез сардорнинг жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш учун унинг майдондаги дақиқаларини эҳтиёткорлик билан бошқаришда давом этишини маълум қилди.

Криштиано РоналдоРоберто МартинезПортугалияЎзбекистонЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон - Конго ДР баҳсини Европанинг машҳур ҳаками бошқарадиЎзбекистон - Конго ДР баҳсини Европанинг машҳур ҳаками бошқарадиБугун, 19:49Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Бугун, 19:03Лионель Месси 39 ёшга тўлди: у энди ЖЧ тарихидаги мутлақ рекордчи!Лионель Месси 39 ёшга тўлди: у энди ЖЧ тарихидаги мутлақ рекордчи!Бугун, 18:51Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Бугун, 18:44Моуриньодан «Реал»да тактик инқилоб: Мбаппе ва Винисиус қайси позицияда ўйнайди?Моуриньодан «Реал»да тактик инқилоб: Мбаппе ва Винисиус қайси позицияда ўйнайди?Бугун, 18:43Неймар билан муносабатлар: Бруна Бианкарди ўз даромади ва мустақиллиги ҳақида гапирдиНеймар билан муносабатлар: Бруна Бианкарди ўз даромади ва мустақиллиги ҳақида гапирдиБугун, 18:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...