Алессио Таккинарди А Серия фаворитларини эълон қилди
Италия чемпионатининг янги мавсуми олдидан Туриннинг Ювентус клуби трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, ўз таркибини сезиларли даражада кучайтириб олди. Бироқ, Бианконерининг собиқ ярим ҳимоячиси Алессио Таккинарди SportМедиасет нашрига берган интервюсида жамоанинг имкониятларини юқори баҳолаганига қарамай, уларни асосий чемпионлик фаворити деб аташга ҳали эрта эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
SportМедиасет хабар беришича, ёзги трансферлар ойнаси давомида Ювентус таркиби бир қатор иқтидорли ва тажрибали футболчилар билан тўлдирилди. Хусусан, Керим Алажбегович, Рандал Коло Муани ҳамда Жҳон Лукуми каби ўйинчиларнинг харид қилиниши жамоанинг умумий салоҳиятини оширган. Шунингдек, туринликлар дарвозабон Гуглиелмо Викариўнинг ҳам эҳтимолий трансферини кутишмоқда.
Интер ва Наполи рақобатчилардан олдиндаТаркибдаги ижобий ўзгаришларга қарамай, Таккинарди А Сериядаги бошқа айрим жамоалар ҳозирча Ювентусдан устунроқ эканини қайд этди. Унинг фикрича, амалдаги рақобат муҳитида чемпионлик учун курашда асосий устунлик бошқа клублар томонида сақланиб қолмоқда.
"Айни дамда Интер барчадан устун турибди", — дея таъкидлади собиқ футболчи. У шунингдек, Наполи клубининг ҳам умумий таркиб кучи бўйича Турин жамоасидан бироз олдинда эканини қўшимча қилди.
Бошқа даъвогарлар ва рақобатчилар таҳлилиСобиқ ярим ҳимоячи А Сериянинг бошқа амбицияли клублари, жумладан Рома, Милан, Аталанта, Фиорентина ҳамда Чемпионлар лигасига чиққан Комо жамоаларининг имкониятларини ҳам баҳолаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, ушбу жамоаларнинг ҳеч бири чуқурлик ва таркиб сифати бўйича Ювентусдан устун эмас.
"Рома ва Милан Ювентусдан устун эмас. Аталанта таркиби ҳам туринликларникидан кучли эмас", — деди Таккинарди. Шунингдек, у Чемпионлар лигасига йўлланма олган Комо жамоаси ҳақида гапирар экан, Ческ Фабрегаснинг муваффақиятларини ҳурмат қилишини, бироқ уларнинг бу даражага чиқишида Ювентуснинг ўз имкониятларини бой бергани ҳам сабаб бўлганини эслатиб ўтди. Фиорентина ҳақида фикр билдирар экан, флоренцияликлар қизиқарли футболчиларни йиғгани, бироқ ҳали Ювентус даражасига етмаганини хулоса қилди.
…