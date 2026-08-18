Алессио Таккинарди А Серия фаворитларини эълон қилди

·0·Спорт
Алессио Таккинарди А Серия фаворитларини эълон қилди

Италия чемпионатининг янги мавсуми олдидан Туриннинг Ювентус клуби трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, ўз таркибини сезиларли даражада кучайтириб олди. Бироқ, Бианконерининг собиқ ярим ҳимоячиси Алессио Таккинарди SportМедиасет нашрига берган интервюсида жамоанинг имкониятларини юқори баҳолаганига қарамай, уларни асосий чемпионлик фаворити деб аташга ҳали эрта эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

SportМедиасет хабар беришича, ёзги трансферлар ойнаси давомида Ювентус таркиби бир қатор иқтидорли ва тажрибали футболчилар билан тўлдирилди. Хусусан, Керим Алажбегович, Рандал Коло Муани ҳамда Жҳон Лукуми каби ўйинчиларнинг харид қилиниши жамоанинг умумий салоҳиятини оширган. Шунингдек, туринликлар дарвозабон Гуглиелмо Викариўнинг ҳам эҳтимолий трансферини кутишмоқда.

Интер ва Наполи рақобатчилардан олдинда

Таркибдаги ижобий ўзгаришларга қарамай, Таккинарди А Сериядаги бошқа айрим жамоалар ҳозирча Ювентусдан устунроқ эканини қайд этди. Унинг фикрича, амалдаги рақобат муҳитида чемпионлик учун курашда асосий устунлик бошқа клублар томонида сақланиб қолмоқда.

"Айни дамда Интер барчадан устун турибди", — дея таъкидлади собиқ футболчи. У шунингдек, Наполи клубининг ҳам умумий таркиб кучи бўйича Турин жамоасидан бироз олдинда эканини қўшимча қилди.

Бошқа даъвогарлар ва рақобатчилар таҳлили

Собиқ ярим ҳимоячи А Сериянинг бошқа амбицияли клублари, жумладан Рома, Милан, Аталанта, Фиорентина ҳамда Чемпионлар лигасига чиққан Комо жамоаларининг имкониятларини ҳам баҳолаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, ушбу жамоаларнинг ҳеч бири чуқурлик ва таркиб сифати бўйича Ювентусдан устун эмас.

"Рома ва Милан Ювентусдан устун эмас. Аталанта таркиби ҳам туринликларникидан кучли эмас", — деди Таккинарди. Шунингдек, у Чемпионлар лигасига йўлланма олган Комо жамоаси ҳақида гапирар экан, Ческ Фабрегаснинг муваффақиятларини ҳурмат қилишини, бироқ уларнинг бу даражага чиқишида Ювентуснинг ўз имкониятларини бой бергани ҳам сабаб бўлганини эслатиб ўтди. Фиорентина ҳақида фикр билдирар экан, флоренцияликлар қизиқарли футболчиларни йиғгани, бироқ ҳали Ювентус даражасига етмаганини хулоса қилди.

ЮвентусИнтерА СерияФутбол трансферлариИталия чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлдиПеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлдиБугун, 14:17Рафаел Леао Милан сафини тарк этиши кутилмоқдаРафаел Леао Милан сафини тарк этиши кутилмоқдаБугун, 13:19Челси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Буел улушини сотиши мумкинЧелси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Буел улушини сотиши мумкинБугун, 12:56Виржил ван Дейк Ливерпулнинг янги ҳимоячилари ҳақида фикр билдирдиВиржил ван Дейк Ливерпулнинг янги ҳимоячилари ҳақида фикр билдирдиБугун, 12:55Челси Педро Нетонинг трансфер нархини кескин ошириб юбордиЧелси Педро Нетонинг трансфер нархини кескин ошириб юбордиБугун, 12:19Ливерпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаЛиверпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаБугун, 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди