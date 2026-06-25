Швейцария Канадани мағлуб этди, Босния Қатардан устун келди

·0·Спорт
Швейцария Канадани мағлуб этди, Босния Қатардан устун келди

2026 йилги жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг 3-тур учрашувлари бошланди. «B» гуруҳида Швейцария терма жамоаси мусобақа мезбонларидан бири Канадани 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, гуруҳдаги пешқадамлигини мустаҳкамлади.

Биринчи бўлимда ҳисоб очилмади. Аммо танаффусдан кейин Швейцария ўйин суръатини оширди. 46-дақиқада Рубен Варгас жамоасини олдинга олиб чиққан бўлса, 57-дақиқада Манзамби устунликни икки тўпга етказди.

Канада 76-дақиқада Жонатан Дэвиднинг голи орқали ҳисобни қисқартирди. Шунга қарамай, мезбонлар қолган вақтда ҳисобни ўзгартира олмади ва мағлубиятга учради. Шу тариқа, Швейцария 7 очко билан гуруҳда биринчи ўринни эгаллади. Канада эса 4 очко билан иккинчи поғонада қолди.

ЖЧ-2026. «B» гуруҳи, 3-тур

Швейцария — Канада — 2:1

Голлар: Варгас, 46; Манзамби, 57 — Дэвид, 76.

Швейцария: Кобел, Жаке, Элведи, Аканжи, Родригес, Фройлер, Жака, Манзамби, Соу, Варгас, Эмболо.

Канада: Крепо, Жонстон, де Фугероллес, Корнелиус, Ларейя, Бюкенен, Шуаниер, Салиба, Аҳмад, Дэвид, Ларин.

Гуруҳда учинчи ўрин учун кечган баҳсда Босния ва Ҳерцеговина Қатарни 3:1 ҳисобида таслим этди. Учрашувнинг 29-дақиқасида Алайбегович ҳисобни очди. Орадан беш дақиқа ўтиб, Ал Бурайк тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди.

Қатар 43-дақиқада Ал Ҳайдоснинг голи орқали ҳисобни қисқартирди. Бироқ 80-дақиқада Маҳмич учинчи тўпни киритиб, Босниянинг ғалабасини таъминлади.

Ушбу учрашув Босния ва Ҳерцеговина терма жамоаси сардори Эдин Жеко учун алоҳида аҳамият касб этди. Тажрибали ҳужумчи миллий жамоа сафидаги 150-ўйинини ўтказди.

Босния ва Ҳерцеговина — Қатар — 3:1

Голлар: Алайбегович, 29; Ал Бурайк, 34 — автогол; Маҳмич, 80 — Ал Ҳайдос, 43.

Босния ва Ҳерцеговина: Васил, Раделич, Катич, Малич, Колашинац, Байрактаревич, Шунич, Башич, Алайбегович, Демирович, Жеко.

Қатар: Абунада, Педро, Ҳуҳи, Лайе, Ал Бурайк, Абдулсалом, Фатҳи, Будиаф, Ал Ҳайдос, Эдмилсон, Афиф.

Тур якунларига кўра, Швейцария 7 очко билан гуруҳда биринчи, Канада 4 очко билан иккинчи ўринни эгаллади. Босния ва Ҳерцеговина ҳам 4 очко тўплади, аммо қўшимча кўрсаткичлар бўйича учинчи поғонада қолди. Қатар эса 1 очко билан гуруҳни сўнгги ўринда якунлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мексика 9 очко билан плей-оффга чиқди, ЖАР Жанубий Кореяни мағлуб этдиМексика 9 очко билан плей-оффга чиқди, ЖАР Жанубий Кореяни мағлуб этдиБугун, 08:19Винисиус Жуниор дубли Шотландияни мағлуб этди: Бразилия гуруҳда пешқадамВинисиус Жуниор дубли Шотландияни мағлуб этди: Бразилия гуруҳда пешқадамБугун, 05:17MLS клублари Кристиан Пулишич учун курашга кирди: Милан футболчини қўйиб юбормоқчи эмасMLS клублари Кристиан Пулишич учун курашга кирди: Милан футболчини қўйиб юбормоқчи эмасБугун, 04:11Тоттенхем Матеус Фернандес трансфери учун пойгада Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқдаТоттенхем Матеус Фернандес трансфери учун пойгада Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқдаБугун, 03:15Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлиш арафасидаЧелси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлиш арафасидаБугун, 02:53Неймарнинг отасидан таъсирли мурожаат: Бразилиялик юлдуз катта футболга қайтмоқдаНеймарнинг отасидан таъсирли мурожаат: Бразилиялик юлдуз катта футболга қайтмоқдаБугун, 02:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...